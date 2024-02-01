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1 февраля 2024, 14:20 Читати українською

5 способов дожить до зарплаты, если закончились деньги

По разным оценкам, от трети до половины украинцев не имеют никаких сбережений и живут от зарплаты до зарплаты. Поэтому любые неожиданные расходы или задержки с выплатами становятся настоящей финансовой катастрофой. «Минфин» решил разобраться, как дожить до зарплаты, когда закончились деньги.

По разным оценкам, от трети до половины украинцев не имеют никаких сбережений и живут от зарплаты до зарплаты.

Низкие доходы не позволяют украинцам экономить даже незначительные суммы. По результатам опроса Work.ua, у около 54% наших соотечественников вообще нет сбережений, а еще 19 процентам респондентов отложенных средств хватит не больше чем на месяц.

К результатам этого опроса некоторые могут относиться скептически, мол, поскольку его проводит сайт по поиску работы, то его пользователи — преимущественно те, у кого-либо нет работы, либо кто не удовлетворен текущим уровнем оплаты. Впрочем, другие исследования демонстрируют ненамного лучшие результаты. Так, по результатам исследования Research & Branding Group, в преддверии полномасштабного вторжения сбережений не было у 35% взрослого населения страны. И, опять же, 10% опрошенных прожили бы на отложенные деньги не больше 2 недель.

Эта проблема касается не только Украины. Согласно опросу Bankrate, у около 27% жителей США нет средств на чрезвычайные расходы. Только у 48% американцев достаточно средств, чтобы продержаться 3 месяца, потеряв источник доходов.

Страховая компания Gibraltar Life Insurance Co провела опрос холостых японцев (акцент именно на них, потому что они самостоятельно отвечают за собственное благополучие) и обнаружила, что у четверти из них нет никакой финансовой подушки.

Чуть лучше финансовая ситуация во Франции, но и там около 20% граждан признается, что в течение года не отложили ни одного евро.

Поэтому, если даже в странах с крупнейшими экономиками значительной части населения не удается экономить, то то, что миллионы наших соотечественников живут от зарплаты к зарплате, не вызывает удивления. Поэтому важно понимать, что поможет в этой ситуации.

Поймите, что вам нужно

Предположим, что на вашей карте и в кошельке почти не осталось денег, а до следующего ожидаемого дохода еще несколько дней, а то и недель. Самое первое, что вам нужно сделать в этой ситуации, это определить, на что вы должны тратить деньги в этот период. Например, прописать, нужно ли заправлять автомобиль (или сколько раз планируете воспользоваться общественным транспортом), какие продукты нужно купить, есть ли потребность в лекарствах или других срочных расходах.

После того, как все эти данные сведены, можно подвести итог — сколько нужно денег. Также можно удалять те расходы, которые кажутся необязательными. Важно после формирования этого списка строго соблюдать его пункты и не покупать ничего, что не было внесено в список самого необходимого. Таким образом удастся избежать эмоциональных и необдуманных затрат. Если есть необходимость приобрести что-то неучтенное сразу — лучше внести это в список и пересчитать общий баланс.

Поймите, что у вас есть

Следует свести к единственному знаменателю не только запланированные расходы, но и имеющиеся ресурсы. Большинство людей точно не знают, сколько у них денег. В кошельке могут лежать карты, которыми давно не пользовались, или забытые наличные деньги в старой сумке. Даже банальные монеты, которые вы выкладывали из карманов, возвращаясь домой, вместе могут оказаться суммой, которая позволит спокойно продержаться до зарплаты.

Кроме финансовых подсчетов, стоит подвести итоги, какие у вас есть продукты или другие вещи, которые вы планировали докупать. Возможно, на самом деле в покупках нет нужды.

Возьмите кредит

Это самый дискуссионный пункт. Возможно, некоторые поставили бы его на первое место, мол, если закончились деньги, то надо не считать мелочь, а просто воспользоваться кредитной картой. Для других заемные деньги — это путь к финансовой кабале, ведь занимаешь временно и чужие, а отдаешь свои и навсегда. К тому же, с процентами.

На самом деле кредитные средства — это инструмент, которым просто следует исправно пользоваться. По кредитным картам ключевые банки предлагают льготный период. Обычно от 50 до 62 дней (хотя условия, конечно, следует уточнять в конкретном учреждении). Пользуясь такими услугами, главное не забывать, сколько вы должны и когда должны вернуть средства, чтобы банк не начислял проценты. Какие условия банки предлагают по кредитным картам, можно прочесть здесь.

Получение займа в МФО считается более рискованным, поскольку здесь ставки, как правило, выше. В конце прошлого года Президент подписал закон об ограничении процентов по микрокредитам на уровне 1% в день. Однако, у МФО будет еще 8 месяцев для того, чтобы адаптировать свои правила к новым законодательным требованиям.

С большой осторожностью следует отнестись к их предложениям кредитов под 0,01% в день. Как правило, речь идет только о первом займе для нового клиента, также по такой ставке МФО занимают лишь небольшую сумму и на короткий срок. Если нужно больше денег и на более длительный период, проценты могут существенно вырасти.

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Продайте что-нибудь ненужное

Отсутствие денег можно рассматривать, как повод избавиться от вещей, которыми давно не пользуетесь и вряд ли начнете. В Украине немало сайтов, специализирующихся на частных объявлениях по продаже товаров.

Продажа таких вещей поможет закрыть, по крайней мере, часть финансовых потребностей и продержаться до зарплаты без кредитов. Главное, не переусердствовать, продав что-то действительно нужное, ведь его придется снова покупать и, скорее всего, за большую сумму, чем удалось заработать.

Найдите дополнительную подработку

Небольшая дополнительная подработка может закрыть неотложные финансовые потребности и дождаться получения основной зарплаты. Это может быть работа по ремонту, доставке товаров, такси, фрилансу в IТ и так далее.

На сайтах по фрилансу и обычным сервисам вакансий есть большое количество предложений, которые не предусматривают занятость на полный рабочий день.

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Как прекратить жить от зарплаты до зарплаты

Для того, чтобы необходимость решать материальные проблемы не возникала ежемесячно, необходимо пересмотреть глобальный подход к затратам и сбережениям.

Как объясняют специалисты, даже не имея значительных доходов, можно начинать копить. В этом помогут несколько простых правил, в частности:

  • ведение бюджета;
  • отказ от вредных привычек;
  • соблюдение списка покупок;
  • введение налога на развлечения.

Стабильная экономия поможет формировать сбережения, а те, в свою очередь, начнут приносить пассивный доход. К примеру, каждая тысяча гривен, отложенная и инвестированная в ОВГЗ, за год превратится ориентировочно в 1 160 грн. А дальше решать финансовые трудности поможет магия сложного процента.

Автор:
Алексей Писарев
Журналист Алексей Писарев
Пишет на темы: Инвестиции, фондовый рынок, forex, макроэкономика
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