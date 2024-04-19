Рейтинг МФО: Кто сейчас предлагает украинцам «деньги до зарплаты» на льготных условиях

Власти ограничили заработки компаний, которые предлагают населению «деньги до зарплаты», однако количество займов растет. Почему это происходит, и какие МФО предлагают займы по льготным ставкам, — в свежем рейтинге «Минфина» за первый квартал 2024 года.

Какие изменения произошли

По сравнению с предыдущим кварталом, в рейтинг добавились сразу 4 новых МФО: ТОП1, FirstCredit, Smartiway и Amigo. В то же время, один участник предыдущего рейтинга — Кача Гроши — покинул его: на сайте компании указано, что она приостановила выдачу кредитов по техническим причинам.

Лидером рейтинга стал его новичок ТОП1. Так высоко взлететь ему позволило, в частности, то, что компания предлагает самую большую сумму для первого кредита — до 30 тыс. грн. Кроме этого, еще одна МФО, которая в прошлый раз не была представлена в рейтинге, FirstCredit, заняла высокую пятую строчку.

Вследствие того, что высокие места заняли новички, большинство компаний опустились в таблице, но это не говорит о том, что условия, которые они предоставляют клиентам, ухудшились.

Среди существенных изменений стоит отметить повышение сразу на 4 строчки Pango. Это произошло благодаря тому, что максимальная сумма первого кредита компании выросла с 7 до 12 тыс. грн, а также увеличился срок льготного кредитования с 15 до 30 дней.

Также на 1 строчку улучшила свою позицию Starfin, благодаря тому, что максимальная сумма кредита с 15 увеличилась до 20 тыс. грн. Такие же изменения произошли в SOS CREDIT, но, из-за присутствия новичков, компания все же потеряла одну позицию.

Мы отбираем те МФО, которые отвечают ряду критериев. Основной из них — наличие предложений кредита под 0,01% суточных для новых клиентов. Соответствующие акции редакция проверяет у партнеров «Минфина», а также у компаний, которые попадают на первые 10 страниц поисковых систем по запросу «онлайн-кредит на карту». Таким образом, в рейтинг попадают фактически все, кто активно привлекает клиентов.

Места распределяются, в частности, в соответствии с суммой и сроком, на который можно получить кредит под 0,01%, а также учитывается простота получения займа, доступность информации на сайте и т. д. За все эти характеристики компаниям начисляются баллы. Подробно критерии расписаны на нашем сайте.

Почему растет количество займов

По итогам прошлого года, украинцы взяли в МФО в долг в 1,7 раза больше денег, чем в первый год полномасштабной войны, говорится в исследовании Опендатабот. Общее количество займов превысило 8,2 млн, а в долг наши соотечественники взяли около 40,6 млрд грн. Для сравнения: за год до этого эта сумма не дотянула до 24 млрд грн.

По данным Ассоциации украинских банков, услугами МФО в прошлом году воспользовалось около 13% взрослого населения Украины. По целевому назначению, эти услуги оказались самыми популярными среди украинцев. В наш рейтинг МФО попали 22 компании, которые оказывают микрофинансовые услуги на льготных условиях. Согласно исследованию Ассоциации украинских банков, доля заемщиков, которые берут кредит с целью обеспечения ежедневных потребностей в ожидании следующей зарплаты, составила около 67%.

«Сегодня основные цели микрокредита — это деньги до зарплаты, покупка лекарств и деньги на ремонт. Микрокредиты на развлечения, отпуска и вещи не первой необходимости по объемам упали в два раза», — подтвердили «Минфину» ситуацию на рынке в компании Money4You.

О том, что кредиты берутся, в основном, на самые необходимые товары, говорит и директор ООО ФК «Н.А. Групп» (CreditBox) Андрей Дитковский.

«Трудности в экономике и падение реальных доходов заставляют украинцев все чаще обращаться в МФО за кредитами до зарплаты. Высокая инфляция и активный рост цен на товары первой необходимости, в том числе энергоносители, в свою очередь, приводят к росту потребности в деньгах», — говорит он.

Этот рост привлек внимание регулятора. В итоге, в конце прошлого года Верховная Рада приняла закон, который ограничивает размер ставок, по которым МФО могут выдавать кредиты. Согласно ему, эта ставка со всеми комиссиями и дополнительными расходами не должна превышать 1% в день.

Читайте также: Не более 1% в день, запрет на займы игроманам и допкомиссии: как изменятся кредиты МФО

Как это меняет рынок

Правда, МФО получили право еще 120 дней после вступления закона в силу держать ставку на уровне до 2,5% в день, а затем столько же времени — 1,5%. А еще дополнительный месяц им был выделен, чтобы подготовиться к ограничениям.

Мнения представителей МФО, с которыми пообщался «Минфин», по поводу законодательных новаций разошлись. Сергей Синченко считает, что главная цель закона состоит в том, чтобы сделать кредиты более доступными для потребителей, а потому новации могут способствовать увеличению спроса на займы, что потенциально приведет к росту объемов кредитования.

