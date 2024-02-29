Доля заемщиков микрокредитов к зарплате после большой войны выросла до 67% — исследование

Услугами микрофинансовых организаций (МФО) пользуются около 13% взрослого населения Украины, при этом доля заемщиков, принимающих кредит с целью обеспечения ежедневных потребностей в ожидании следующей зарплаты, увеличилась с 42% к 2022 году до 67%. Об этом свидетельствуют результаты исследования влияния войны на микрокредитование в Украине по заказу Ассоциации украинских банков, передает Интерфакс-Украина.

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Согласно исследованию, вторым по популярности целевым назначением кредита является оплата лечения или покупки медикаментов — 31% (+16 процентных пунктов (п.п.) к показателям до 2022 года). Третье место заняли затраты на ремонт жилья и автомобиля — 19% (+7 п.п.).

Вслед за ними наиболее популярными причинами оформления микрозаймов оказались платежи по коммунальным услугам — 17% (+8 п.п.), покупка одежды и обуви — 15% (+7 п.п.).

По данным исследования, потребности по большинству других статей увеличились или остались на прежнем уровне, тогда как частота оформления микрокредита с целью отпуска упала сразу вдвое — с 10% к 2022 году до 5%.

Отмечено, что после полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года 13% респондентов впервые взяли микрокредит, 46% стали брать их чаще, в то время как 12%, наоборот, реже.

Мизерное количество опрошенных (3%) ответило, что совсем отказалось от оформления микрокредитов, а 26% сообщили, что их поведение относительно частоты привлечения микроссуд после полномасштабного вторжения России не изменилось.

Как часто украинцы берут микрозаймы

Согласно исследованию, 34% респондентов берут микроссуды по несколько раз в месяц, такая же доля опрошенных предпочитает оформлять один-два микрокредита ежемесячно. Раз в три-пять месяцев берут микрозаймы 13% опрошенных, раз в полгода — 7%, а один микрокредит за год или реже оформляют по 5% респондентов соответственно.

«60% (респондентов, ред.) имеют один-три активных микрокредита и 70% пользуются одновременно одним-тремя МФО. Основная причина использования нескольких кредитов — нехватка денег (61%), то есть сумма одного кредита, вероятнее всего, мала для покрытия всех необходимых расходов», — говорится в презентации исследования.

Среди других причин использования услуг нескольких кредиторов одновременно опрошенные также выделяют перекредитование — 18% и выгоду, удобство диверсификации — 15%.

Ключевыми факторами при выборе МФО респонденты назвали размер процентной ставки по кредиту за день использования и полной ставки за весь срок кредита, а также объем доступной суммы для займа.

Клиенты выбирают МФО вместо банков

Отмечается, что большинство клиентов (81%) предпочитают воспользоваться услугами микрофинансовых организаций, а не банков, учитывая оперативность, простоту и отсутствие длительных проверок для оформления кредита.

«Самыми важными причинами выбора МФО для получения кредита по сравнению с банками пользователи называют «скорость оформления кредита», «возможность оформления кредита онлайн» и «мгновенный перевод денег», — говорится в исследовании.

Доход клиентов МФО

Согласно данным исследования, месячный доход клиентов МФО составляет от 15 тыс. грн до 30 тыс. грн для 39% опрошенных, от 7 тыс. грн до 15 тыс. грн — у 32% и менее 7 тыс. грн — для 8% респондентов При этом 12% опрошенных клиентов МФО имеют доход от 30 тыс. грн. до 45 тыс. грн. в месяц, а 6% — более 45 тыс. грн.

Исследование

Отмечается, что исследования проводились с 5 по 21 декабря 2023 года. Опросы проводились в формате онлайн-интервью, в которых приняли участие 1079 клиентов МФО и 1005 респондентов репрезентативно городскому населению Украины в возрасте от 18 до 55 лет.