Цены на АЗС 28 мая: дизель и премиальный бензин подешевели, А-95 снова подорожал

В четверг, 28 мая, цены на АЗС показывают разнонаправленную динамику. За последние сутки стоимость премиального бензина А-95 и дизеля снизилась, в то время как самый популярный бензин А-95 продолжает дорожать. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Средние цены на горючее
- Бензин А-95 премиум подешевел на 32 копейки до 79,57 грн/литр;
- Бензин А-95 прибавил в цене 10 копеек и теперь в среднем стоит 75,97 грн/литр;
- Бензин А-92 подорожал на 4 копейки до 69,66 грн/литр;
- Дизельное горючее снизилось в цене на 6 копеек до 86,78 грн/литр;
- Автомобильный газ подешевел на 1 копейку до 46,58 грн/литр.
