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19 декабря 2023, 7:30 Читати українською

Не больше 1% в день, запрет на займы игроманам и допкомиссии: как изменятся кредиты МФО

Украинцы все больше влезают в долги. После резкого спада в начале войны популярность «кредитов до зарплаты» снова растет: с января по сентябрь 2023 года было оформлено 6 млн новых займов на общую сумму 29,1 млрд грн под заоблачные проценты. Чтобы защитить клиентов МФО, парламент принял специальный закон. «Минфин» проанализировал, как изменятся условия выдачи микрозаймов и их обслуживания.

Украинцы все больше влезают в долги.

Сколько теперь придется платить за микрокредит

Инициировал и разрабатывал Закон № 9422 Национальный банк, а вносили в Верховную Раду 13 депутатов из «Слуги народа». Глава НБУ Андрей Пышный не раз обращал внимание на то, что украинцы вынуждены сильно переплачивать по микрокредитам — в пересчете на стандартные 12 месяцев платят по ним до 1500−1800% годовых.

Целью же нового закона заявлялось снижение ставок до 1% в день с учетом всех комиссий и дополнительных затрат. В ходе подготовки в документ добавили множество других нововведений, но основная идея осталась прежней.

«Новый закон после вступления его норм в силу в наименьшей степени скажется на банковском кредитовании. Даже наиболее дорогие беззалоговые банковские кредиты наличными не выходят за рамки предусмотренного ограничения дневной ставки в размере в 1%. С этой точки зрения, для банков изменится не так уж много», — отметил в беседе с «Минфином» директор департамента развития розничных продуктов Юнекс Банка Сергей Савка.

Из-за анонсированного Нацбанком 1% в день, в качестве максимально допустимой ставки, многие решили, что после вступления в силу нового закона, микрокредиты должны сразу подешеветь, как минимум, до 365% годовых. Однако, это оказалось не так, из-за предусмотренного переходного периода для удешевления займов на 8 месяцев:

  • первые 120 дней — до 2,5% в день;
  • последующие 120 дней — 1,5% в день.

Так что перехода на 1%/день придется подождать, что также стоит учитывать тем, кто рассчитывал на новую минималку.

«После вступления в силу Закона № 9422 у участников рынка будет один месяц, чтобы привести свою деятельность в соответствие с обновленными требованиями, в том числе, чтобы перейти на ставку 2,5% в день. После этого есть 240 дней на переход к ставке 1,5% в день, и еще есть 240 дней — на переход к дневной процентной ставки в размере 1%. Фактически, у рынка есть 9 месяцев на адаптацию», — объяснила нам ситуацию президент Всеукраинской Ассоциации финансовых компаний (ВАФК) Алла Савьюк.

Выходит, что во время переходного периода максимально допустимые по микрокредитам ставки смогут превышать 700% годовых.

Однако, в микрокредитных организациях заверили, что их средние ценники и без нового закона находятся рядом с нацбанковской ставкой. А более высокие проценты выставляют только нарушителям, которые не выполняет договоры.

«Рынок сейчас работает почти с такой же фактической процентной ставкой — в размере 1,2−1,3% в день в среднем. Это ставка, которую клиенты получают благодаря акциям и программам лояльности компаний. Если человек выполняет условия договора, он не переплачивает «лишнего».

Базовая процентная ставка в размере 2,5−3% начинает действовать, когда он перестает выполнять свои обязательства перед компанией. Потому что для таких клиентов отменяются какие-либо льготы и программы лояльности", — заверил «Минфин» СЕО MyCredit Владислав Белан.

Он уточнил, что во время военного положения кредиторам запрещено начислять пени и штрафы. Видимо, поэтому в договоры закладываются разные процентные ставки.

Читайте также: Количество компаний растет: все МФО, которые предлагают льготный период 0%. Рейтинг «Минфина»

Как будут считать дневную ставку

В Законе № 9422 выписана формула, по которой кредиторы будут обязаны рассчитывать свою дневную процентную ставку:

  • ДПС = (ОРПК/ОРК)/t x 100%

С такой расшифровкой понять основной принцип цены легко:

  • ДПС — дневная процентная ставка;
  • ОРПК — общие расходы по потребкредиту;
  • ОРК — общий размер кредита;
  • t — срок кредитования в днях.

Чтобы кредиторы не нагоняли цену кредита за счет пеней/штрафов (после окончания военного положения), комиссий и дополнительных платежей (например, за страховку), в законе четко выписано, что в дневную ставку должны входить все расходы по потребкредиту. Потребитель не обязан платить любые платежи, которые не указаны в кредитном договоре или не учтены при расчете дневной ставки.

При этом Нацбанк выписал себе право устанавливать дополнительные требования к составляющим для расчета ставки, на случай, если финансисты придумают, как обойти закон. В этом случае быстро появится постановление НБУ с уточняющими требованиями.

