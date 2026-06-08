Доллар тестирует новый максимум: официальные курсы НБУ на вторник

Национальный банк Украины установил на 9 июня 2026 официальный курс гривны на уровне 44,5129 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем ​​НБУ снизил курс гривны на 15 копеек.

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Во вторник НБУ установил следующий курс доллара: 44,51 грн. Это на 9 копеек больше, чем в понедельник (44,35 грн), когда был установлен новый исторический максимум доллара.

В то же время, курс евро на вторник установлен на отметке — 51,35 грн, что на 28 копеек меньше, чем в понедельник (51,63 грн).

Исторический максимум евро: 51,91 грн (22.04.26).

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