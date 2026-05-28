Кабмин одобрил проект нового Таможенного кодекса европейского образца

Правительство одобрило проект нового Таможенного кодекса европейского образца. Это один из ключевых шагов для вступления Украины в ЕС и выполнения наших обязательств в рамках переговорного процесса по членству. Об этом заявила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Новые подходы

Свириденко подчеркнула, что принятый кодекс полностью согласовывается с Таможенным кодексом ЕС и вводит единые с Евросоюзом таможенные правила.

«Это новые подходы к таможенным процедурам, авторизациям, гарантиям, декларированию и освобождению от пошлины. Для украинского бизнеса это означает более понятные и предсказуемые правила, более быструю адаптацию к европейскому рынку, упрощение логистики и новые возможности для торговли с государствами-членами ЕС», — сообщила Юлия Свириденко.

В то же время, как отметила чиновник, для бизнеса и граждан сохраняется непрерывность процессов: действующие авторизации продолжат действовать, а система «единого окна» будет работать в обычном режиме.