Дополнительные требования и запреты

Максимально допустимая ставка — не единственная новация для микрокредита. Также появляется правило по оценке получателя кредита, которое еще до конца не понимают профучастники.

«Стоит упомянуть вводимое законом требование о некой надлежащей оценке платежеспособности потенциального заемщика. Самих требований документ не указывает — их должен будет разработать и внедрить Национальный банк», — говорит Сергей Савка.

По-видимому, стандарты оценки будут утверждаться постановлениями НБУ, и финансисты уже предвидят здесь проблемы, из-за которых людям будут чаще обычного отказывать в микрокредитовании.

«Наша целевая аудитория — высокорисковая. Ожидаем, что регулятор обратит на эту проблему внимание, потому что компании будут вынуждены усложнять процедуру рассмотрения клиента, усовершенствовать скоринг. В сущности, когда закон вступит в силу, кредиты смогут получать только клиенты с хорошей кредитной историей», — уточнил Владислав Белан.

Среди дополнительных требований к потребкредитам из нового закона можно выделить:

  1. Если заемщик и кредитор хотят увеличить размер займа, то кредитор обязан снова провести оценку кредитоспособности заемщика.
  2. Запрещено продлевать срок потребительского кредита (если это не кредитная линия или не кредитование банковского счета) в одностороннем порядке по действующему договору. Для продления пользования займом обязательно нужно заключать дополнительный договор.
  3. Существенное изменение кредитных условий может происходить не чаще 1 раза в месяц. Если кредитор идет на них, то каждый раз обязан сообщить заемщику о текущем размере его задолженности, погашенных суммах. Данные должны подтверждаться выписками по счетам.
  4. Запрещено предоставлять потребкредиты официально признанным игроманам. Всех заемщиков перед кредитованием обязаны проверять на наличие в Реестре лиц, которым ограничен доступ к игровым учреждениям или участию в азартных играх. Он заработал в Украине в 2023 году.

Когда Андрей Пышный лоббировал Законопроект № 9422, он отмечал, что дорогие микрокредиты часто оформляются украинцами в ночное время (на сайтах компаний с перечислением на карту), а заемные средства идут на игру — на что жаловались пострадавшие родственники игроманов. Потому в законе появился официальный запрет на их кредитование. На игроманию потенциальных заемщиков (через соответствующий реестр) до выдачи средств обязали бесплатно проверять Бюро кредитных историй.

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) сообщала, что по состоянию на 1 мая 2023 года в реестре числилось 802 человека. Чаще всего людей вносят в него по заявлениям родственников, реже — по просьбе самих игроков, как самоограничение. Это делают КРАИЛ и сами представители игровой индустрии.

НБУ также выписал в новом законе свое право штрафовать финучреждения:

  • за невыполнение требований по расчету ежедневной ставки — 7−10 тыс. необлагаемых налогом минимумов (119−170 тыс. грн);
  • за непроведение оценки платежеспособности заемщика — 3−7 тыс. необлагаемых налогом минимумов (51−119 тыс. грн);
  • за несоблюдение требований по потребкредитованию — 5−10 тыс. необлагаемых налогом минимумов (85−170 тыс. грн).

Штрафы могут показаться не очень большими, особенно если учесть масштабы микрокредитования в стране, однако, важно помнить, что они применяются за каждый случай выявленного нарушения. Если посуточную ставку не рассчитали, скажем, для 1000 заемщиков, то штраф будет умножен на 1000.

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Чего боятся МФО

Финучреждения по-разному отреагировали на ужесточение требований к потребкредитованию. Лишь единицы отнеслись с пониманием.

«Снижение ставки было заранее анонсировано НБУ, поэтому ожидаемо рынком. Благодаря взаимодействию регулятора с рынком созданы оптимальные условия постепенного перехода сроком до 9 месяцев. Этого достаточно, чтобы бизнес мог подготовиться и пройти этот период без сильных потрясений.

Возможно, мелким компаниям будет тяжело, поскольку управление рисками и операционной эффективностью выйдет на первый план. Новые ограничения могут повлиять на их доходность, что приведет к их уходу с рынка. Топовые же компании, наверняка, адаптируются к новым ограничениям и сохранят свою прибыльность, воспользовавшись выходом меньших конкурентов, чтобы увеличить свою долю на рынке", — сказал «Минфину» СЕО Moneyveo Сергей Синченко.

Большинство же отмечало растущую нагрузку на МФО со стороны Нацбанка как раз в 2024 году, что делает особенно непростой задачу с перестройкой кредитной модели, предусмотренной новым законом.

«Кроме директивного регулирования цены на кредиты, участники рынка будут проходить, по существу, «перелицензирование». Так называемую процедуру авторизации, согласно Закону «О финансовых услугах и финансовых компаниях», который вступит в силу 01.01.2024.

