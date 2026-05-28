Киевсовет планирует ссудить 50 млн евро у ЕБРР на восстановление энергетики

Киевсовет планирует согласовать привлечение 50 млн. евро кредита от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для поддержки финансовой стабильности К П Киевтеплоэнерго . Соответствующий проект решения подготовил Департамент финансов КГГА в среду 27 мая, сообщает Informator.

Подробности

Привлеченные средства планируют направить на восстановление объектов тепло- и электроэнергетики, поврежденных в результате российских атак, а также на обеспечение стабильной работы системы теплоснабжения столицы.

В городских властях отмечают, что без дополнительного финансирования предприятию будет сложно реализовать запланированные мероприятия и подготовить Киев к следующему отопительному сезону.

В пояснительной записке к проекту решения отмечается, что массированные ракетные и дроновые удары по энергетической инфраструктуре Украины и Киева привели к значительным повреждениям электро- и теплоэнергетики. В настоящее время Киевтеплоэнерго восстанавливает инфраструктуру за счет собственных оборотных средств и бюджета города, однако этих ресурсов уже недостаточно.

Город планирует осуществить местные заимствования в соответствии с Бюджетным кодексом Украины и законом «О местном самоуправлении в Украине». Проект решения также предусматривает согласование условий кредитования Министерством финансов.

В КГГА отмечают, что привлечение средств ЕБРР должно усилить энергетическую устойчивость столицы и помочь своевременно подготовить город к отопительному сезону 2026−2027 годов.

Напомним

Это не первый случай, когда Киев привлекает финансирование от ЕБРР для нужд теплоэнергетической отрасли. В 2024 году Киевсовет уже получал кредит ЕБРР в размере 50 млн. евро для поддержания финансовой устойчивости Киевтеплоэнерго.

Кредит был привлечен сроком на 5 лет под 2,5% годовых с погашением дважды в год. Тогда же город получил дополнительный инвестиционный грант в 5 млн. евро от США в рамках «Программы обеспечения устойчивости».

«Минфин» писал, что Кабинет министров Украины выделил из резервного фонда государственного бюджета 3 млрд грн на экстренное обустройство дополнительных источников тепла. За эти средства планируется приобрести и установить 216 блочно-модульных котельных, чтобы обеспечить стабильное теплоснабжение в домах и квартирах в условиях российского энергетического террора.