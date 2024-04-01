8244855 микрокредитных договоров на общую сумму 40,62 млрд грн было заключено в прошлом году. Суммы и количество микрозаймов стабильно растут, однако все еще меньше показателей накануне полномасштабного вторжения. Об этом говорится в данных Опендатабота.
Спрос на микрокредиты в Украине растет, а с ним и задолженность — Опендатабот
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Спрос растет
Однако утверждать о нищете украинцев с начала полномасштабной войны рано. Несмотря на рост в 1,5 раза в год, количество микрозаймов все еще составляет более половины от объемов 2021 года.
В среднем украинцы заключали около 700 тысяч микрокредитов в месяц в прошлом году.
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В 2023 году украинцы взяли в МФО в долг в 1,7 раза больше денег, чем в первый год полномасштабной войны. Однако общая сумма ссуд все еще на треть меньше, чем до начала полномасштабной войны.
Средняя сумма микрокредита составила 4926 грн. Это на 7% больше, чем в 2021 году.
Задолженность по кредитам
В то же время, задолженность украинцев по микрокредитам за год выросла на 16% и достигла 9,3 млрд грн. Если в течение 2022 года задолженность уменьшалась ежеквартально и достигла наименьшего показателя — 8,03 млрд грн по состоянию на 01 января 2023 года, то в течение трех кварталов 2023 года она росла ежеквартально и только в конце года уменьшилась — на 144 млн грн.
Комментарии - 3
И уже в школе людям на пальцах расписывать как опасны кредиты в МФО. Как надо тратить меньше чем зарабатываешь . Как надо создавать элементарную «финансовую подушку» и т.д
Ведь это страшные числа , господа , по закредитованности нашего общества. Я понимаю, что наши власть держащие заодно и являются хозяевами этих МФО, но ведь надо понимать пределы!!!
МФО — это трясина откуда очень тяжело выбраться . Это поле для роста преступности — люди запутываются в долгах и идут на преступления. МФО — это уже социально опасное явление для населения .