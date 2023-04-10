FinAwards 2023: все МФО, ставшие победителями, и их достижения

В Киеве состоялось знаковое для финансового рынка событие — вручение престижной премии FinAwards 2023. Сайты Минфин и Finance.ua традиционно наградили лучших финансистов и назвали самые яркие финансовые продукты года. За самые выдающиеся достижения в категории МФО награды вручены в 11 номинациях.

На защите финансового фронта

FinAwards 2023 — это ежегодный конкурс, в котором принимают участие топ-менеджеры финучреждений. Они получают награды за внедрение самых лучших продуктов, технологий и сервисов. Так что результаты конкурса смело можно считать своего рода путеводителем «примерных» продуктов.

В этом году церемония награждения состоялась в шестой раз и уже второй раз — в условиях военного времени.

«Сегодняшняя премия особенная, ведь мы будем поздравлять тех, кто выстоял выдающийся период в истории Украины — год несокрушимости, год полномасштабной войны. Украинский финансовый сектор справился и смог поддержать финансовую жизнедеятельность, обеспечить банковские переводы, наличные обращения, страховые услуги и даже возобновить кредитование в условиях военного положения. Это точно было непросто, но это наше достижение, наш вклад в великую победу. Благодарю вас, участники рынка», — подчеркнула CEO Treeum Валерия Лунева.

Каждый год FinAwards привносит в конкурс что-то новое. Нынешняя церемония не стала исключением. Во-первых, организаторы решили изменить цвет награды — из привычного золота на цвет стали, как символ устойчивости и несокрушимости тех, кто держит финансовый фронт.

Во-вторых, увеличено количество номинаций — до 39. На этот раз награду получили не только представители финансового сектора, но и компании, работа которых критически важна для страны и украинцев.

Что касается рынка МФО, то победителей выбирали в 11 номинациях. Лучших среди лучших определяло независимое экспертное жюри и читатели порталов Минфин и Finance.ua путем голосования на сайте премии.

Лучшие из лучших

Лучшая МФО по качеству обслуживания клиентов

Качество и удобство обслуживания — одни из важнейших критериев для клиентов. Именно они в большинстве своем становятся определяющими для потребителей в выборе микрофинансовой компании. Те МФО, которые могут организовать процесс предоставления кредита на самом высоком уровне, обеспечить возможность для клиента легко, даже не выходя из дома, оформить ссуду и получить деньги за несколько минут, всегда будут иметь преимущество.

В 2022 году по версии FinAwards среди лидеров, кто справился с этой задачей лучше всего, оказались:

3 место — Егроши,

2 место — CreditPlus ,

1 место — CreditKasa .

По словам директора по маркетингу CreditKasa Виталия Соловьева, компания уделяет огромное внимание сервису. Именно это, очевидно, позволило стать лидером по качеству обслуживания клиентов.

«Мы принимаем во внимание и рассматриваем каждое обращение, любую жалобу клиента. Это нам подсказывает, над чем нужно поработать, что усовершенствовать, упростить или разъяснить более подробно для заемщика. А еще мы очень азартны в плане ежедневной работы, конкуренции и создания лучшего клиентского опыта», — подчеркнул Виталий Соловьев.

Лучший продукт МФО

Возобновить кредитование во время войны сама по себе задача со звездочкой. А предложить клиентам еще и хорошие условия займа, понимая повышенные риски невозврата предоставленных средств, это вообще не каждому по силам. В номинации Лучший продукт МФО экспертное жюри и читатели порталов Минфин и Finance.ua определили, кто из финансовых компаний сумел вывести на рынок лучшие кредитные предложения.

«Бронза» досталась CreditPlus.

«Серебро» отошло Егроши.

«Золото» получили Slon Credit.

Юлия Стасюк, директор по маркетингу Slon Credit, отметила, что прошлый год был очень сложным, но компания не переставала работать над развитием, что в итоге оценили и клиенты, и жюри конкурса.

По ее словам, для победы компания всегда пыталась быть на рынке и следила за клиентами — что именно им нужно в тот или иной момент.

«Мы пытались адаптировать продукт под потребителя, и нам это удалось. Едва ли не самым большим нашим достижением является запуск кредита под 0% в конце прошлого года. Да и вообще мы ставки по кредитам не повышали», — отметила директор по маркетингу Slon Credit.

