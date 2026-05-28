Исландия стала самой дорогой страной мира — впервые с 2018 года опередила Швейцарию

По подсчетам местного профсоюза, Исландия вновь стала самой дорогой страной мира, впервые за многие годы опередив Швейцарию, сообщает Bloomberg .

Экономист профсоюза служащих Viska Уилхьялмур Хильмарссон, использовавший данные статистического органа Евростата и исландского центрального банка, рассказал, что уровень цен «в стране огня и льда» сейчас превышает швейцарский на три процентных пункта.

По данным Евростата, последний раз цены в Исландии превышали швейцарские в 2018 году.

Издание отметило, что эта ситуация иллюстрирует проблемы небольшой атлантической экономики, исторически подверженной периодам подъема и спада.

Объясняется, что постпандемический всплеск в сфере туризма — ее главного двигателя роста — повлек за собой экономическое восстановление и рост цен, который центральный банк пытается сдержать.

«Туризм является одним из главных факторов инфляции в сфере услуг. Давление спроса со стороны туризма повлекло за собой рост заработной платы. Еще одним важным компонентом является жилищный сектор, на который туризм влияет непосредственно. Туристы, например, через AirBnB конкурируют с местными жителями за жилье», — отметил Хильмарссон.

Данные Евростата за 2024 год, последние в открытом доступе, показывают, что уровень цен в Швейцарии, скорректированный на покупательную способность, превышает уровень Исландии более чем на 7 процентных пунктов.