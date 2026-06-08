Население снова побежало в обменники: доллар или евро — эксперт назвал безусловного любимца людей

В мае 2026 года по данным НБУ через небанковские финорганизации прошло 66,1% наличных операций (официальных) — это 8 месячный максимум. Приблизительно 22,7% сделок пришлось на евро , еще 72,5% на доллар . Прочие валюты — 4,8%. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

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Спрос на наличные

В мае население восстанавливало пользование обменками для покупки наличной валюты — 60,7% наличной валюты от всего купленного (57,9% было в апреле). Всего купили 1079,7 млрд дол.

«Когда население выбирает, где продать наличную валюту, то также выбирает обменники. По крайней мере, 72,5% наличной валюты было продано через небанковские финки. Всего продали 1079,4 млрд долл», — пишет аналитик.

Кстати, чистая покупка наличной валюты через обменники (еще раз напомню, это официальная статистика) всего 0,4 млн дол.

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