Лучшая рекламная кампания

Прошлый год не все пережили, многие компании временно приостановили кредитование или совсем ушли с рынка. Кое-кто, напротив, несмотря на все трудности мало того, что продолжал выдавать ссуды, так еще запускал масштабные рекламные кампании, которые не дали забыть о компании старым клиентам и способствовали привлечению новых.

В тройку МФО, рекламные кампании которых поразили, зацепили и запомнились, вошли:

Бронзовый призер CreditKasa с рекламой «Не рассчитали/Не вписались/Не дотянули».

«Серебро» оказалось в руках MyCredit за ролик «Все будет Украина!»

«Золото» досталось CreditPlus (ООО «Авентус Украина») за рекламную кампанию «Будь на связи».

Осенью CreditPlus ввел акцию, по условиям которой каждый новый клиент мог получить двойной бонус — кредит под 0,01% в день и мгновенное пополнение мобильного на 100 грн. Таким образом, пользователь решал два важных вопроса: быстро закрывал финансовые потребности и мог быть на связи с близкими и важными людьми.

«Позаботьтесь о своих родных, а CreditPlus позаботится о вас», — таким стал лозунг рекламной кампании.



Лучший руководитель маркетинга

За каждым произведением стоит талант и упорный труд художника. Поэтому лучшие заслуживают, чтобы их имена были известны широкой общественности.

В номинации принимали участие руководители, отвечающие за маркетинговую стратегию компаний, реализовавших успешные проекты в 2022—2023 годах. В частности, жюри оценивало такие показатели, как выход на рынок нового продукта, повышение узнаваемости бренда, запуск яркой рекламной кампании или реализация интересного социального проекта, развитие новых каналов коммуникации с клиентами.

На этот раз теми, чьи таланты поражали на ниве небанковского кредитования PDL, стали:

3 место — директор по маркетингу компании Money4YOU Анастасия Чернышева.

2 место — Chief Marketing Officer компании CreditPlus Иван Подвысоцкий.

1 место — директор по маркетингу SpaceCrew Finance: MyCredit (Украина), ClickCredit (Украина и Польша), OnCredit (Вьетнам и Шри-Ланка) Серафима Нехода.

Любая большая победа всегда состоит из малых шагов.

«Мы постоянно ищем способы уменьшения издержек и улучшения эффективности наших процессов. Это позволяет нам продолжать программу лояльности, согласно которой мы автоматически предоставляем скидку новым клиентам в размере 99,9% от базовой ставки.

Также мы предлагаем специальную программу поддержки — реструктуризацию. По ее условиям разбиваем просроченный кредит на части со сроком погашения до 1 года. Мы стремимся сделать все возможное, чтобы помочь нашим клиентам пройти сложный период и вернуть свои кредиты вовремя", — отметила Серафима Нехода в комментарии «Минфину».

Лучший клиентский сервис

Эта номинация наилучшим образом характеризует качество и заботу о клиентах. Члены жюри оценивали наличие мобильного приложения, поддержку 24/7, скорость работы поддержки и решения вопросов клиента через мессенджеры и телефон, наличие программ лояльности и многие другие критерии.

И вот как распределилась тройка финалистов в данной категории.

3 места — CreditPlus.

2 место — Credit7.

1 место — CreditKasa.

По словам директора по маркетингу CreditKasa Виталия Соловьева, компания большое внимание уделяет каждому обращению клиента, будь то жалоба или вопрос реструктуризации. Это подсказывает, на чем следует сосредоточить внимание, что изменить или сделать лучше.

«Наш сервис состоит из мелких вещей, которые мы стараемся постоянно усовершенствовать. Для нас работа — это не просто выдать деньги, а потом их забрать. Хочется быть лучшими, найти правильный подход к клиенту, понять, что ему нужно, и предложить это», — поделился Виталий Соловьев.

По мнению эксперта, клиент МФО, как и в целом весь рынок, сильно меняется.

«Рынок МФО проходит стадию зрелости. Война и ковид прибавили скорости этому процессу. Выживают самые сильные. Придем к тому, что может быть 5−6, максимум 10 компаний», — резюмировал директор по маркетингу CreditKasa .

Лучшая МФО офлайн

К участию в номинации допускались микрофинансовые компании, которые общаются со своими клиентами вживую, выдали не менее 20 тыс. микрокредитов через офисы или точки продаж за последние три месяца, и имеют лицензию на выдачу кредитов без претензий на отозвание со стороны регулятора. Проанализировав ряд параметров и подкрепив выводы экспертов силой голосов симпатиков на сайте конкурса, получили следующих финалистов:

3 место — FinX.

