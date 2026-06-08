Какие страны наиболее активно платят украинскому бизнесу

Украинский бизнес все активнее работает с международной аудиторией. Несмотря на то, что основное количество онлайн транзакций приходится на Украину, международные платежи уже формируют весомую часть оборота и демонстрируют значительно более высокий средний чек. Эксперты WayForPay проанализировали статистику онлайн-платежей и определили, карты каких стран чаще всего используют для оплаты украинских товаров и услуг.

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Украина остается главным рынком для онлайн-оплат

По внутренним данным WayForPay, в 2025 году через украинские карты совершено 20,5 млн транзакций на сумму ₴18,57 млрд. Это более 90% всех платежей по количеству.

В то же время, международная аудитория остается чрезвычайно важной для украинского бизнеса. Несмотря на доминирование Украины по количеству оплат, иностранные покупатели обеспечивают большую часть выручки украинских компаний.

Иностранные карты приносят значительно больший средний чек

Одна из наиболее интересных закономерностей в данных — разница между средними суммами платежей. В 2025 году средний чек украинской карты составлял около ₴906. Для иностранных карт этот показатель достигал примерно ₴3 279.

Фактически международные клиенты тратили в среднем более чем в 3,5 раза больше одной транзакции. Благодаря этому иностранные карты формируют почти треть всего оборота, хотя их доля по количеству транзакций остается относительно небольшой.

Для бизнеса это означает, что выход на международную аудиторию может влиять на выручку гораздо сильнее, чем увеличение количества локальных заказов.

Рост роли интернациональных платежей соответствует глобальным тенденциям электронной коммерции. По данным международных исследований, трансграничная торговля уже формирует около 20% мирового e-commerce, а темпы ее роста опережают общий рынок онлайн-продаж.

Одной из причин такого роста есть изменение поведения самих покупателей. По данным DHL Cross-Border Buying Report, почти половина потребителей в мире совершает покупки в зарубежных онлайн-магазинах по меньшей мере раз в месяц, а 16% делают это еженедельно или даже чаще. Это свидетельствует о стабильном спросе на трансграничные онлайн-покупки и создает дополнительные возможности для украинского бизнеса, работающего с клиентами за пределами страны.

США и Польша возглавляют рейтинг иностранных рынков

США стали самым крупным иностранным рынком по сумме онлайн-оплат в 2025 году. Карточками американских банков были произведены платежи в пользу украинского бизнеса более чем на ₴1,31 млрд.

На втором месте разместилась Польша с показателем почти ₴947 млн.

В четверку лидеров также вошли Великобритания и Германия.

Такая география выглядит закономерной. Именно в этих странах проживают крупные украинские общины, а также значительное количество граждан Украины, переехавших за границу после начала полномасштабной войны. В то же время, эти государства принадлежат к крупнейшим цифровым рынкам мира и имеют высокую культуру онлайн-платежей.

Эта тенденция отвечает и глобальным действиям в сфере электронной коммерции. По оценкам международных исследователей, объемы трансграничной онлайн-торговли в мире уже превышают $1 трлн и продолжают стабильно расти. Покупатели все чаще заказывают товары и услуги за пределами своей страны, а бизнес активно выходит на международную аудиторию через цифровые каналы продаж.

Лидеры остаются неизменными и в 2026 году

Данные за 2026 демонстрируют подобную картину.

США, Польша, Великобритания и Германия сохраняют статус самых крупных международных рынков для украинских продавцов.

В число наиболее активных также входят Чехия, Канада, Израиль, Испания и Италия.

Стабильность этого рейтинга свидетельствует о том, что украинский бизнес уже сформировал свою международную аудиторию и продолжает успешно работать с ней независимо от изменений на рынке.

Для многих компаний международные платежи перестают являться дополнительным источником дохода и постепенно становятся отдельным направлением развития.

Какие иностранные страны формируют наибольший оборот

Если оценивать не количество платежей, а именно сумму оплат, круг лидеров становится еще более очевидным. Наибольший вклад в международный оборот обеспечивают: