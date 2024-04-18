НБУ может снизить «учетку»: какие ставки по депозитам и кредитам увидим в конце весны

Заседание монетарного комитета Нацбанка состоится уже на следующей неделе. Большинство банкиров ожидает от этого заседания решения по снижению учетной ставки. Как они могут изменить депозитные предложения для вкладчиков — выяснил «Минфин».

В последнее время официальная инфляция в Украине продолжает удивлять экспертов и рядовых граждан. Ценники на услуги и товары в магазинах, в основном, растут, а, по данным Госстата и Нацбанка, по состоянию на начало апреля официальная инфляция в воюющей Украине составила всего 3,2%, что ниже даже показателя мирных и богатых США, где в марте этого года индекс потребительских цен в США вырос до 3,5%.

Можно долго перечислять основные нюансы, которые привели к такому результату. Это и частичный мораторий на поднятие отдельных цен по коммунальным услугам, и низкая база сравнения, и невозможность активного вывоза агропродукции на экспорт, что сбило внутренние цены на сахар, подсолнечное масло, гречку и часть другого продовольствия, и многие другие факторы, которые ситуативно придавили показатели официальной инфляции.

Такое положение дел вынуждает Нацбанк реагировать на происходящее в своей денежно-кредитной политике, а именно — должно приводить к активному снижению учетной ставки по мере проседания инфляции. Напомню, что учетная ставка НБУ — это, по факту, «цена денег» в Украине, и к ней, так или иначе, «привязываются» как ставки по кредитам, так и по депозитам бизнеса и населения. Но сейчас возник определенный парадокс, который существенно корректирует поведение регулятора в этом вопросе.

Что стоило бы сделать НБУ

С одной стороны, такие низкие показатели инфляции должны «радовать» НБУ, так как она даже ниже таргета в 5%, на который ориентируется Нацбанк. Но с другой — есть масса негативных факторов, которые НБУ не может реально изменить в настоящее время, но которые «подвешивают» регулятора в его прогнозах по дальнейшему развитию событий в части роста цен в Украине и влияют на его решения.

Эти негативные факторы включают, как минимум, следующее:

размер международной финпомощи , который получит Украина в этом году на фоне растущих «дыр» бюджета в условиях войны, что будет «бить» по курсу, и опосредованно существенно влиять на уровень цен на импорт в Украине;

, который получит Украина в этом году на фоне растущих «дыр» бюджета в условиях войны, что будет «бить» по курсу, и опосредованно существенно влиять на уровень цен на импорт в Украине; вопрос реструктуризации внешних долгов , что существенно влияет на обязательства государства в 2024—2025 годах и, в итоге, на размер ЗВР;

, что существенно влияет на обязательства государства в 2024—2025 годах и, в итоге, на размер ЗВР; растущие затраты на войну, при условии потерь значительной части промышленности и в последнее время энергогенерации, что отразится, в любом случае, в дальнейшем на цене электроэнергии и будет заложено во все ценники на услуги и товары;

при условии потерь значительной части промышленности и в последнее время энергогенерации, что отразится, в любом случае, в дальнейшем на цене электроэнергии и будет заложено во все ценники на услуги и товары; отток 6,5 млн населения , что ведет к необходимости повышения зарплат компаниями оставшимся в условиях нехватки рабочих рук, и будет заложено в себестоимость продукции;

, что ведет к необходимости повышения зарплат компаниями оставшимся в условиях нехватки рабочих рук, и будет заложено в себестоимость продукции; рост социальной нагрузки с необходимостью повышения затрат бюджета на индексацию пенсий, компенсацию гражданам потерь имущества от обстрелов рф и т. д.

Все это создает взрывоопасную смесь, в случае возможного значительного роста цен на все, если по финансированию бюджета «что-то пойдет не по плану».

Кроме того, это может создать проблемы в финансовой и банковской системе, если Нацбанк «налажает» в своей денежно-кредитной политике в части как валютного рынка, так и по связыванию части «лишней ликвидности», скопившейся в банковской системе.

В итоге, пока при инфляции 3,2% Нацбанку на предстоящем Правлении по денежно-кредитной политике, которое состоится 25 апреля, формально надо существенно снижать учетную ставку с уже явно диссонирующих инфляционным показателям 14,5% годовых.

И существенно менять денежно-кредитную политику как в отношении платы по депозитным сертификатам (сейчас она на уровне 14,5% годовых по депсертификатам «овернайт» и 17,5% годовых по депсертификатам на 3 месяца), так и по кредитам рефинансирования (сейчас ставка по ним 19,5% годовых).

Монетарные операции НБУ с банками: процентные ставки

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Перед какой дилеммой оказывается регулятор

Но именно привлекательная ставка по депсертификатам пока связывает огромные массы гривны, скопившейся в банковской системе, и не «выплескивает» ее как на валютный рынок, так и опосредованно — на потребительский рынок.