2 место — Slon Credit.

1 место — ШвидкоГроши.

Как отметили представители компании — победителя, отделения «ШвидкоГроши» даже в сложных условиях полномасштабного вторжения, продолжают работать во многих городах Украины. Сотрудники с радостью встречают клиентов, поддерживают их, помогают решать неотложные финансовые вопросы.

«Получение награды и признание — это большая честь для команды ШвидкоГроши. Искренне благодарим всех наших клиентов за доверие. Эта награда — результат нашего взаимного сотрудничества и является подтверждением верности качеству и инновациям», — подчеркнули в компании ШвидкоГроши.

Лучшая МФО онлайн

Выбрать победителя в этой номинации оказалось не так-то просто. Учитывая потрясение рынка в прошлом году, было сложно определить, кому из микрофинансовых компаний нет равных в дистанционном кредитовании:

кто предлагает лучший диджитал сервис,

быстрее всего принимает решение,

обеспечивает конфиденциальность и гарантирует безопасность,

внедряет современные технологии дистанционной идентификации,

предоставляет кредиты на лучших условиях,

является клиентоориентированным, понятным, прозрачным и надежным партнером.

14 компаний претендовали на звание лучшей. В честной конкурентной борьбе финишную прямую первыми пересекли:

Бронзовый призер — moneyveo.

«Серебро» завоевала компания Credit7.

Пальму первенства получила компания CreditPlus.

«Мы гордимся этим результатом и помним, кому обязаны — нашим клиентам. Именно вы нашли время проголосовать за нас. Все те годы, которые мы вместе, вы давали нам правильные подсказки, как улучшить сервис и стать лучшими на рынке. И мы всегда, без исключений, прислушиваемся к вам и вашим советам. Спасибо, что вы с нами», — прокомментировали свою победу в компании CreditPlus.

Лучший СEO микрофинансовой организации

На церемонии награждения FinAwards 2023 определяли не только финансовые компании, которые сработали лучше всего в условиях войны. Избран также человек, который показал себя как наиболее эффективный менеджер, под руководством которого в 2022 г. компания достигла значительных качественных показателей развития.

Достойных соискателей было много. Но самую большую поддержку голосов от коллег, клиентов, сотрудников на сайте FinAwards и высокую оценку экспертного жюри конкурса получил директор компании MyCredit Владислав Билан. Именно он стал лучшим СEO микрофинансовой организации.

«Победу считаю заслугой всей команды, в которой я выступаю дирижером и делаю так, что определенные инструменты звучат максимально правильно в определенный промежуток времени», — сказал победитель в номинации.

Он также отметил, что впереди компании предстоят серьезные вызовы. Но в любом случае будут всегда идти поиски компромиссных условий, чтобы всем сторонам было комфортно — и регулятору, и пользователям, и компании.

Рекомендовано SalesDoubler

В ходе церемонии объявили победителей в особых внеконкурсных номинациях от SalesDoubler, международной fintech СПА-сети с представительствами в Украине и Казахстане. Как отметил СЕО SalesDoubler Александр Бойко, награды получили компании, которые в прошлом году демонстрировали динамику, стабильность, уверенность и двигали экономический фронт Украины.

Первой номинацией от SalesDoubler стала «Стойкая МФО». Победу в ней получила компания Money4you .

«Награду получила компания, которая одной из первых возобновила кредитование на деоккупированных территориях. И за это им от меня личный респект. В прошлом году они тоже очень плодотворно работали со своим скорингом, и мы это почувствовали», — заметил Александр Бойко.

В следующей номинации — «Надежный партнер для бизнеса» — лидером стала SelfieCredit.

«Эта компания всегда прислушивается к нашей обратной связи и обратной связи от вебмастеров. Удачно повышает ставки, реагируя на спрос, и зарекомендовала себя как действительно надежный партнер, особенно в трудные времена», — подчеркнул СЕО SalesDoubler.

В третьей номинации от SalesDoubler — «Адаптивный МФО-партнер» пальму первенства завоевала компания ЗеCredit.

По словам Александра Бойко, эта компания первой смогла адаптироваться под условия военного времени и возобновила кредитование.

«Во времена тотальной неопределенности они были первыми, кто попробовал, и у кого удалось вернуть свой бизнес, а людям, украинцам покупательскую способность. Они бесстрашны», — подчеркнул СЕО SalesDoubler.

Победителями FinAwards 2023 среди МФО стали: