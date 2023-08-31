В перспективе доходность депозитов будет снижаться — глава НБУ

В конце июля НБУ снизил учетную ставку с 25% до 22%, и дал сигнал рынку о готовности снижать ее и дальше. Когда и при каких условиях это возможно, как это отразится на стоимости депозитов и кредитов и экономике в целом, ЭП рассказал Андрей Пышный, глава НБУ. «Минфин» выбрал главное.

Что дала учетная ставка НБУ на уровне 25%

Результат уже ощутим для каждого: инфляция в июле снизилась до 11,3%, с 26,6% в начале года, ситуация на валютном рынке долгое время остается устойчивой. Объясню, при чем здесь учетная ставка.

Национальный банк в 2022—2023 годах задействовал целый комплекс мер: повысил учетную ставку до 25% и удерживал ее на этом уровне, а также ввел целый арсенал других мер (увеличил нормативы обязательного резервирования, изменил операционный дизайн монетарной политики и усилил сотрудничество с фискальной властью во избежание монетарного финансирования бюджета в этом году).

Все это заставило банки повышать свои депозитные ставки и помогло обеспечить привлекательность гривневых активов.

Сегодня ставки по гривневым депозитам от 3 до 12 месяцев в среднем по системе составляют около 15%. Ставки по внутренним государственным облигациям, в которые также могут инвестировать граждане, — более 19%.

При этом инфляция и дальше снижается, и к концу года, по нашему прогнозу, замедлится до 10,6%.

Итак, сегодня граждане могут не только защитить свои сбережения от инфляции, но и приумножить их, вкладывая их в гривневые инструменты: депозиты или ОВГЗ.

Почему привлекательная гривна важна для экономики?

Когда люди понимают, что экономить в гривне выгодно, у них нет надобности как можно быстрее вкладываться в валюту или товары длительного использования, пока деньги не обесценились. Соответственно, спрос на иностранную валюту снижается, а на депозитные продукты банков — увеличивается.

Эта теория подтверждается цифрами: за первое полугодие 2023 г. объем срочных гривневых средств граждан в банковской системе вырос на 23,3%, а их доля в общем портфеле увеличилась на 4,3 п.п.

В свою очередь, существенное укрепление наличного курса гривны с начала года, даже несмотря на временные колебания за последние недели, говорит нам о меньшем спросе на валюту в целом.

Уменьшение спроса на валюту вместе с устойчивой международной помощью также позволило НБУ накопить рекордный объем международных резервов, что увеличивает возможности Нацбанка обеспечивать курсовую устойчивость.

Движемся дальше. Ситуация на валютном рынке существенно влияет на цены — ее стабильность способствует снижению инфляции, дестабилизация — росту. Устойчивая ситуация на валютном рынке, которую удалось обеспечить, в том числе благодаря сохранению учетной ставки на уровне 25%, внесла значительный вклад в замедление темпов роста цен с начала года.

Важна ли эта макрофинансовая устойчивость, в которую также входит стабильная работа банковской системы, для экономики? — Безусловно, да. По факту, это база для ее восстановления. Ведь только при условии стабильности бизнесмены могут осуществлять относительно продолжительное планирование и принимать долгосрочные решения, на которых базируется устойчивый экономический рост.

Будь наоборот — предприниматели имели бы кучу головной боли, ведь кроме неотложных бизнес-задач, связанных с бизнесом, им нужно было бы беспокоиться о том, что цены растут неконтролируемо, гривна постоянно девальвирует, банки — падают.

В таких условиях длительные проекты невозможны, и бизнесмен будет вкладывать средства только в то, что может быстро окупиться.

Краткая ремарка о депозитных сертификатах. Сейчас вижу много манипуляций о том, что этот инструмент, якобы, существует для того, чтобы обогащать отдельные банковские группы в условиях войны. Объясню, почему это манипуляция.

Во-первых, именно благодаря ставкам по депозитным сертификатам удалось передать этот импульс — от повышения учетной ставки в депозитные ставки банков для населения и бизнеса. НБУ не может заставить банки повышать ставки. Более того, без надлежащих стимулов такое принуждение грозило бы устойчивости банковской системы, должное функционирование которой безусловно важно для каждого.

