К закрытию межбанка в понедельник, 8 июня, курс доллара подорожал на 32 копейки в покупке и продаже, евро на 48 копеек в покупке и в продаже.
Евро на межбанке подскочило на 48 копеек
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Открытие 8 июня
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Закрытие 8 июня
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Изменения
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44,34/44,37
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44,66/44,69
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32/32
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51,07/51,10
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51,55/51,58
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48/48
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,20−44,69 грн. Евро покупают за 51,10 грн., а продают за 51,74 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,50−44,55, евро — 51,53−51,75 грн.
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Источник: Минфин
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