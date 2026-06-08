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8 июня 2026, 15:46 Читати українською

Экономить становится труднее: 62% украинцев не откладывают деньги (опрос Rakuten Viber)

Rakuten Viber узнал, делали ли украинцы сбережения за последние два года. Половина опрошенных не делала сбережений, еще 14% тратили сэкономленное. Респонденты, которым удавалось откладывать, чаще всего сохраняли сбережения в наличных домах. Об этом говорится в опросе Rakuten Viber.

Rakuten Viber узнал, делали ли украинцы сбережения за последние два года.

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Удается ли украинцам делать сбережения

Результаты опроса показали, что 62% украинцев не делали сбережения в течение последних двух лет. 13% опрошенных откладывают с каждой зарплаты, а каждый четвертый (25%) — пытается откладывать, но не систематически.

Команда Rakuten Viber проводила подобный опрос летом 2024 года. Доля украинцев, которым удается делать сбережения, упала на 6 процентных пунктов — с 44% в 2024 году до 38% в 2026 году.

На вопрос «Сделали ли вы сбережения в течение последних двух лет?» ответы распределились так:

  • Нет: раньше удавалось, однако сейчас нет такой возможности — 33% (16% в 2024 году);
  • Да, стараюсь откладывать, но не систематически — 25% (32% в 2024 году);
  • Нет, как раньше, так и сейчас нет сбережений — 15% (21% в 2024 году);
  • Последние несколько лет не только не откладываю, но и трачу сэкономленное — 14% (19% в 2024 году);
  • Да, откладываю с каждой заработной платы — 13% (12% в 2024 году).

Где украинцы хранят сбережения

Украинцы, которым удается откладывать, также рассказали, где хранятся сбережения. 46% опрошенных хранят наличные на дому, 13% — имеют счет в банке. Ответы на вопрос «Если удается откладывать, где храните сбережения?» распределились так:

  • Наличные на дому — 46% (53% в 2024 году);
  • Счет в банке — 13% (10% в 2024 году);
  • Депозит под процент в банке — 9% (5% в 2024 году);
  • Держу в недвижимости — 2% (1% в 2024 году);
  • Криптовалюта — 1% (2% в 2024 году);
  • Облигации или другие ценные бумаги — 1% (столько же, сколько и в 2024 году);
  • Ценные металлы — 1% (столько же, сколько и в 2024 году);
  • Всего понемногу — 13% (14% в 2024 году);
  • Другое — 14% (13% в 2024 году).

Примечание: методика исследования — анонимный онлайн-опрос, n > 18 000. Ключевая возрастная группа — 34−45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45 лет.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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