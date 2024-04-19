Власти ограничили заработки компаний, которые предлагают населению «деньги до зарплаты», однако количество займов растет. Почему это происходит, и какие МФО предлагают займы по льготным ставкам, — в свежем рейтинге «Минфина» за первый квартал 2024 года.
Рейтинг МФО: Кто сейчас предлагает украинцам «деньги до зарплаты» на льготных условиях
Какие изменения произошли
По сравнению с предыдущим кварталом, в рейтинг добавились сразу 4 новых МФО: ТОП1, FirstCredit, Smartiway и Amigo. В то же время, один участник предыдущего рейтинга — Кача Гроши — покинул его: на сайте компании указано, что она приостановила выдачу кредитов по техническим причинам.
Лидером рейтинга стал его новичок ТОП1. Так высоко взлететь ему позволило, в частности, то, что компания предлагает самую большую сумму для первого кредита — до 30 тыс. грн. Кроме этого, еще одна МФО, которая в прошлый раз не была представлена в рейтинге, FirstCredit, заняла высокую пятую строчку.
Вследствие того, что высокие места заняли новички, большинство компаний опустились в таблице, но это не говорит о том, что условия, которые они предоставляют клиентам, ухудшились.
Среди существенных изменений стоит отметить повышение сразу на 4 строчки Pango. Это произошло благодаря тому, что максимальная сумма первого кредита компании выросла с 7 до 12 тыс. грн, а также увеличился срок льготного кредитования с 15 до 30 дней.
Также на 1 строчку улучшила свою позицию Starfin, благодаря тому, что максимальная сумма кредита с 15 увеличилась до 20 тыс. грн. Такие же изменения произошли в SOS CREDIT, но, из-за присутствия новичков, компания все же потеряла одну позицию.
Мы отбираем те МФО, которые отвечают ряду критериев. Основной из них — наличие предложений кредита под 0,01% суточных для новых клиентов. Соответствующие акции редакция проверяет у партнеров «Минфина», а также у компаний, которые попадают на первые 10 страниц поисковых систем по запросу «онлайн-кредит на карту». Таким образом, в рейтинг попадают фактически все, кто активно привлекает клиентов.
Места распределяются, в частности, в соответствии с суммой и сроком, на который можно получить кредит под 0,01%, а также учитывается простота получения займа, доступность информации на сайте
Почему растет количество займов
По итогам прошлого года, украинцы взяли в МФО в долг в 1,7 раза больше денег, чем в первый год полномасштабной войны, говорится в исследовании Опендатабот. Общее количество займов превысило 8,2 млн, а в долг наши соотечественники взяли около 40,6 млрд грн. Для сравнения: за год до этого эта сумма не дотянула до 24 млрд грн.
По данным Ассоциации украинских банков, услугами МФО в прошлом году воспользовалось около 13% взрослого населения Украины. По целевому назначению, эти услуги оказались самыми популярными среди украинцев. В наш рейтинг МФО попали 22 компании, которые оказывают микрофинансовые услуги на льготных условиях. Согласно исследованию Ассоциации украинских банков, доля заемщиков, которые берут кредит с целью обеспечения ежедневных потребностей в ожидании следующей зарплаты, составила около 67%.
«Сегодня основные цели микрокредита — это деньги до зарплаты, покупка лекарств и деньги на ремонт. Микрокредиты на развлечения, отпуска и вещи не первой необходимости по объемам упали в два раза», — подтвердили «Минфину» ситуацию на рынке в компании Money4You.
О том, что кредиты берутся, в основном, на самые необходимые товары, говорит и директор ООО ФК «Н.А. Групп» (CreditBox) Андрей Дитковский.
«Трудности в экономике и падение реальных доходов заставляют украинцев все чаще обращаться в МФО за кредитами до зарплаты. Высокая инфляция и активный рост цен на товары первой необходимости, в том числе энергоносители, в свою очередь, приводят к росту потребности в деньгах», — говорит он.
Этот рост привлек внимание регулятора. В итоге, в конце прошлого года Верховная Рада приняла закон, который ограничивает размер ставок, по которым МФО могут выдавать кредиты. Согласно ему, эта ставка со всеми комиссиями и дополнительными расходами не должна превышать 1% в день.
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Как это меняет рынок
Правда, МФО получили право еще 120 дней после вступления закона в силу держать ставку на уровне до 2,5% в день, а затем столько же времени — 1,5%. А еще дополнительный месяц им был выделен, чтобы подготовиться к ограничениям.
Мнения представителей МФО, с которыми пообщался «Минфин», по поводу законодательных новаций разошлись. Сергей Синченко считает, что главная цель закона состоит в том, чтобы сделать кредиты более доступными для потребителей, а потому новации могут способствовать увеличению спроса на займы, что потенциально приведет к росту объемов кредитования.
Поддерживает такую позицию и Андрей Дитковский. «Ограничение процентной ставки — это способ регулятора снять социальное напряжение с темы долговой нагрузки на категорию социально незащищенных слоев населения. К сожалению, низкая финансовая грамотность немалого количества украинцев приводила их к кредитной зависимости, когда проценты по ранее полученным займам выплачивались за счет новых кредитов. Регуляция процентной ставки позволит расширить круг потенциальных клиентов финансовых компаний, снизить процент дефолтов и выстраивать более длительные отношения с потребителями», — говорит он.