Поддерживает такую позицию и Андрей Дитковский. «Ограничение процентной ставки — это способ регулятора снять социальное напряжение с темы долговой нагрузки на категорию социально незащищенных слоев населения. К сожалению, низкая финансовая грамотность немалого количества украинцев приводила их к кредитной зависимости, когда проценты по ранее полученным займам выплачивались за счет новых кредитов. Регуляция процентной ставки позволит расширить круг потенциальных клиентов финансовых компаний, снизить процент дефолтов и выстраивать более длительные отношения с потребителями», — говорит он.

Вместе с тем, Дитковский признает, что не все игроки останутся на рынке. «Те компании, которые научились отбирать лучшего клиента и удерживать его, сохранят свою доходность. С другой стороны, МФО, которые строили свой бизнес на бездумной „раздаче“ денег исключительно для выполнения плановых показателей, — уйдут с рынка», — объясняет он.

В Money4You убеждены, что закон приведет к значительному снижению доходов финкомпаний.

«Многих ожидает жесткая экономия на затратах, включая маркетинг. Часть компаний покинут рынок или пойдут на поиск новых каналов продвижения с более низкой стоимостью клиента. Рынок ожидает достаточно сильная конкурентная борьба, новые продукты и новые инструменты удержания клиентов», — отметили в компании.

Пострадать от ограничений могут и некоторые заемщики, ведь МФО теперь будут более тщательно подбирать клиентов. «Это касается рискованных категорий, которые могут оказаться без внимания. Есть возможность, что некоторые люди останутся без возможности получить финансовые ресурсы», — отмечает Синченко.

Читайте также: НБУ может снизить «учетку»: какие ставки по депозитам и кредитам увидим в конце весны

Конкуренция усиливается

В то же время, рынок микрозаймов все еще существенно отстает от показателей, которые были до полномасштабного вторжения: в 2020 году их было выдано на 48,7 млрд грн, а в 2021 году — на 65 млрд грн.

«Для этого есть объективные причины, такие как выезд граждан за границу, временная оккупация нескольких регионов и замораживание там деятельности МФО, уменьшение количества игроков на рынке», — говорят в компании Money4You.

Среди факторов, которые не позволяют МФО быстрее возобновлять кредитование, также усиление конкуренции со стороны банков и представление их кредитных продуктов, в качестве альтернативы займам финкомпаний.

«Такая тенденция в медиа становится все более заметной. Очевидно, что банки пытаются компенсировать недостаточный спрос среди affluent-сегмента (сегмента состоятельных клиентов — ред.), предлагая свои продукты массовой аудитории. Но это может оказаться непростой задачей, поскольку их правила часто не позволяют кредитовать именно этот сегмент», — отмечает СЕО Moneyveo Сергей Синченко.

Несмотря на то, что рынок МФО все еще отстает от показателей 2021 года, средняя сумма одного займа, по сравнению с тем временем, выросла на 7% — и сейчас составляет 4,9 тыс. грн. В то же время, как рассказали «Минфину» представители финкомпаний, здесь сработал, преимущественно, фактор инфляции. В 2022 году она превысила 26%, а в 2023 году цены выросли еще примерно на 5%. Таким образом, если смотреть по покупательной способности средних займов, то она, по сравнению с довоенным периодом, снизилась примерно на четверть.

Какие МФО предлагают кредиты на льготных условиях

По итогам квартала, в наш рейтинг МФО попали 22 компании, которые предлагали займы под 0,01% в день.

Место МФО Баллы Максимальная сумма при первом кредите, грн Срок кредитования при первом займе, дни Смена места, по сравнению с 4 кв. 2023 г. 1 ТОП1 35 30 000 до 30 нов. 2 SlonCredit 33 25 000 до 30 -1 3 Creditkasa 33 20 000 до 30 -1 4 CreditBox 33 20 000 до 30 -1 5 FirstCredit 31 20 000 до 30 нов. 6 CreditPlus 31 15 000 до 30 -2 7 Credit7 31 15 000 до 30 -1 8 SelfieCredit 31 15 000 до 30 -3 9 Moneyveo 31 27 000 до 20 -2 10 Money4you 29 15 000 до 30 -1 11 Miloan 29 15 000 до 30 -1 12 Tengo 28 15 000 до 30 -4 13 Pango 28 12 000 до 30 4 14 Starfin 28 20 000 до 25 1 15 SOS CREDIT 27 20 000 до 15 -1 16 Finsfera 26 8 000 до 30 -5 17 MyCredit 25 12 000 до 15 -4 18 Smartiway 24 4 000 до 61 нов. 19 Додам 24 12 000 до 20 -7 20 EasyCash 20 5 000 до 15 -2 21 Amigo 17 10 000 до 15 нов. 22 Clickcredit 17 500 до 10 -3

Следует отметить, что ставка 0,01% в день — это маркетинговый ход, и ее предлагают исключительно новым клиентам. К тому же, срок, на который предлагаются такие условия, как правило, составляет до месяца, если же не возвращать деньги дольше, то проценты будут существенно увеличены.