FinAwards 2023: всі МФО, які стали переможцями, і їхні досягнення

В Києві відбулася знакова для фінансового ринку подія — вручення престижної премії FinAwards 2023. Сайти «Мінфін» і Finance.ua традиційно нагородили найкращих фінансистів та назвали найяскравіші фінансові продукти року. За найвизначніші досягнення в категорії МФО відзнаки вручено в 11 номінаціях.

На захисті фінансового фронту

FinAwards 2023 — це щорічний конкурс, в якому беруть участь топ-менеджери фінустанов. Вони отримують нагороди за впровадження найкращих продуктів, технологій і сервісів. Тож результати конкурсу сміло можна вважати свого роду путівником «зразкових» продуктів.

Цьогоріч церемонія нагородження відбулася вшосте і вже вдруге — в умовах воєнного часу.

«Сьогоднішня премія особлива, адже ми будемо вітати тих, хто вистояв визначний період в історії України — рік незламності, рік повномасштабної війни. Український фінансовий сектор справився та зміг підтримати фінансову життєдіяльність, забезпечити банківські перекази, готівковий обіг, страхові послуги та навіть відновити кредитування в умовах воєнного стану. Це точно було непросто, але це наше досягнення, наш вклад у велику перемогу. Дякую вам, учасники ринку», — наголосила CEO Treeum Валерія Луньова.

Кожного року FinAwards привносить у конкурс щось нове. Не виключенням стала і цьогорічна церемонія. По-перше, організатори вирішили змінити колір нагороди — зі звичного золотого на колір сталі, як символ стійкості й незламності тих, хто тримає фінансовий фронт.

По-друге, збільшено кількість номінацій — до 39. Цього разу нагороду отримали не тільки представники фінансового сектору, але й компанії, робота яких є критично важливою для країни та українців.

Щодо ринку МФО, то переможців обирали в 11 номінаціях. Кращих серед кращих визначало незалежне експертне журі і читачі порталів «Мінфін» і Finance.ua шляхом голосування на сайті премії.

Кращі з кращих

Найкраща МФО за якістю обслуговування клієнтів

Якість і зручність обслуговування — одні із найважливіших критеріїв для клієнтів. Саме вони здебільшого стають визначальними для споживачів у виборі мікрофінансової компанії. Ті МФО, які можуть організувати процес надання кредиту на найвищому рівні, забезпечити можливість для клієнта легко, навіть не виходячи із дому, оформити позику й отримати гроші за декілька хвилин, завжди будуть мати перевагу.

У 2022 році за версією FinAwards серед лідерів, хто справився з цим завданням найкраще, виявилися:

3 місце — Єгроши,

2 місце — CreditPlus,

1 місце — CreditKasa.

За словами директора з маркетингу CreditKasa Віталія Соловйова, компанія приділяє величезну увагу сервісу. Саме це, очевидно, й дозволило стати лідером за якістю обслуговування клієнтів.

«Ми приймаємо до уваги й розглядаємо кожне звернення, кожну скаргу клієнта. Це нам підказує, над чим треба попрацювати, що удосконалити, спростити або роз’яснити детальніше для позичальника. А ще ми дуже азартні в плані щоденної роботи, конкуренції і створення все кращого клієнтського досвіду», — підкреслив Віталій Соловйов.

Кращий продукт МФО

Відновити кредитування під час війни саме по собі завдання із зірочкою. А запропонувати клієнтам ще й гарні умови кредитування, розуміючи підвищені ризики неповернення наданих коштів, це взагалі не кожному до снаги. У номінації «Кращий продукт МФО» експертне журі та читачі порталів «Мінфін» і Finance.ua визначили, хто з фінансових компаній зумів вивести на ринок кращі кредитні пропозиції.

«Бронза» дісталася CreditPlus.

«Срібло» відійшло Єгроши.

«Золото» отримали Slon Credit.

Юлія Стасюк, директорка по маркетингу Slon Credit, зауважила, що минулий рік був дуже складним, але компанія не переставала працювати над розвитком, що в результаті оцінили і клієнти, і журі конкурсу.

За її словами, для перемоги компанія завжди намагалася бути в ринку і слідкувала за клієнтами — що саме їм потрібно у кожний конкретний момент.

«Ми намагалися адаптувати продукт під споживача і нам це вдалося. Чи не найбільшим нашим досягненням є запуск кредиту під 0% у кінці минулого року. Та і загалом ми ставки за кредитами не підвищували», — зазначила директорка по маркетингу Slon Credit.

