Активность МФО растет: взять кредит «под 0%» теперь можно на большую сумму и более длительный срок

Рынок микрозаймов с начала этого года заметно активизировался, что нашло отражение и в традиционном рейтинге МФО, подготовленном «Минфином». Количество компаний, предлагающих займы «под 0%», растет, как и суммы, которые можно получить в рамках таких акций. На этом фоне растет и общая задолженность украинцев по микрокредитам.

Кредитов становится больше

По итогам прошлого года в Украине было выдано 8,6 млн микрокредитов. Это, по данным Опендатабот, примерно на 3% больше, чем годом ранее, и самый высокий показатель с начала полномасштабного вторжения.

В то же время к цифрам 2021 г. рынок еще даже не приблизился — в 2021 г. таких займов было выдано более 14 млн. То есть падение по сравнению с тем периодом составило около 40%. Такая ситуация возникает из-за сочетания нескольких факторов. Во-первых, это выезд миллионов украинцев за границу, а кроме того, многие МФО стали более осторожными в выдаче кредитов, усовершенствовали системы проверки заемщиков и более придирчиво относятся к платежеспособности клиентов.

Зато средняя сумма микрозаймов сейчас самая высокая в истории — 6594 грн. Год назад она составляла 6209 грн, то есть выросла на 385 грн или на 6,2%. По сравнению с 2021 годом рост составляет около 43%. Здесь основная причина в инфляции, которая за последние 4 года в сумме превысила 60%, а значит, реальная покупательная способность среднего кредита все же остается существенно ниже, чем до полномасштабного вторжения.

Почему растет задолженность украинцев

На фоне все еще сравнительно небольшого количества кредитов существенно выросла общая задолженность украинцев по микрокредитам. На конец прошлого года она составляла 27,65 млрд грн. Для сравнения в 2024 г. этот показатель был чуть менее 20 млрд грн, то есть за год он вырос почти на 40%.

Если же взглянуть на общую задолженность по итогам 2021 г., то тогда она составляла 12,12 млрд грн. Соответственно, с тех пор она выросла практически в 2,3 раза.

Возникает логичный вопрос: если количество кредитов стало меньше, рост среднего кредита отстает от инфляции, то откуда же такая большая задолженность? Самым простым объяснением могло бы стать то, что украинцы массово не возвращают долги. Однако на самом деле дело не в этом — такой огромной задолженности даже близко не было в 2022 г., когда значительное количество заемщиков действительно не возвращало деньги.

Главная причина роста задолженности — в изменении структуры займов, которые все чаще берутся на длительный срок. Например, уже к началу 2025 г. количество кредитов на период от 1 до 3 месяцев снизилось с 15% от общего количества до 3%. В то же время в 15 раз увеличилось количество долгосрочных микрозаймов — от 1 до 2 лет. Их доля была относительно небольшой — 3,6%, но ярко подчеркивала тенденцию.

Наибольший рост по итогам 2025 г. демонстрируют микрокредиты от 2 до 3 лет — в 36 раз. Сравнительная база здесь невелика, раньше они не были популярны, и сейчас речь идет о тысячах таких займов, что не слишком много по сравнению с общим количеством займов, но все же доказывает изменение приоритетов кредитования.

Самыми популярными же кредитами являются кредиты на срок от 3 месяцев до 1 года — на них приходится 61%. Таким образом, можно сделать вывод, что займы от МФО уже некорректно называть «деньгами до зарплаты», они берутся не на несколько недель и даже уже не на пару месяцев, а на ощутимо более длительные сроки. Соответственно и общая сумма, которую в каждый момент времени должны клиенты финкомпаний, выглядит значительно больше.

Кто зарабатывает больше всего

Общие доходы 10 крупнейших МФО Украины по итогам прошлого года составляют 18,5 млрд грн. Это примерно на 400 млн грн меньше, чем в прошлом году, но в целом можно утверждать, что этот показатель держится на стабильном уровне.

Наибольшие доходы, как и в прошлом году, демонстрирует «Укр Кредит Финанс» (бренд CreditKasa) — 3,3 млрд грн. На втором месте «Потребительский центр» (ШвидкоГроші) — 2,3 млрд грн.

Несмотря на незначительное падение доходов, прибыль десятки крупнейших МФО за год стремительно выросла — на 60% и достигает 1,8 млрд грн. Лидером по этому показателю стали ШвидкоГроші, которые заработали 470 млн грн.

Топ-10 микрофинансовых организаций по доходу

Место Бренд Доход 2025, млрд грн Доход 2024, млрд грн 1 CreditKasa 3,32 4,25 2 ШвидкоГроши 2,31 1,71 3 Credit plus 2,28 2,21 4 Credit7 1,88 1,93 5 Є-Гроші 1,68 1,63 6 Miloan 1,6 1,75 7 Moneyveo 1,51 1,41 8 Selfie credit 1,38 1,38 9 БизнесПозыка 1,34 1,04 10 MyCredit 1,23 1,65

Кто предлагает кредиты под 0%

Ключевым инструментом расширения клиентской базы для МФО являются так называемые «кредиты под 0%», хотя на самом деле речь идет о ставке 0,01% в день. Такие предложения финансовые компании делают только новым клиентам, и они ограничены определенным сроком.

Такой кредит убыточен для компании, ведь часть заемщиков может не вернуть деньги. В то же время это воспринимается как плата за привлечение новых клиентов и проверку, кому из них можно доверять в будущем. Расчет МФО в том, что если заемщику понравятся условия обслуживания, в дальнейшем он уже будет брать средства в долг у этой компании под привычную ставку.

