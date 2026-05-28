Украина будет возвращать средства только в том случае, если россия выплатит репарации. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, объясняя условия соглашения с ЕС о кредите в 90 млрд у Верховной Рады 28 мая.
Нужно ли Украине возвращать 90 млрд евро кредита ЕС: Министр объяснил условия
Условия предоставления кредита
Механизм предусматривает, что финансовое бремя для Украины будет минимальным и будет зависеть от компенсаций со стороны россии, пояснил министр финансов.
Из этих 90 млрд евро 60 млрд предусмотрены на развитие оборонно-промышленного комплекса, 30 млрд — на поддержку государственного бюджета. На текущий год уже распределено 28,3 млрд евро — на закупку вооружения и 16,7 млрд евро — на макрофинансовую помощь (включая программы поддержки ЕС).
Предыстория
Как писал «Минфин», 28 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение с ЕС о ссуде для Украины на сумму до 90 млрд евро. За соответствующий законопроект № 0376 проголосовали 298 народных депутатов.
Документ позволяет привлечь финансовую помощь от ЕС в 2026—2027 годах. Средства будут направлены на покрытие дефицита госбюджета, макроэкономическую стабильность и усиление оборонно-промышленного потенциала.
Основную сумму займа планируют погашать за счет репараций от России, а проценты будет покрывать бюджет ЕС.
В четверг, 23 апреля,
Финансирование будет привлекаться через заимствование ЕС на международных рынках капитала, а обязательства по ним будут обеспечены бюджетным резервом Европейского Союза.
Для предоставления ссуды внесены изменения в многолетнюю финансовую перспективу ЕС на 2021−2027 годы, что создает правовые основания для заимствования и дальнейшего направления средств Украине.
Ожидается, что в 2026 и 2027 годах Украина будет получать по 45 млрд евро ежегодно.
Ну і чекаємо на нові корупційні скандали в Україні, без цього ніяк