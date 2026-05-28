Нужно ли Украине возвращать 90 млрд евро кредита ЕС: Министр объяснил условия

Украина будет возвращать средства только в том случае, если россия выплатит репарации. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, объясняя условия соглашения с ЕС о кредите в 90 млрд у Верховной Рады 28 мая.

Условия предоставления кредита

Механизм предусматривает, что финансовое бремя для Украины будет минимальным и будет зависеть от компенсаций со стороны россии, пояснил министр финансов.

Из этих 90 млрд евро 60 млрд предусмотрены на развитие оборонно-промышленного комплекса, 30 млрд — на поддержку государственного бюджета. На текущий год уже распределено 28,3 млрд евро — на закупку вооружения и 16,7 млрд евро — на макрофинансовую помощь (включая программы поддержки ЕС).

Предыстория

Как писал «Минфин», 28 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение с ЕС о ссуде для Украины на сумму до 90 млрд евро. За соответствующий законопроект № 0376 проголосовали 298 народных депутатов.

Документ позволяет привлечь финансовую помощь от ЕС в 2026—2027 годах. Средства будут направлены на покрытие дефицита госбюджета, макроэкономическую стабильность и усиление оборонно-промышленного потенциала.

Основную сумму займа планируют погашать за счет репараций от России, а проценты будет покрывать бюджет ЕС.

В четверг, 23 апреля, Совет Е С одобрил окончательное решение, необходимое для запуска нового финансового инструмента для Украины — Ukraine Support Loan в объеме до 90 млрд евро на 2026−2027 годы.

Финансирование будет привлекаться через заимствование ЕС на международных рынках капитала, а обязательства по ним будут обеспечены бюджетным резервом Европейского Союза.

Для предоставления ссуды внесены изменения в многолетнюю финансовую перспективу ЕС на 2021−2027 годы, что создает правовые основания для заимствования и дальнейшего направления средств Украине.

Ожидается, что в 2026 и 2027 годах Украина будет получать по 45 млрд евро ежегодно.