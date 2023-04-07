200 гривен — не деньги? — Как начать экономить с минимальным доходом

Наши тексты, в которых мы рассказываем о формировании инвестиционного портфеля с разными стартовыми суммами, вызывают бурное обсуждение. Но многие читатели говорят, что не могут не то, что начать инвестировать, но и сформировать финансовую подушку из-за крайне низкого дохода. «Минфин» решил разобраться, можно ли откладывать деньги и в такой ситуации.

«Что такое финансовая подушка? Я живу тупо на грани черной финансовой дыры и все силы трачу, чтобы меня не затащило в ее центр», — жалуется один из комментаторов. Другие похожие: «Моя финансовая подушка — это 185 гривен кешбека в монобанк», «Моя финансовая подушка — это копилка в приложении Приватбанка, где у меня лежат 200 гривен».

Многие наши читатели убеждены, что откладывать небольшие суммы нет смысла. «Ну, если откладывать ежемесячно по 100 грн, то через год финансовая подушка будет 1200 грн. Это, конечно, хорошо, но не такая уж она и мягкая эта подушка… скорее, полотенце под голову», — пишет один из них.

Обсуждение этой темы в очередной раз продемонстрировало, что у значительной части украинцев нет никаких сбережений. Конечно, война существенно ухудшила ситуацию, многие потеряли жилье или работу. Те, кто продолжают работать, как правило, получают меньшие доходы.

Но у значительного процента наших сограждан не было сбережений и до войны. По данным опроса группы «Рейтинг», в 2020 году 63% респондентов сообщили, что в случае прекращения получения доходов, сбережений им хватит меньше, чем на месяц. Еще 16% сказали, что потратят все свои средства меньше, чем за 2 месяца.

Большинство украинцев, у которых нет финансовой подушки, как очевидную причину этого назовут низкие доходы, которых едва ли хватает на текущие расходы. Однако, для того, чтобы начать откладывать деньги, даже в такой ситуации, есть 2 очевидных способа: увеличить заработки или уменьшить расходы. Разберем особенности второго варианта. Использование даже одного или нескольких из перечисленных советов помогут начать экономить.

Как начать экономить

Ведите бюджет

У всех есть необязательные или лишние траты, которые не сразу можно заметить. Для того, чтобы выявить их и взять под контроль, следует рассчитывать свой бюджет: записывать все свои расходы и распределять их по категориям. К примеру, еда, коммунальные платежи, транспорт, развлечения, одежда.

Это поможет понять, куда больше всего уходит денег и можно ли уменьшить расходы на эти категории.

Откажитесь от вредных привычек

Значительная часть расходов у большинства людей не только пробивает дыру в бюджете, но и вредит здоровью. Поэтому, при желании экономить, следует отказываться от них. Кроме алкоголя и курения, сюда можно отнести сладости, фастфуд, газированные напитки, разнообразные снеки. Здоровое питание и планирование меню позволяют откладывать средства.

Следуйте списку покупок

Если отказаться от лишних покупок не удается, и на выходе из супермаркета вы замечаете в тележке кучу незапланированных, ходите в магазин с предварительно составленным списком. Это поможет избежать эмоциональных трат. То же касается и походов за непродовольственными товарами: отправляясь в магазин, следует четко понимать, с чем планируете вернуться.

Экономьте на коммунальных счетах

Тем, у кого нет счетчиков, стоит ими обзавестись. Другим — начать более внимательно следить за расходами воды, электроэнергии и газа. Если до сих пор пользуетесь лампами накаливания — замените энергосберегающими, если протекает кран — не откладывайте ремонт.

Период блекаутов уже приучил украинцев к экономии, так что в каком-то смысле потреблять меньше в дальнейшем будет проще.

Введите налог на развлечения

Чтобы экономия не превратилась в серую рутину, не обязательно полностью отказываться от эмоциональных покупок и развлечений. Однако, их можно обложить «налогом». К примеру, потратили 500 грн на поход в пиццерию — 100 грн положили на счет для сбережений.

Это поможет не только чаще пополнять финансовую подушку, но и воздерживаться от некоторых необязательных расходов, ведь за каждый придется платить.

Проведите месяц без затрат

Это самый экстремальный способ начать собирать финансовую подушку. В соответствии с ним, в течение месяца разрешаются только необходимые расходы, вроде коммунальных платежей или базовых продуктов питания. Правда, долгое время вряд ли следует пользоваться таким подходом.

