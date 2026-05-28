28 мая 2026, 14:37 Читати українською

Год службы может давать право на пенсию: в Украине готовят реформу спецвыплат

В Украине планируется существенно изменить систему специальных пенсий для военнослужащих. Предлагается, чтобы даже один год службы мог давать право на профессиональную накопительную пенсию. Об этом рассказал Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин в интервью АрмияInform.

По его словам, сейчас система специальных пенсий создает неравенство для людей, которые до полномасштабного вторжения работали в гражданских профессиях, а после мобилизации несколько лет служили в ВСУ.

«Сегодня военный, прошедший фронт и отслуживший 2−3 года, может вообще не иметь права на пенсию за выслугу, потому что закон требует минимум 25 лет службы. Мы предлагаем, чтобы даже год службы формировал право на профессиональную пенсию», — отметил Улютин.

Он объяснил, что профессиональная пенсия должна работать по принципу накопления. По его словам, если человек проработал или отслужил даже один год в профессии, для которой предусмотрены дополнительные взносы, эти средства будут сохраняться и не потеряются после перехода в другую сферу деятельности.

Сейчас система специальных пенсий привязана к жестким требованиям по стажу. Например, если для назначения пенсии требуется 25 лет, а у человека только 24 года, он может потерять право на специальное пенсионное обеспечение.

По словам министра, в будущей модели профессиональные пенсии будут финансироваться не непосредственно из государственного бюджета, а из-за дополнительных накоплений, которые будут осуществляться работодателем. Речь идет о средствах, которые будут закрепляться за конкретным человеком, работающим или служащим в соответствующей сфере.

Прибавка

Отдельно в Минсоцполитики рассматривается возможность введения государственной надбавки для участников боевых действий.

Улютин отметил, что нынешняя доплата УБД к пенсии низкая и не выполняет своей функции. По его словам, ее необходимо повысить именно по факту боевого стажа и участия в боевых действиях.

В то же время министр подчеркнул, что действующие получатели специальных пенсий не лишатся своих выплат. Периоды службы до запуска реформы будут учитываться по старым правилам, а после ее внедрения по новым.

Для тех, кто уже имеет более половины необходимого стажа, также будет предусмотрена возможность выхода на пенсию по действующей системе спецпенсий. Переходный период, по оценкам, может занять около 12−13 лет.

Законопроект, который должен запустить реформу, финализируется. В министерстве завершают финансовые расчеты, чтобы система оставалась устойчивой в долгосрочной перспективе.

Улютин добавил, что запуск реформы планируется уже в текущем году.

«Минфин» писал, что правительство работает над проектом постановления о дополнительной доплате военнослужащим. Документ пока еще не принят, однако его положения уже обсуждаются. В частности, предполагается выплата 100 тысяч гривен в месяц за участие в боевых действиях, а также 40 тысяч гривен в сутки штурмовикам.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 3

Skeptik777
28 мая 2026, 15:31
Тобто, мобам за 4 роки хрін… тільки новим контрачам? Супер… геніально. Ходіть, дядьки, до війська, ми вас намахаємо. Ще раз…
The Корупціонер Потужненко
28 мая 2026, 15:47
Країна потужності, країна мрій, слава Зеленстану, слава!

Зараз ще петя економіст прийде і розповість тобі, що ти маєш назавжди залишитися в окопі, бо це твій обов`зок і ти людський капітал, ресурс, тому сиди і не пукай навіть!
vPrirech
28 мая 2026, 17:19
Якщо хтось прочитав ту прочтиню що зверху, напишіть «чи написано, хто буде це все оплачувати всі ці пенсії?»
