ИИ изменит 40-60% рабочих мест: как к этому должны подготовиться правительства

ИИ повлияет почти на 40% рабочих мест во всем мире, заменяя одни и создавая другие. Как должны реагировать на эти тенденции правительства, чтобы сохранить баланс и не спровоцировать масштабную безработицу, рассказала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

Мы стоим на пороге технологической революции, которая может повысить производительность, ускорить глобальный рост и повысить доходы по всему миру. Однако, это также может заменить рабочие места и усугубить неравенство.

Быстрое развитие искусственного интеллекта захватило мир, вызвав волнение и тревогу, а также подняв важные вопросы в части его потенциального влияния на мировую экономику. Чистый эффект трудно предсказать, поскольку ИИ будет влиять на экономику сложными способами. Что мы можем сказать с уверенностью, так это то, что нам нужно будет разработать политику, чтобы безопасно использовать огромный потенциал ИИ во благо человечества.

Переформатирование характера работы

В новом анализе сотрудники МВФ изучили потенциальное влияние ИИ на глобальный рынок труда. Многие исследования предполагают вероятность того, что рабочие места будут заменены ИИ. Однако, мы знаем, что во многих случаях искусственный интеллект может дополнять работу человека. Анализ МВФ учитывает оба этих фактора.

Выводы впечатляют: почти 40% рабочих мест в мире подвержены влиянию ИИ. Исторически сложилось так, что автоматизация и информационные технологии, как правило, влияли на рутинные задачи, но одна из вещей, которая отличает ИИ, — это его способность влиять на высококвалифицированную работу. В результате, страны с развитой экономикой сталкиваются с большими рисками, связанными с искусственным интеллектом, но у них также больше возможностей использовать его преимущества.

В странах с развитой экономикой около 60% рабочих мест могут попасть под влияние ИИ. Приблизительно половина открытых рабочих мест могут выиграть от интеграции ИИ, что повысит производительность. Для другой половины добавление искусственного интеллекта может выполнять ключевые задачи, которые сейчас выполняют люди, что снизит спрос на рабочую силу и приведет к снижению заработной платы. В крайних случаях, некоторые из этих рабочих мест могут исчезнуть.

Напротив, на развивающихся рынках и в странах с низким уровнем дохода ожидается, что уязвимость от ИИ составит 40% и 26% соответственно. Эти выводы свидетельствуют о том, что эти страны сталкиваются с меньшим количеством мгновенных сбоев из-за ИИ. В то же время, во многих из этих стран нет инфраструктуры или квалифицированной рабочей силы, чтобы воспользоваться преимуществами ИИ, что повышает риск того, что со временем эта технология может ухудшить неравенство между нациями.

ИИ также может повлиять на неравенство доходов и богатства внутри страны. Мы можем наблюдать поляризацию в пределах доходов: у работников, которые смогут использовать искусственный интеллект, произойдет повышение производительности и заработной платы, а те, кто не сможет, — будет отставать. Исследования показывают, что ИИ может помочь менее опытным работникам быстрее повысить свою производительность. Молодым работникам возможно легче использовать возможности, тогда как пожилым работникам трудно адаптироваться.

В большинстве сценариев искусственный интеллект, вероятно, усугубит общее неравенство, тревожную тенденцию, которую политики должны активно решать, чтобы предотвратить дальнейшее разжигание социального напряжения. Странам очень важно создать комплексные системы социальной защиты и предложить программы переподготовки для незащищенных работников.

Кто готов к внедрению ИИ

Чтобы помочь странам разработать правильную политику, МВФ разработал индекс готовности к искусственному интеллекту, который измеряет готовность в таких областях, как цифровая инфраструктура, политика человеческого капитала и рынка труда, инновации и экономическая интеграция, а также регулирование и этика.

Компонент политики в части человеческого капитала и рынка труда, например, оценивает такие элементы, как годы обучения и мобильность на рынке труда, а также долю населения, охваченного сетями социальной защиты. Компонент регулирования и этики оценивает адаптивность законодательной базы к цифровым бизнес-моделям и наличие сильного управления для эффективного правоприменения.

Посредством индекса сотрудники МВФ оценили готовность 125 стран. Полученные результаты показывают, что более богатые экономики, как правило, лучше оснащены для внедрения ИИ, чем страны с низким уровнем дохода, хотя между странами существуют значительные различия. Сингапур, Соединенные Штаты и Дания получили самые высокие баллы в индексе.

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Руководствуясь данными Индекса готовности к искусственному интеллекту, у стран с развитой экономикой должны быть в приоритете инновации и интеграции ИИ, одновременно они должны разрабатывать надежную нормативную базу.