Также регулятор с 2024 года планирует внедрить пруденциальные требования к финансовым компаниям, в частности, повысить требования к размеру собственного капитала и левериджа (т.е. установить допустимый коэффициент долговой нагрузки). Такая колоссальная регуляторная нагрузка создает серьезные вызовы игрокам рынка, которые нуждаются в значительном ресурсе для того, чтобы справиться с темпом изменений", — объяснила Анна Савьюк.

Большинство опрошенных «Минфином» финучреждений готовятся к сокращению общих объемов микрокредитования.

«Мы прогнозируем, что новый документ окажет негативное влияние на рынок микрокредитования. Будут уменьшены объемы кредитования, потому что брать на себя риск и сотрудничать с лицами с плохой кредитной историей под столь низкую ставку, не имея никакого рычага влияния на них, ни одна организация не сможет», — считает Владислав Белан.

Его коллеги допускают новые дополнительные кредитные ограничения со стороны Нацбанка после вступления в силу нового закона.

«Доходность радикально снизится (более чем в два раза), изменятся продукты. Сейчас сложно прогнозировать изменение спроса на микрокредитование, а также возможны дополнительные регуляторные ограничения. Именно Национальный банк сейчас определяет будущий формат рынка микрокредитования», — отметил «Минфину» СЕО «Авентус Украина» (™️CreditPlus) Владимир Довгаль.

В банках же не исключают переманивания части клиентской базы микрокредитных организаций, хотя далеко не все клиенты смогут выполнить банковские требования.

«Можно предположить, что часть спроса на микрокредитование перейдет от МФО к банкам. Однако, качество многих из таких заемщиков может оказаться неудовлетворительным для риск-моделей банков», — подтвердил Сергей Савка.

Как изменится рынок

Недавнее исследование Opendatabot показало активизацию микрокредитования в Украине.

С января по сентябрь 2023 года в Украине было оформлено 6 миллионов новых кредитных договоров на общую сумму 29,1 миллиарда гривен. Это уже больше, чем за весь 2022 год, хотя все еще в 1,8 раз меньше, чем за соответствующий период 2021 года.

В среднем, в месяц в третьем квартале текущего года регистрировалось 715 тыс. новых микрозаймов. В целом же, в 2023 году количество заключенных договоров увеличивается на 7% ежеквартально.

Продолжает расти и задолженность по микрозаймам: +6% за квартал. На конец сентября долги украинцев перед МФО достигли 9,44 миллиарда гривен.

«Средний процент невозвратов на рынке находится в пределах 8−15%, у Moneyveo он ниже. Думаю, что, в целом, по рынку этот показатель станет меньше, а у нас — останется на существующем сегодня уровне», — оценил ситуацию Сергей Синченко.

По данным Opendatabot, с начала большой войны количество финансовых компаний, которые выдают микрокредиты населению, сократилось на треть — с 935 до 629.

Во Всеукраинской Ассоциации финкомпаний уточнили, что 90% этого рынка приходится на 30-ку крупнейших организаций.

«Основная когорта с началом полномасштабной войны не изменилась: MyCredit, Moneyveo, CreditPlus, Miloan, Credit Kasa, ШвидкоГроші», — уточнил нам Владислав Белан из MyCredit.

Финансисты допускают закрытие микрофинансовых организаций из-за закона, который ужесточает правила потребкредитования.

«Часть финансовых компаний уйдут с рынка, другие — начнут пересматривать условия для новых и постоянных клиентов, чтобы удержаться на плаву. Вносимые требования нуждаются в серьезных усовершенствованиях программного обеспечения, что потребует больших затрат. Исчезнут беспроцентные кредиты, а также снизятся или будут отсутствовать скидки для постоянных клиентов», — спрогнозировал Белан.

Его коллеги также прогнозируют ухудшение условий для заемщиков.

«Можно предусмотреть повышение среднего чека. Однако, в результате ограничения ставки, вероятно уменьшение количества доступных скидок», — полагает Сергей Синченко из Moneyveo.

При этом финансисты рассчитывают на то, что Нацбанк будет принимать меры, которые позволят влиять на заемщиков по части выполнений кредитных договоров.

«К примеру, в Польше существуют электронные суды: если в течение 30 дней заемщик не возвращает деньги, компания вправе забрать долг через суд. Следовательно, нужен орган исполнительной власти, регулирующий деятельность заемщиков», — привел пример Владислав Белан.

После подписания нового закона Президентом от Национального банка ждут еще множества регуляций, уточнений и методик по новым кредитным правилам.

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
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Комментарии - 1

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Oleksii Ch
Oleksii Ch
19 декабря 2023, 8:55
#
Бідолашні лихварі… Так жалко пацанів (ні!), не зможуть корпоративи в Буковелі організовувати та премії собі виписувати. Цей бізнес взагалі треба задушити, нехай менеджмент йде на базарі овочі продавать, де їм те саме місце.
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