В то же время, начисляя банкам более высокие проценты на средства, которые они держат в депозитных сертификатах, НБУ стимулирует банки повышать депозитные ставки. Именно благодаря тому, что этот инструмент существует, сегодня каждый гражданин может защитить свои средства от инфляции, положив их на депозит. Это также обеспечивает устойчивый дезинфляционный тренд и устойчивость валютного рынка.

Во-вторых, нет преференциальных условий для отдельных банков, наши требования — стандартные. Поэтому обвинение в работе на «свои» банки — безосновательно. Если банк выполняет свою домашнюю работу по привлечению депозитов — получает доступ к депозитным сертификатам по учетной ставке.

В третьих, банки действительно получают значительные доходы благодаря депозитным сертификатам. Так этот инструмент работает, в противном случае, банки не начали бы повышать депозитные ставки для населения и бизнеса. В то же время, и, как мне кажется, это весомый контраргумент, с начала военного положения банки не могут перераспределять эти средства, в частности, использовать для выплаты дивидендов своим собственникам (кроме государственных банков, которые перечисляют прибыль в бюджет).

Мы не планируем менять эту норму до завершения оценки устойчивости банковской системы, которая должна закончиться в следующем году, и проведения при необходимости ее докапитализации. Более того, при расчете этих потребностей мы будем учитывать и наши планы по восстановлению «довоенных» пруденциальных требований к банкам, и необходимость их приближения к стандартам ЕС.

У нас достаточно оснований надеяться, что большинство банков будут в состоянии выполнять эти пруденциальные требования к уровню капитала за счет накопленных ими доходов без обращений к своим акционерам за докапитализацией.

Это позволит обеспечить устойчивое функционирование банковской системы и в дальнейшем.

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Почему НБУ перешел к снижению ставки

Нам удалось обеспечить макрофинансовую устойчивость. Более того, инфляция снижается стремительнее, чем мы прогнозировали, из-за благоприятных внешних факторов, а внедренные Национальным банком меры продемонстрировали свою эффективность.

Как результат, мы убедились, что более быстрое, чем прогнозировалось ранее, снижение учетной ставки не будет угрожать макрофинансовой устойчивости. Учитывая стремительное снижение инфляции даже при уменьшении учетной ставки, депозитные ставки еще долго будут оставаться привлекательным инструментом для сбережений. А это ключевое для дальнейшего снижения инфляции и устойчивости валютного рынка.

При этом постепенное снижение учетной ставки поддержит восстановление экономики через кредитование. Когда у НБУ наблюдается существенный прогресс в достижении целей по ценовой и финансовой стабильности, согласно мандату, мы должны способствовать устойчивому восстановлению экономики.

Замечу, что в последнее время о возможности снижения учетной ставки мы неоднократно коммуницировали, ведь видели, что для этого формируются необходимые предпосылки.

Как снижение ставки повлияет на депозитные ставки банков

Начавшийся цикл снижения учетной ставки в перспективе приведет к постепенному снижению депозитных ставок банков. В то же время, следует учитывать, что инфляция тоже будет постепенно замедляться. В результате, реальная ставка по депозитам будет превышать ожидаемую инфляцию, а гривна, как средство сбережений, будет оставаться привлекательной.

Иными словами, мы будем снижать учетную ставку постепенно, чтобы украинцы и дальше могли защитить свои средства от инфляции, сохраняя их на гривневых срочных депозитах.

Это будет ограничивать спрос на валюту и позволит сохранить устойчивость валютного рынка. Она является важным приоритетом НБУ, ведь это обеспечит дальнейшее снижение инфляции, за которую Нацбанк отвечает.

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Отразится ли снижение учетной ставки на кредитовании

Кредитование сокращалось задолго до повышения учетной ставки. Во-первых, с начала полномасштабной войны стремительно выросли риски и неопределенность дальнейшего развития событий. Очевидно, что банки не могли массово выдавать кредиты в таких условиях и рисковать таким образом средствами своих вкладчиков.