Вместе с тем, Дитковский признает, что не все игроки останутся на рынке. «Те компании, которые научились отбирать лучшего клиента и удерживать его, сохранят свою доходность. С другой стороны, МФО, которые строили свой бизнес на бездумной „раздаче“ денег исключительно для выполнения плановых показателей, — уйдут с рынка», — объясняет он.
В Money4You убеждены, что закон приведет к значительному снижению доходов финкомпаний.
«Многих ожидает жесткая экономия на затратах, включая маркетинг. Часть компаний покинут рынок или пойдут на поиск новых каналов продвижения с более низкой стоимостью клиента. Рынок ожидает достаточно сильная конкурентная борьба, новые продукты и новые инструменты удержания клиентов», — отметили в компании.
Пострадать от ограничений могут и некоторые заемщики, ведь МФО теперь будут более тщательно подбирать клиентов. «Это касается рискованных категорий, которые могут оказаться без внимания. Есть возможность, что некоторые люди останутся без возможности получить финансовые ресурсы», — отмечает Синченко.
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Конкуренция усиливается
В то же время, рынок микрозаймов все еще существенно отстает от показателей, которые были до полномасштабного вторжения: в 2020 году их было выдано на 48,7 млрд грн, а в 2021 году — на 65 млрд грн.
«Для этого есть объективные причины, такие как выезд граждан за границу, временная оккупация нескольких регионов и замораживание там деятельности МФО, уменьшение количества игроков на рынке», — говорят в компании Money4You.
Среди факторов, которые не позволяют МФО быстрее возобновлять кредитование, также усиление конкуренции со стороны банков и представление их кредитных продуктов, в качестве альтернативы займам финкомпаний.
«Такая тенденция в медиа становится все более заметной. Очевидно, что банки пытаются компенсировать недостаточный спрос среди affluent-сегмента (сегмента состоятельных клиентов — ред.), предлагая свои продукты массовой аудитории. Но это может оказаться непростой задачей, поскольку их правила часто не позволяют кредитовать именно этот сегмент», — отмечает СЕО Moneyveo Сергей Синченко.
Несмотря на то, что рынок МФО все еще отстает от показателей 2021 года, средняя сумма одного займа, по сравнению с тем временем, выросла на 7% — и сейчас составляет 4,9 тыс. грн. В то же время, как рассказали «Минфину» представители финкомпаний, здесь сработал, преимущественно, фактор инфляции. В 2022 году она превысила 26%, а в 2023 году цены выросли еще примерно на 5%. Таким образом, если смотреть по покупательной способности средних займов, то она, по сравнению с довоенным периодом, снизилась примерно на четверть.
Какие МФО предлагают кредиты на льготных условиях
По итогам квартала, в наш рейтинг МФО попали 22 компании, которые предлагали займы под 0,01% в день.
|Место
|МФО
|Баллы
|Максимальная сумма при первом кредите, грн
|Срок кредитования при первом займе, дни
|Смена места, по сравнению с 4 кв. 2023 г.
|1
|ТОП1
|35
|30 000
|до 30
|нов.
|2
|SlonCredit
|33
|25 000
|до 30
|-1
|3
|Creditkasa
|33
|20 000
|до 30
|-1
|4
|CreditBox
|33
|20 000
|до 30
|-1
|5
|FirstCredit
|31
|20 000
|до 30
|нов.
|6
|CreditPlus
|31
|15 000
|до 30
|-2
|7
|Credit7
|31
|15 000
|до 30
|-1
|8
|SelfieCredit
|31
|15 000
|до 30
|-3
|9
|Moneyveo
|31
|27 000
|до 20
|-2
|10
|Money4you
|29
|15 000
|до 30
|-1
|11
|Miloan
|29
|15 000
|до 30
|-1
|12
|Tengo
|28
|15 000
|до 30
|-4
|13
|Pango
|28
|12 000
|до 30
|4
|14
|Starfin
|28
|20 000
|до 25
|1
|15
|SOS CREDIT
|27
|20 000
|до 15
|-1
|16
|Finsfera
|26
|8 000
|до 30
|-5
|17
|MyCredit
|25
|12 000
|до 15
|-4
|18
|Smartiway
|24
|4 000
|до 61
|нов.
|19
|Додам
|24
|12 000
|до 20
|-7
|20
|EasyCash
|20
|5 000
|до 15
|-2
|21
|Amigo
|17
|10 000
|до 15
|нов.
|22
|Clickcredit
|17
|500
|до 10
|-3
Следует отметить, что ставка 0,01% в день — это маркетинговый ход, и ее предлагают исключительно новым клиентам. К тому же, срок, на который предлагаются такие условия, как правило, составляет до месяца, если же не возвращать деньги дольше, то проценты будут существенно увеличены.
Если такая льготная ставка действует 30 дней, и именно в такой срок клиент вернет средства, то 0,01% в день будет означать, что он все равно заплатит за займ 0,3% от его суммы.
Следующий рейтинг «Минфин» уже будет готовить в условиях, когда МФО будут активно готовиться к ограничению максимальных процентов. Поэтому интересно будет узнать, будут ли они удерживать ставку 0,01% для привлечения новых клиентов, или уже начнут ограничивать маркетинговую активность.
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