Откладывайте средства — в первую очередь

После получения доходов следует сначала экономить, а уже потом — тратить. Скажем, откладывайте 20% от зарплаты, а уж потом старайтесь вложиться в ту сумму, которая останется. Если же пытаться отложить деньги, которые останутся в конце месяца, то существует большая вероятность, что вы все потратите, и для сбережений ничего не останется.

Откладывайте деньги регулярно

Известное изречение о том, что путь в тысячу миль начинается с первого шага, вполне подходит и к формированию сбережений. При невысоких доходах никто не сможет быстро собрать значительную сумму, поэтому в этом деле гораздо важнее регулярность. Также существует риск, что если вы, даже на короткий срок, откажетесь от пополнения своих сбережений, то вернуться к этой практике уже не удастся.

Откройте отдельный счет

Если для сбережений использовать тот же счет, что и для текущих расходов, то, вероятнее всего, вы не сможете его контролировать и тратить средства, которые должны были бы формировать финансовую подушку.

Чтобы разделить средства, их можно перечислять на депозит до востребования, или просто открыть другую карту, на которой они будут храниться. Также, как вариант, за отложенные деньги покупать валюту. Это создаст дополнительную их защиту, ведь чтобы потратить доллары или евро, сначала придется сходить в обменник, а это позволит еще раз подумать над целесообразностью расходов.

Погасите все кредиты

По словам миллиардера Уоррена Баффета, первое, что следует делать с полученными деньгами, — это гасить долги по кредитам. Ведь он не знает ни одной инвестиции, которая принесет столько, сколько забирают банковские проценты.

Конечно, существуют льготные периоды по кредитным картам, но если регулярно использовать одолженные деньги, то рано или поздно возникнет ситуация, когда не удастся вовремя вернуть долг, а значит, придется платить проценты.

Кроме этого, использование кредитки провоцирует более эмоциональное расходование средств и снижает контроль за ними.

Действительно ли нужно экономить

Ответ на этот вопрос не так очевиден, как может показаться на первый взгляд. Согласно исследованию Национального бюро экономических исследований США, откладывать средства в молодом возрасте может быть нецелесообразно, ведь доходы тогда незначительные, и лучше дождаться повышения заработков, и после этого быстрее накопить.

На практике эта теория работает примерно так. Человек зарабатывает 10 тыс. грн в месяц и, максимально экономя, откладывает ежемесячно 500 грн. Поэтому, за год он сможет собрать 6 тыс. грн. Впоследствии, например, после получения образования, получения опыта и т. п. , перейти на лучшую работу. При заработной плате в 20 тыс. грн в месяц можно отложить те же 6 тыс. грн, которые собраны раньше за целый год, и при этом не так жестко экономить.

То есть, по мнению исследователей, лучше обеспечить повышение доходов и только после этого собирать финансовую подушку.

В то же время, у сбережений, даже при незначительных заработках, есть значительные преимущества.

Повышение безопасности. Лучше иметь, пусть и маленькую, финансовую подушку, чем вообще обходиться без нее. Это непредсказуемые расходы, защита от потери источника доходов, возможность срочного переезда в условиях войны.

Привычка экономить. Значительная часть людей после повышения доходов не начинают откладывать деньги, а больше тратят. Поэтому лучше как можно раньше сформировать привычку экономить.

Готовность рисковать. Людям с финансовой подушкой проще менять работу или получать новую квалификацию. Отсутствие же запаса денег даже на небольшое время делает изменения более рискованными.

Деньги к деньгам. Даже небольшие сбережения постепенно растут. Ведь их можно разместить на депозите, в условиях девальвации гривны приобрести валюту, или вложить в ОВГЗ. При этом, отсутствие даже минимального финансового запаса провоцирует дополнительные расходы. Ведь когда срочно нужны деньги, приходится брать кредит и платить по нему проценты.

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Главный враг финансовой подушки — инфляция, которая неумолимо ее уменьшает. Поэтому сбережения должны работать. Как распределить эти деньги для того, чтобы, с одной стороны уберечь от обесценения, а с другой — всегда иметь к ним доступ, «Минфин» уже писал в отдельной статье.

Со временем, когда запас будет увеличиваться, можно расширять и перечень инструментов для инвестиций. Благодаря этому финансовая подушка будет расти даже при меньших сбережениях.