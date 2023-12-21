Президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 9422, которым ограничиваются ставки по микрокредитам на уровне 1% в день. Об этом в телеграм-канале написал первый заместитель председателя Налогового комитета
Зеленский подписал закон об ограничении ставок по микрокредитам на уровне 1% в день
Президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 9422, которым ограничиваются ставки по микрокредитам на уровне 1% в день. Об этом в телеграм-канале написал первый заместитель председателя Налогового комитета
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Ограничение ставок
Закон вводит показатель «дневная процентная ставка по потребительскому кредиту» и предусматривает постепенное снижение максимального размера такой ставки на уровне 1% в день от общего размера кредита.
Кроме того, запрещается кредитодателю и новому кредитору требовать уплаты каких-либо платежей, не указанных в договоре о потребительском кредите и/или не учтенных в расчете дневной процентной ставки, указанной в договоре.
В то же время кредитодатель будет обязан передавать информацию по всем потребительским кредитам хотя бы в одно из бюро кредитных историй, а также проводить оценку кредитоспособности заемщика.
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Нацбанку предоставляются полномочия устанавливать дополнительные требования к оценке кредитоспособности заемщика, а также составляющим расчета дневной процентной ставки.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что НБУ фиксирует сверхвысокое ценообразование на рынке микрокредитования: дневная номинальная ставка может достигать 5% в день, а средняя номинальная годовая процентная ставка — более 1000% годовых.
При этом средний размер ссуды, которую берет человек в микрофинансовой компании, составляет 5000 грн с дневной ставкой 2,5%. Следовательно, через 14 дней, наиболее популярным сроком кредитования, человек должен вернуть средства на общую сумму 6750 грн. То есть стоимость кредитных средств в денежном измерении составляет 1750 грн.
Законопроект также предусматривает изменения в законодательство во исполнение обязательств Украины в рамках Меморандума с МВФ. В частности, расширяются полномочия НБУ по принятию мер к банкам по результатам оценки устойчивости банков, а также для повышения эффективности регулирования небанковских финансовых учреждений.
Ранее в НБУ заявили, что финансовые компании, занимающиеся микрокредитованием, сознательно выбирают бизнес-модель предоставления своих услуг уязвимым слоям населения, часто не осознающим последствий своих действий.
По данным регулятора, ставки по микрокредитам финансовых компаний в среднем составляют 1500% годовых. В НБУ предлагали ограничить ставки уровнем 0,8% в день. Сегодня это значение для микрокредитов составляет в среднем 2,5%.
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