Краща рекламна кампанія

Минулий рік не всі пережили, багато компаній тимчасово призупинили кредитування або й зовсім пішли з ринку. Дехто ж, навпаки, попри всі труднощі мало того, що продовжував видавати позики, так ще й спромігся на масштабні рекламні кампанії, які не дали забути про компанію старим клієнтам й активно залучити нових.

У трійку МФО, рекламні кампанії яких вразили, зачепили й запам’яталися, увійшли:

Бронзовий призер —CreditKasa з рекламою «Не розрахували/Не вписались/Не дотягнули».

«Срібло» опинилося в руках MyCredit за ролик «Все буде Україна!».

«Золото» дісталось CreditPlus (ТОВ «Авентус Україна») за рекламну кампанію «Будь на зв'язку».

Восени CreditPlus запровадив акцію, за умовами якої кожен новий клієнт міг отримати подвійний бонус — кредит під 0,01% на день та миттєве поповнення мобільного на 100 грн. Таким чином користувач вирішував два важливих питання: швидко розв’язував фінансові потреби та мав змогу бути на зв’язку з близькими та важливими людьми.

«Потурбуйтесь про своїх рідних, а CreditPlus потурбується про вас», — таким стало гасло рекламної кампанії.



Кращий керівник маркетингу

За кожним витвором стоїть талант та наполеглива праця митця. Тому найкращі заслуговують, щоб їх імена були відомі широкому загалу.

У номінації брали участь керівники, які відповідають за маркетингову стратегію компаній, що реалізували успішні проєкти в 2022—2023 роках. Зокрема, журі оцінювало такі показники, як: вихід на ринок нового продукту, підвищення впізнаваності бренду, запуск яскравої рекламної кампанії чи реалізація цікавого соціального проєкту, розвиток нових каналів комунікації з клієнтами.

Цього разу тими, чиї таланти вражали на ниві небанківського PDL кредитування, стали:

3 місце — директорка з маркетингу компанії Money4YOU Анастасія Чернишова.

2 місце — Chief Marketing Officer компанії CreditPlus Іван Підвисоцький.

1 місце — директор з маркетингу SpaceCrew Finance: MyCredit (Україна),ClickCredit (Україна та Польща), OnCredit (В'єтнам та Шрі-Ланка) Серафима Нехода.

Будь-яка велика перемога завжди складається з малих кроків.

«Ми постійно шукаємо способи зменшення витрат і поліпшення ефективності наших процесів. Це дозволяє нам продовжувати програму лояльності, за якою ми автоматично надаємо знижку новим клієнтам у розмірі 99,9% від базової ставки.

Також ми пропонуємо спеціальну програму підтримки — реструктуризацію. За її умовами розбиваємо протермінований кредит на частини зі строком погашення до 1 року. Ми прагнемо зробити все можливе, щоб допомогти нашим клієнтам пройти складний період та повернути свої кредити вчасно", — зауважила Серафима Нехода у коментарі «Мінфіну».

Кращий клієнтский сервіс

Ця номінація найліпшим чином характеризує якість і турботу про клієнтів. Члени журі оцінювали: наявність мобільного додатку, підтримку 24/7, швидкість роботи підтримки та вирішення питань клієнта через месенджери та телефон, наявність програм лояльності та багато інших критеріїв.

І ось як розподілилася трійка фіналістів в даній категорії.

З місце — CreditPlus

2 місце — Credit7

1 місце — CreditKasa

За словами директора з маркетингу CreditKasa Віталія Соловйова, у компанії велика увага приділяється кожному зверненню клієнта, будь то скарга, чи питання реструктуризації. Це підказує, на чому треба зосередити увагу, що змінити чи удосконалити.

«Наш сервіс складається з дрібних речей, які ми стараємося постійно удосконалити. Для нас робота — це не просто видати гроші, а потім їх забрати. Хочеться бути найкращими, знайти правильний підхід до клієнта, зрозуміти, що йому потрібно, і це запропонувати», — поділився Віталій Соловйов.

На думку експерта, клієнт МФО, як і в цілому увесь ринок, сильно змінюється.

«Ринок МФО проходить стадію зрілості. Війна і ковід додали швидкості цьому процесу. Виживають найсильніші. Прийдемо до того, що може бути 5−6, максимум 10 компаній», — резюмував директор з маркетингу CreditKasa .

Краща МФО офлайн

До участі у номінації допускалися мікрофінансові компанії, які спілкуються зі своїми клієнтами наживо, видали не менше 20 тис. мікропозик через офіси або точки продажів за останніх три місяці, і мають ліцензію на видачу кредитів без претензій на відкликання з боку регулятора. Проаналізувавши низку параметрів та підкріпивши висновки експертів силою голосів симпатиків на сайті конкурсу, отримали таких фіналістів:

3 місце — компанія FinX

2 місце — Slon Credit

1 місце — ШвидкоГроші

Як наголосили представники компанії — переможця, відділення ШвидкоГроші навіть у складних умовах повномасштабного вторгення, продовжуються працювати в багатьох містах України. Співробітники радо зустрічають клієнтів, підтримують їх, допомагають вирішувати нагальні фінансові питання.