Ведь население часть своей гривны продолжает держать на вкладах и даже увеличивает их объемы, а банки, привлекая эти ресурсы граждан, направляют их на покупку депсертификатов:

Объем операций НБУ по регулированию ликвидности банков

Понижая учетную ставку и «привязанные» к ней ставки по депозитным сертификатам, Нацбанк вынуждает банки снижать свои ставки по привлечению вкладов населения и ФОПов, которых в банковской системе уже около 1,2 трлн грн в гривневом эквиваленте. Ведь значительную часть срочных вкладов граждан банки затем направляют в депсертификаты.

Поэтому чиновники НБУ перед заседанием Правления регулятора стоят перед сложной дилеммой. Не реагировать на значительный разрыв между официальной инфляцией и учетной ставкой и связанными с ней инструментами они не могут. Этот разрыв нужно сокращать.

Но и существенно «срезать» эти ставки они не могут, так как не могут игнорировать те самые негативные факторы. Они не дают Нацбанку уверенности в том, что идиллия с показателями инфляции и относительно стабильным курсом (с поправкой на военные реалии) сможет продолжаться долго.

В идеале, для государства сейчас — простимулировать банки и население перенаправить имеющиеся у них ликвидные ресурсы на покупку ОВГЗ. Таким образом, частично решилось бы несколько задач:

финансирование «дыр» бюджета без угрозы запуска «печатного станка»,

сокращение навеса излишней ликвидности и давления на гривну на валютном рынке,

снижение зависимости Украины от внешнего финансирования.

Именно для этого сейчас Минфин держит ставки по ОВГЗ (да еще и с учетом отсутствия налогообложения по доходам от гособлигаций) чуть выше уровня ставок по депозитам населения в банках:

Если эти средние ставки еще скорректировать на 18% налога на доход и на 1,5% военного сбора, то средняя «чистая» доходность для вкладчика будет составлять в гривне от 10,24% до 11,19% годовых.

А вот практически чистая доходность на первичном рынке по ОВГЗ:

Правда, на вторичном рынке (а именно на нем граждане могут купить ОВГЗ), доходность будет на 1−2% ниже, чем на первичке. Но даже в таком случае, это будет «чистыми» до 13,5%-17% годовых в гривне, в зависимости от срока до погашения облигаций, что выше «чистой» доходности гривневых депозитов.

Постепенно Минфину удалось увеличить сумму ОВГЗ, купленных населением, до свыше 60,6 млрд гривен, но потенциал тут огромен, если учесть, что средства населения и ФОПов на счетах в банках превышают 1,2 трлн гривен в эквиваленте.

ОВГЗ, которые находятся в обращении по номинально-амортизационной стоимости

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Что в итоге придется предпринять

В вышеописанных условиях неопределенности, военных, инфляционных и курсовых рисков, руководство Нацбанка вряд ли рискнет проводить жесткое снижение учетной ставки. Слишком уж велика сейчас цена ошибки в этом вопросе.

Скорее всего, НБУ снизит учетную ставку максимум на 0,5−1% годовых, с соответствующим снижением ставок по депсертфикатам и кредитам рефинанса. То есть нас ждет уровень учетной ставки в пределах 13,5%-14% годовых, ставки по депсертификатам «овернайт» 13,5%-14% годовых, депсертификатам на 3 месяца в пределах 16,5%-17% годовых, и ставки по кредитам рефинансирования в пределах 18,5%-19% годовых.

Возможно, Нацбанк наберется смелости и еще чуть больше подыграет Минфину относительно доходности по инструментам по привлечению средств населения в банковскую систему для перетока этих ресурсов в бюджет.

В этом случае, он может снизить ставку по депсертификатам «овернайт» до 12,5%-13% годовых, а по депсертификатам на 3 месяца — до 15,5−16% годовых. Как результат, банки жестче снизят ставки по своим привлечениям средств у граждан (так как им меньше станет платить Нацбанк по депсертификатам), а Минфин сможет под свои более привлекательные ставки по ОВГЗ получать больше средств у граждан, «откачивая» их с банковского депозитного сектора в покупку украинцами более выгодных для них облигаций.

Кроме этого, Нацбанк может поднять для банков норматив резервирования на корсчете в НБУ и параллельно с этим разрешить банкам покупать дополнительно эмитированные Минфином новые порции бенчмарк-ОВГЗ в счет выполнения данного повышенного норматива. Это простимулирует покупку дополнительного объема бумаг у Министерства финансов не только населением, но и самими банками.

То, что Нацбанк оставит учетную ставку и все привязанные к ней ставки на действующих сейчас уровнях, маловероятно: слишком уж велик действующий разрыв между учетной ставкой и официальным уровнем инфляции, что не вписывается ни в какие каноны макроэкономической науки по управлению финансами государства и банковской системой даже в условиях войны.

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Как это отразится на украинцах

Снижение учетной ставки приведет к проседанию доходности по новым вкладам граждан и по депозитам компаний в гривне в пределах на 0,5−1,5% годовых, в зависимости от сроков размещения вновь оформляемых депозитов.

В этой ситуации, доходность по депозитам в гривне на 3 месяца будет в пределах от 9 % до 14% годовых. Эти вклады самые интересные по срокам для банков в настоящий момент, поэтому и ставка по ним бывает чуть выше, чем по другим срокам.

По вкладам на 6 месяцев ставки могут составить от 9,5% до 13,2% годовых, на 9 месяцев — от 10,5% до 13,5% годовых, и на 1 год и более — от 11% до 14 % годовых.

По депозитным продуктам сроком до 3 месяцев будет наблюдаться достаточно широкий разброс ставок, в зависимости от процентной политики конкретного банка и его потребностей в привлечении гривневых ресурсов на те или иные сроки.

По моим расчетам, этот разброс ставок в различных финучреждениях на сроки вкладов до 1−3 месяцев может составлять от 3% до 10% годовых. Часть банков, чтобы не терять вкладчиков из-за снижения ставок, будет проводить дополнительные бонусные программы с розыгрышами призов по разным депозитным продуктам.

По «старым», но еще действующим вкладам никто из банков ставку снижать не станет, так как это риск для банкиров «нарваться» на судебные иски или навсегда потерять клиентов. А это для банков, особенно небольших, чревато потерей всего банковского бизнеса из-за отсутствия клиентуры и утраты позитивной репутации в глазах вкладчиков.

Но процесс пересмотра условий по новым депозитным продуктам произойдет достаточно быстро (за 1−1,5 недели максимум), так как работать себе в убыток никто из банков при привлечении ресурсов не станет, а по новым размещениям депсертификатов ставки Нацбанк снизит сразу же с момента понижения учетной ставки.

Кредиты

Что касается ставок по кредитам, то после снижения Нацбанком учетной ставки на большое понижение кредитных ставок я бы не рассчитывал. Военные риски сохраняются и банкиры не будут слишком щедрыми на снижение ставок.

По ставкам госпрограмм формата «5−7−9» или «єОселя» изменений не произойдет, так как они вообще не привязаны к учетной ставке НБУ, а зависят от компенсаций разницы банкам рыночной ставки и ставки по таким договорам, то есть от выделения средств государством.

По коммерческим кредитам банки ограничатся снижением кредитных ставок на столько же, на сколько будет снижена учетная ставка. Но не более.

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Что делать, чтобы не потерять свои деньги

Чтобы не потерять в доходности, вкладчикам банков я советую до проведения Правления Нацбанка по учетной ставке 25 апреля оформить несколько депозитов с правом пополнения на разные сроки, от 3 месяцев до 6−9 месяцев, на те суммы, которые вы потом сможете при случае и при вашем желании пополнять.

Это обеспечит вам в дальнейшем возможность вложения ваших гривневых ресурсов по действующим сейчас ставкам привлечения вкладов, которые выше, нежели доходность, которую вам будут предлагать банки после снижения учетной ставки Нацбанком.

Если же у вас не будет в дальнейшем дополнительных средств для пополнения депозитов или «что-то пойдет у вас с финансами не так», то вы просто не будете пользоваться этой опцией пополнения вклада.

При грамотно выстроенном календаре и правильно подобранной сетке депозитных продуктов на разные сроки вы, таким образом, создадите себе высокоэффективный платежный календарь для ваших сбережений в гривне по наиболее привлекательным условиям доходности и срокам погашения депозитов.

Как вариант, возможна комбинация таких депозитов с правом пополнения в вашем инвестиционном портфеле с покупкой гривневых ОВГЗ на сроки, аналогичные или большие размещениям вкладов с пополнением в дальнейшем действующих депозитов за счет погашаемых по сроку ОВГЗ.

Но в условиях войны я бы все же советовал подобные инструменты со сроком размещения на 3−6 месяцев, максимум — до 9 месяцев-1 года. А там уже постоянно мониторить ситуацию, чтобы решить, пополнять действующие на этот момент вклады, или отдать предпочтение другим инвестиционным продуктам.

Что касается кредитов, то если в ваших кредитных договорах есть пункт о пересмотре банком платы за кредит при изменении учетной ставки НБУ, я советую (после возможного решения Нацбанка о снижении ставки) сразу же писать письмо в банк о снижении платы за кредит, согласно данного пункта договора. И именно с даты изменения Нацбанком учетной ставки. Так вы максимально сэкономите свои средства на обслуживании подобного кредита.