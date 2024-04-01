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1 апреля 2024, 9:54 Читати українською

Спрос на микрокредиты в Украине растет, а с ним и задолженность — Опендатабот

8244855 микрокредитных договоров на общую сумму 40,62 млрд грн было заключено в прошлом году. Суммы и количество микрозаймов стабильно растут, однако все еще меньше показателей накануне полномасштабного вторжения. Об этом говорится в данных Опендатабота.

8244855 микрокредитных договоров на общую сумму 40,62 млрд грн было заключено в прошлом году.
Фото:depositphotos

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Спрос растет

Однако утверждать о нищете украинцев с начала полномасштабной войны рано. Несмотря на рост в 1,5 раза в год, количество микрозаймов все еще составляет более половины от объемов 2021 года.

В среднем украинцы заключали около 700 тысяч микрокредитов в месяц в прошлом году.

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В 2023 году украинцы взяли в МФО в долг в 1,7 раза больше денег, чем в первый год полномасштабной войны. Однако общая сумма ссуд все еще на треть меньше, чем до начала полномасштабной войны.

Средняя сумма микрокредита составила 4926 грн. Это на 7% больше, чем в 2021 году.

Задолженность по кредитам

В то же время, задолженность украинцев по микрокредитам за год выросла на 16% и достигла 9,3 млрд грн. Если в течение 2022 года задолженность уменьшалась ежеквартально и достигла наименьшего показателя — 8,03 млрд грн по состоянию на 01 января 2023 года, то в течение трех кварталов 2023 года она росла ежеквартально и только в конце года уменьшилась — на 144 млн грн.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+9
yjcjd1977
yjcjd1977
1 апреля 2024, 10:39
#
Так может надо писать что пол страны выехало , и вторая половина которая осталась набрала кредитов за двоих .
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+15
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
1 апреля 2024, 12:34
#
Казино играют… На телефоне…
+
0
Lolik1837
Lolik1837
1 апреля 2024, 13:35
#
Наверное уже в школах надо вводить предмет «Основы элементарной финансовой грамотности» .

И уже в школе людям на пальцах расписывать как опасны кредиты в МФО. Как надо тратить меньше чем зарабатываешь . Как надо создавать элементарную «финансовую подушку» и т.д

Ведь это страшные числа , господа , по закредитованности нашего общества. Я понимаю, что наши власть держащие заодно и являются хозяевами этих МФО, но ведь надо понимать пределы!!!

МФО — это трясина откуда очень тяжело выбраться . Это поле для роста преступности — люди запутываются в долгах и идут на преступления. МФО — это уже социально опасное явление для населения .
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