«Отримання нагороди та визнання — це велика честь для команди ШвидкоГроші. Щиро дякуємо всім нашим клієнтам за довіру. Ця нагорода — результат нашої взаємної співпраці і є підтвердженням вірності якості та інноваціям», — підкреслили у компанії ШвидкоГроші.

Краща МФО онлайн

Вибрати переможця у цій номінації виявилося не так просто. Зважаючи на потрясіння ринку у минулому році, було складно визначити, кому з мікрофінансових компаній немає рівних в дистанційному кредитуванні:

хто пропонує найкращий діджитал сервіс,

найшвидше приймає рішення,

забезпечує конфіденційність та гарантує безпеку,

впроваджує сучасні технології дистанційної ідентифікації,

надає кредити на найкращих умовах,

є клієнтоорієнтованим, зрозумілим, прозорим і надійним партнером.

14 компанії претендували на звання кращої. В чесній конкурентній боротьбі фінішну пряму першими перетнули:

Бронзовий призер — moneyveo

Срібну винагороду виборола компанія Credit7

Пальму першості отримала компания CreditPlus

«Ми пишаємось цим результатом і пам’ятаємо, кому завдячуємо — нашим клієнтам. Саме ви знайшли час, щоб проголосувати за нас. Всі ті роки, що ми разом, ви давали нам правильні підказки, як покращити сервіс і стати найкращими на ринку. І ми завжди, без виключень, прислухаємось до вас і ваших порад. Дякуємо, що ви з нами», — прокоментували свою перемогу у компанії CreditPlus.

Кращий СEO мікрофінансової організації

На церемонії нагородження FinAwards 2023 визначали не тільки компанії, які спрацювали найкраще в умовах війни. Обрано також людину, яка показала себе як найбільш ефективний менеджер, під керівництвом якого у 2022 р. компанія досягла значних якісних показників розвитку.

Достойних претендентів було багато. Але найбільшу підтримку голосів від колег, клієнтів, співробітників на сайті FinAwards та високу оцінку від експертного журі конкурсу отримав директор компанії MyCredit Владислав Білан. Саме він став кращим СEO мікрофінансової організації.

«Перемогу вважаю заслугою усієї команди, в якій я виступаю диригентом і роблю так, що певні інструменти звучать максимально правильно у певний проміжок часу», — сказав переможець у номінації.

Він також зауважив, що попереду компанію чекають серйозні виклики. Але у будь-якому випадку завжди йтимуть пошуки компромісних умов, щоб усім сторонам було комфортно — і регулятору, і користувачам, і компанії.

Рекомендовано SalesDoubler

Під час церемонії оголосили переможців в особливих позаконкурсних номінаціях від SalesDoubler, міжнародної fintech СПА-мережі з представництвами в Україні і Казахстані. Як наголосив СЕО SalesDoubler Олександр Бойко, нагороди отримали компанії, які минулого року демонстрували динаміку, стабільність, впевненість, і рухали економічний фронт України.

Першою номінацією від SalesDoubler стала «Стійка МФО». Перемогу у ній отримала компанія Money4you.

«Нагороду отримала компанія, яка однією з перших відновила кредитування на деокупованих територіях. І за це їм від мене особистий респект. Минулого року вони також дуже плідно працювали зі своїм скорингом, і ми це відчули», — зауважив Олександр Бойко.

У наступній номінації — «Надійний партнер для бізнесу» — лідером стала SelfieCredit.

«Ця компанія завжди дослухається до нашого зворотного зв’язку і зворотного зв’язку від вебмайстрів. Вдало підвищує ставки, реагуючи на попит, і зарекомендувала себе як дійсно надійний партнер, особливо у важкі часи», — підкреслив СЕО SalesDoubler.

У третій номінації від SalesDoubler — «Адаптивний МФО-партнер» пальму першості здобула компанія ЗеCredit.

За словами Олександра Бойка, ця компанія першою змогла адаптуватися під умови воєнного часу і відновила кредитування.

«В часи тотальної невизначеності вони були першими, хто спробував, і у кого вдалося повернути свій бізнес, а людям, українцям — купівельну спроможність. Вони — безстрашні», — наголосив СЕО SalesDoubler.

Переможцями FinAwards 2023 серед МФО стали: