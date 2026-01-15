Доходы МФО падают, что происходит на рынке микрокредитов

Компании, предоставляющие микрофинансовые займы, переживают непростой период. Усиление регулирования их работы вместе с сужением рынка приводят к снижению общих доходов. В то же время значительная часть МФО продолжает привлекать новых клиентов, предлагая первые займы «под ноль». Кто из них имеет лучшие условия, рассказывает «Минфин».

Распределение клиентов и доходов

Количество займов, выдаваемых МФО, снижается уже два квартала подряд. Если по итогам первого квартала этого года их было выдано 2,204 млн, то во втором эта цифра снизилась до 2,181 млн, а в третьем — до 2,138 млн, сообщает Опендатабот. Таким образом, с начала года этот показатель упал примерно на 3%.

В то же время стабильной остается общая сумма выданных в течение квартала микрокредитов. По итогам третьего квартала она составила 13,72 млрд грн. Ровно столько же, как и в предыдущем. Если же сравнивать последние показатели с третьим кварталом 2024 года, то окажется, что сумма кредитов даже выросла — тогда она составляла 13,35 млрд грн.

Этот рост происходит благодаря повышению размера среднего займа МФО. Если в начале года в среднем занимали 5773 грн, то в третьем квартале эта сумма выросла до 6417 грн. То есть размер кредитов прибавил примерно на 11,2%, существенно опережая инфляцию, которая в прошлом году составляла 8%.

Хотя размер кредитов растет, ситуация на рынке для МФО становится сложнее. Количество займов снижается из-за оттока населения, а также худших финансовых ожиданий, которые не способствуют активным расходам.

Эти тенденции отражаются на доходах компаний. Эксперты Опендатабот собрали данные о доходах тех МФО, которые уже опубликовали соответствующую отчетность за третий квартал. Это позволило «Минфину» рассчитать, сколько в среднем компании зарабатывали за квартал.

Как оказалось, из десяти МФО, лидирующих по доходам, нарастить их за год удалось только четырем. Еще у одной компании они практически не изменились, а у пяти снизились.

Средние квартальные доходы топ-10 микрофинансовых компаний составили в этом году 450 млн грн, хотя в прошлом году были 470. Казалось бы, падение не слишком существенное — всего на 4,3%, но стоит учитывать, что в это время была достаточно существенная инфляция, которая должна была подталкивать этот показатель, но ее влияния оказалось недостаточно.

ТОП-10 МФО по доходам

Место Название Бренд Доход 3 квартала 2025, млрд грн Доход 2024, млрд грн Средний доход на квартал в 2025 г., млрд. грн. Средний доход на квартал в 2024 г., млрд грн 1 Укр кредит финанс CreditKasa 2,48 4,25 0,83 1,06 2 Авентус Украина Credit plus 1,68 2,21 0,56 0,55 3 Потребительский центр ШвидкоГроши 1,64 1,71 0,55 0,43 4 Линеура Украина Credit7 1,4 1,93 0,47 0,48 5 ФК «Е Гргоши» Е-Гроши 1,23 1,63 0,41 0,41 6 Милоан Miloan 1,19 1,75 0,40 0,44 7 Манивео быстрая финансовая помощь Moneyveo 1,12 1,41 0,37 0,35 8 Селфи кредит Selfie credit 1,02 1,38 0,34 0,35 9 1 Безопасное агентство необходимых кредитов MyCredit 0,93 1,65 0,31 0,41 10 Бизпозыка БизнесПозыка 0,93 1,04 0,31 0,26

Труднее работать МФО и из-за регуляторных правил. В прошлом году вступило в силу ограничение на максимальную ставку по кредитам в 1% в день — ранее эти проценты можно было устанавливать любые. Сочетание сокращения рынка и более сложных условий работы удается выдержать не всем компаниям. Как сообщал «Минфин», за год количество МФО сократилось примерно на четверть.

Как рассказывал редакции маркетинговый директор УКФ (бренды CreditKasa, Credos, Навсе) Виталий Соловьев, рентабельность бизнеса ограничивается, а порог входа растет. Как следствие, на рынке происходит консолидация, а работать остаются те, кто готов адаптироваться к более сложным условиям.

В поиске новых клиентов

Несмотря на трудности, МФО продолжают активный поиск новых клиентов. В частности, благодаря акционным предложениям кредитов «под ноль» (на самом деле 0,01% в день).

Такие кредиты микрофинансовые организации предлагают только новым клиентам и на ограниченный срок. Подобные займы, если погашаются без задержек, становятся убыточными для МФО, но благодаря им компании расширяют клиентскую базу и проверяют платежеспособность заемщиков. Если те будут повторно обращаться за деньгами — новый заем им предложат уже на обычных условиях.

Каждый квартал «Минфин» формирует рейтинг МФО, которые предоставляют кредиты «под ноль». Наличие таких предложений редакция проверяет у партнеров сайта, а также у компаний, которые попадают на первые 10 страниц поисковых систем по запросу «онлайн-кредит на карту». Благодаря этому в наше поле зрения попадают фактически все компании, которые проявляют активность в поиске новых клиентов.

Количество компаний, попавших в наш рейтинг по сравнению с третьим кварталом, не изменилось — их осталось 26. В то же время некоторые изменения в составе участников все же произошли. По сравнению с предыдущим рейтингом его покинули 4 компании. FirstCredit и Є Гроші отсутствуют из-за штрафов, наложенных Нацбанком — по нашим правилам в таком случае МФО не попадает в ближайший рейтинг. Также участник предыдущего рейтинга ТОП1 пока не имеет соответствующих акционных программ, а у MyBiz редакция не сумела получить подтверждение о наличии акционных кредитов.

Зато в рейтинг вернулись его постоянные участники Credit7 и CreditPlus, которые отбыли «наказание» в предыдущем квартале. Кроме этого, Slon Credit ввел акционное предложение с «нулевыми» кредитами. Несмотря на сложную рыночную ситуацию, в рейтинге появилась и новая компания — Rocket Money.

На первом месте находится Creditkasa, которая стала неизменным победителем в течение всего прошлого года. Следом за ней разместились CreditPlus и Credit7. Поскольку обе компании не были в прошлом рейтинге, сейчас их появление привело к потере прежних позиций целым рядом МФО, хотя условия для акционных займов они не ухудшали.

Место МФО Балы Максимальная сумма кредита под 0,01%, грн. Максимальный срок, на который МФО выдает кредит под 0,01%, дни Изменение места 1 Creditkasa 37,5 55000 30 0 2 CreditPlus 37 30000 30 нов 3 Credit7 36,75 30000 30 нов 4 CreditBox 34 30000 30 -1 5 Moneyveo 34 40000 20 -3 6 Slon Credit 33 32000 15 нов 7 Credos 31,75 55000 30 -2 8 Бизнес Позыка 31,75 30000 26 0 9 Твоя Позыка 30,5 30000 26 -5 10 Tengo 29,25 20000 30 0 11 Pango 29 15000 30 +2 12 MyCredit 27,75 18000 15 0 13 Miloan 27,5 20000 30 +1 14 SelfieCredit 26,5 25000 10 -8 15 CashtanCredit 25,75 20000 30 +1 16 Starfin 25,5 20000 30 +2 17 SunCredit 25,5 20000 30 -2 18 Швидко Гроши 24,5 30000 14 -1 19 Национальный кредит 24 10000 30 +1 20 Amigo 24 7000 30 -1 21 SOS CREDIT 23,75 20000 20 0 22 Clickcredit 21 500 10 0 23 Fcredit 20,5 8000 30 0 24 alexcredit 18,75 6000 20 0 25 Rocket Money 18 8000 15 нов 26 EasyCash 16 5000 15 -1

Какие условия кредитов

Наибольшая сумма, которую можно получить в кредит «под ноль» составляет 55 тыс. грн, столько предлагают Creditkasa и Credos. Также до 40 тыс. можно взять взаймы у Moneyveo. В среднем же максимальная сумма акционных кредитов составляет около 22,5 тыс. грн. Это больше, чем три месяца назад, когда в среднем микрофинансовые организации.

Максимальный срок льготных кредитов составляет 30 дней. Такие условия предлагают сразу 14 МФО. Минимальный же срок для акционных условий составляет 10 дней, а в среднем компании готовы кредитовать под ноль до 24 дней. Это несколько меньше, чем было в предыдущем квартале, когда соответствующий период составил около 25 дней.

Клиенты, принимающие кредиты «под ноль» должны помнить, что срок действия акционных ссуд ограничен и в случае его пролонгации ставки будут существенно повышены. Почти все в таких случаях будут брать с заемщиков максимально допустимый 1% в день. Некоторые предлагают немного меньше — около 0,9%. В то же время, в случае длительного использования средств и эта ставка будет ощутима.