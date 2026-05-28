Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку продолжает мониторинг сомнительных инвестиционных проектов. На этот раз «черный список» регулятора пополнился двумя новыми платформами, обладающими признаками мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.
НКЦБФР предупредила о новых мошеннических инвестпроектах
Кто попал в список
Список потенциально опасных финансовых проектов пополнился еще двумя платформами:
- «Alantra Capital Markets (ACM)»
- «Evoltex»
Отмечается, что на сегодняшний день общее количество сомнительных проектов насчитывает 470. Все они имеют признаки нарушения законодательства или возможного мошенничества. Ознакомиться с полным перечнем можно по этой ссылке.
Как распознать мошенников
В НКЦБФР отмечают, что типичными признаками опасности являются:
- отсутствие лицензий и юридической информации об учредителях,
- сокрытие официальных отчетов о деятельности.
- отсутствие государственного надзора,
- использование агрессивной рекламы,
- обещание сверхприбыли,
- умолчание о любых рисках потери средств.
Источник: Минфин
