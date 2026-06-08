За время полномасштабного вторжения зарплата депутатов ВР выросла на 20%

За время полномасштабного вторжения заработная плата народных депутатов выросла из-за регулярного перерасчета выплат. Об этом рассказал народный депутат Руслан Горбенко в эфире Вечер.LIVE.

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По его словам, речь идет об индексации зарплат за предыдущие пять лет.

«Была индексация вместе за 5 лет — 4% годовых, то есть плюс 4% на каждый год», — отметил Горбенко.

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Он объяснил, что повышение произошло не как отдельное решение об увеличении зарплат депутатам, а в рамках механизма перерасчета выплат.

Таким образом, заработные платы народных избранников были скорректированы с учетом индексации за несколько лет.

Какая зарплата у украинцев

В первом квартале 2026 среднемесячная номинальная заработная плата штатных работников в Украине составила 28 885 грн.

«Минфин» писал, что по данным Госстата, средняя зарплата в Украине в апреле 2026 года достигла 30 515 грн. За месяц она выросла всего на 159 грн, или 0,5%. На рынке труда также сохраняется глубокий дисбаланс как в региональном разрезе, так и между разными секторами экономической деятельности.