Обычно, когда рынок находится в стадии развития, растет количество компаний, которые имеют акционные предложения. Также увеличиваются суммы, которые они готовы предоставить «под 0%». Во время же спада сектора привлечение новых клиентов становится менее актуальным.

В свой рейтинг «Минфин» отбирает микрофинансовые организации, которые предлагают кредиты «под 0%». Наличие таких займов редакция проверяет у партнеров сайта, а также у МФО, которые попадают на первые 10 страниц поисковых систем по запросу «онлайн-кредит на карту». Это позволяет охватить фактически все МФО, которые активно продвигают свои услуги.

Согласно показателям первого квартала, МФО начали активнее продвигать свои услуги. Если в предыдущем рейтинге было 26 участников, то на этот раз их количество выросло сразу на 8.

Среди двух новичков две компании, которые ранее не участвовали в нашем рейтинге — Ranok и Aerocash. Кроме них у ReCredit и Maxicredit появились соответствующие акционные предложения, Slon Credit возобновили такой кредит по промокоду, а от MyBiz редакция сумела получить подтверждение о наличии акции в Службе поддержки — в прошлый раз они не были в рейтинге именно из-за трудностей с предоставлением такой информации.

В рейтинг также вернулись FirstCredit и Loan+, которые пропустили прошлый из-за штрафов от НБУ — редакция никогда не допускает в рейтинг МФО, к которым применялись санкции в текущем квартале.

Деньги становятся доступнее

Если в предыдущем квартале средняя сумма, которую можно было получить в МФО «под ноль», составляла чуть менее 22,5 тыс. грн, то сейчас она уже превышает 23 тыс. грн. Выросли и показатели максимальных сроков, на которые можно получить такой кредит — было 24 дня, а стало 26,5 дней.

Частично это связано с предложениями новичков ReCredit и Maxicredit — оба готовы выдавать до 40 тыс. грн на 60 дней. Но кроме этого некоторые «старожилы» тоже пересмотрели условия — в прошлом квартале сумма займа MyCredit ограничивалась 18 тыс. грн и 15 днями, а сейчас это 30 тыс. и 30 дней.

В целом самые большие суммы «под ноль» предлагают Creditkasa и Credos — по 55 тыс. грн соответственно. До 50 тыс. грн можно получить в Moneyveo.

Самые длительные сроки акционного кредитования у уже упомянутых новичков ReCredit и Maxicredit — по 40 дней. На 30 дней позволяют взять такой кредит сразу 18 МФО.

На уровне «символических» 500 грн и 1 тыс. грн держат акционные кредиты Clickcredit и MyBiz соответственно. У Clickcredit самый короткий срок кредитов «под 0%» — всего 10 дней.

Место МФО Балы Максимальная сумма кредита под 0,01%, грн Максимальный срок, на который МФО видает кредит под 0,01%, дни Изменение места 1 Creditkasa 37,5 55000 30 0 2 Credit7 37 30000 30 +1 3 CreditPlus 37 30000 30 -1 4 MyCredit 35,5 30000 30 +8 5 CreditBox 34 30000 30 -1 6 Moneyveo 34 50000 20 -1 7 ReCredit 33,5 40000 60 нов. 8 Maxicredit 33 40000 60 нов. 9 Slon Credit 33 32000 15 -3 10 FirstCredit 32,5 30000 30 нов. 11 Твоя Позыка 32 30000 26 -2 12 Credos 31,75 55000 30 -5 13 Бизнес Позыка 31,75 30000 26 -5 14 Tengo 29,5 20000 30 -4 15 SelfieCredit 29,5 25000 20 -1 16 Loan+ 28,75 20000 30 нов. 17 Pango 28,5 15000 30 -6 18 Miloan 27,75 20000 30 -5 19 Amigo 27,75 20000 30 +1 20 Швидко Гроши 26,5 30000 14 -2 21 Starfin 26 20000 30 -5 22 CashtanCredit 26 20000 30 -7 23 SunCredit 25,5 20000 30 -6 24 SOS CREDIT 24,75 20000 20 -3 25 Ranok 24 20000 30 нов. 26 Национальный кредит 24 10000 30 -7 27 Clickcredit 20 500 10 -5 28 Fcredit 19,5 5000 30 -5 29 alexcredit 18,75 6000 20 -5 30 Aerocash 18,25 8000 15 нов. 31 Rocket Money 18,25 8000 15 -6 32 Finbert 18 8000 14 нов. 33 EasyCash 16 5000 15 -7 34 MyBiz 11,25 1000 14 нов.

Лидеры рейтинга

Лидером рейтинга, как и в прошлый раз, стала Creditkasa. За ней следуют Credit7 и CreditPlus, которые на этот раз поменялись местами.

Благодаря существенному улучшению условий кредитования на четвертой строчке закрепился MyCredit, который до этого был двенадцатым.

Большинство МФО оказались на более низких местах по сравнению с предыдущим рейтингом, но не из-за ухудшения условий кредитования, а из-за высоких позиций нескольких новичков, которые сместили всех вниз.

В целом активизация МФО в привлечении клиентов может свидетельствовать о росте рынка. Хотя нельзя исключать и того, что условия лидеров улучшаются из-за роста конкуренции. Как на самом деле будут меняться тенденции, мы сможем увидеть уже в ближайшие месяцы.