Тарифы на воду в Запорожье могут возрасти более чем вдвое: причины и сроки принятия решения

В Запорожье планируется существенно пересмотреть стоимость услуг местного водоканала. Ожидается, что общий тариф на водоснабжение и водоотвод может подскочить с нынешних 28,40 грн. до 69,37 грн. за один кубометр. Об этом сообщила журналистка «Новини.LIVE» Ксения Клещенко.

Повышения объясняют тем, что действующие расценки оставались неизменными с начала 2022 года, в то время как экономическая ситуация в стране кардинально изменилась.

За последние четыре года существенно выросли все основные статьи операционных расходов, которые закладываются в себестоимость услуги:

Химические реагенты: стоимость средств для очистки и обеззараживания воды выросла в 3−4 раза;

Энергоносители: цена на электроэнергию для промышленных предприятий увеличилась вдвое.

После этого упали объемы реализации и потребления воды в городе.

Задолженность

Дополнительный критический фактор — задолженность потребителей. По состоянию на 1 мая общий долг перед запорожским водоканалом составил 698 млн грн. Львиную долю этой суммы — 573 млн грн — задолжало население. Еще 123 млн грн должны юридические лица (в частности, 23 млн грн составляет долг областного водоканала).

Реакция горожан и когда ждать вердикта

Новость о возможном удорожании коммунальных услуг вызвала негативную реакцию среди местных жителей. Люди подчеркивают падение реальных доходов и призывают власть, если повышение критически неизбежно, проводить его поэтапно.

Точку в этом вопросе должны поставить местные чиновники. Окончательное решение о новых цифрах в платежках за воду исполнительный комитет Запорожского городского совета должен принять на своем заседании до 8 июня.