Во-вторых, на снижение кредитования влияло уменьшение спроса на кредитные ресурсы. Ведь бизнесмен или гражданин думает, сможет ли он этот кредит вернуть, прежде чем его брать. Поэтому, когда риски высокие, а экономическая активность стремительно падает или очень низкая, спрос на кредиты низкий.

Более того, падение розничного кредитного портфеля, которое продолжалось с начала военного положения (тогда учетная ставка была 10%), приостановилось весной этого года (учетная ставка — 25%). Это едва ли не лучшая иллюстрация того, что не учетная ставка определяет уровень кредитования, а связанные с войной риски.

При этом сейчас, на фоне макрофинансовой стабилизации и фактически уменьшения этой неопределенности, мы видим восстановление экономики. Безусловно, ключевым драйвером обновления является невероятная адаптивность нашего бизнеса и граждан.

Перед собой мы видим практическую задачу поддержать это начало. И я убежден, что при дальнейшем снижении рисков и при поддержке в виде снижения учетной ставки, спрос на кредитные ресурсы будет оживляться, а готовность банков кредитовать — вырастет.

Это, собственно, подтверждается опросами банков. Они настроены оптимистично и закладывают возобновление кредитования в свои бизнес-планы. Также банки отметили рост уровня одобренных кредитных заявок бизнеса во ІІ квартале 2023 года — впервые с начала вторжения. Все эти индикаторы говорят о готовности финансового сектора предоставлять кредитные ресурсы для поддержки и ускорения роста экономики.

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Что будет с учетной ставкой дальше

По прогнозу НБУ, учетная ставка в дальнейшем будет постепенно снижаться до 18% в конце года. В то же время, это прогноз, а не обязательства Нацбанка.

Фактическая динамика будет определяться реальной ситуацией и балансом рисков. Иными словами, удастся ли нам достигать наших целей по сохранению устойчивости валютного рынка и снижению инфляции в условиях продолжающейся войны.

Собственно, война, а именно ее продолжительность и интенсивность, является ключевым риском для экономики. Среди прочих рисков, также связанных с войной: снижение объемов или потеря ритмичности поступления международной помощи; значительные разрушения энергетической инфраструктуры; новые масштабные теракты; возникновение дополнительных бюджетных потребностей, в частности, для поддержания обороноспособности и ликвидации последствий терактов; дальнейшие усложнения для экспорта агропродукции.

Главным приоритетом НБУ и дальше будет оставаться поддержание достаточной привлекательности гривневых активов, что обеспечивало бы защиту сбережений украинцев в национальной валюте от инфляционного обесценивания. Это нам позволит сохранить макрофинансовую стабильность и реализовать Стратегию смягчения валютных ограничений, перехода к гибкому курсу и возвращения к IТ для увеличения устойчивости экономики и финансовой системы.

Решение о переходе к большей гибкости обменного курса может быть принято вне регулярного цикла наших монетарных решений. Это произойдет только тогда, когда будут обеспечены необходимые предпосылки. Пока они все еще формируются.

Чтобы убедиться в их наличии, Национальный банк будет оценивать динамику ряда ключевых параметров. Среди них: инфляция и инфляционные ожидания; уровень международных резервов и устойчивость валютного рынка; реальные процентные ставки по гривневым инструментам, с точки зрения их привлекательности для вкладчиков.

Не менее важно, что даже после принятия решения о переходе к большей гибкости курса НБУ и дальше будет активно участвовать в торгах на валютном рынке, покрывая структурный дефицит между спросом и предложением валюты. Благодаря этому курс сможет колебаться в обе стороны — не только слабеть, но и укрепляться, реагируя на изменение именно баланса спроса и предложения на валютном рынке, а не объемы спроса и предложения, как таковые.

Уверен, что именно такой взвешенный последовательный подход позволит сохранить устойчивость валютного рынка при постепенном увеличении гибкости курса. У Национального банка достаточно длительный опыт сглаживания колебаний, а также целый арсенал инструментов в запасе для обеспечения курсовой устойчивости.

НБУ и дальше будет коммуницировать об изменениях должным образом, чтобы не только участники рынка, но и граждане понимали причины и ожидаемые результаты этих изменений.