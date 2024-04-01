Спрос на микрокредиты в Украине растет, а с ним и задолженность — Опендатабот

8244855 микрокредитных договоров на общую сумму 40,62 млрд грн было заключено в прошлом году. Суммы и количество микрозаймов стабильно растут, однако все еще меньше показателей накануне полномасштабного вторжения. Об этом говорится в данных Опендатабота.

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Спрос растет

Однако утверждать о нищете украинцев с начала полномасштабной войны рано. Несмотря на рост в 1,5 раза в год, количество микрозаймов все еще составляет более половины от объемов 2021 года.

В среднем украинцы заключали около 700 тысяч микрокредитов в месяц в прошлом году.

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