Переговоры о вступлении Украины в ЕС: первый кластер могут открыть уже через несколько недель

Европейская комиссия определила график переговоров по членству Украины в ЕС и планирует предложить открытие первого переговорного «кластера» уже в середине июня. Об этом пишет Euractiv .

Что известно о переговорах

По данным высокопоставленного чиновника ЕС, Еврокомиссия представит предложение открыть первый «кластер» глав 16 июня на встрече министров Европы в Брюсселе в рамках Совета общих дел.

Такой график позволит лидерам Евросоюза окончательно утвердить этот шаг на заседании Европейского Совета, которое состоится через два дня после этого.

Ожидается, что остальные переговорные «кластеры» для Украины и Молдовы будут открыты в июле.

Сам процесс присоединения состоит из шести так называемых «кластеров», объединяющих разные сферы права ЕС.

Первый из них касается основных демократических, экономических и институциональных столбов союза — он открывается первым, но закрывается последним.

Для утверждения каждого этапа требуется единогласная поддержка всех 27 государств-членов.

Смена позиции Венгрии

Ранее евроинтеграционный прогресс Украины существенно тормозил Будапешт.

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан последовательно блокировал любые шаги Киева на пути в ЕС, однако после 16 лет у власти его правительство было смещено по результатам мартовских выборов в Венгрии.

Новый премьер-министр страны Петер Мадьяр демонстрирует более взвешенный подход. Хотя его правительство прямо не поддерживает членство Украины, Будапешт готов к компромиссам в обмен на разблокирование европейских фондов, замороженных из-за нарушений законодательства ЕС во времена Орбана.

Комиссар ЕС по расширению Марта Кос ранее отмечала, что старт переговоров станет возможным сразу после завершения смены власти в Венгрии — вероятно, во время председательства Кипра в ЕС, которое продлится до конца июня.

Условия членства

Точные параметры будущего членства Украины все еще обсуждаются.

В частности, рассматривались следующие альтернативы: