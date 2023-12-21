Зеленский подписал закон об ограничении ставок по микрокредитам на уровне 1% в день

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 9422 , которым ограничиваются ставки по микрокредитам на уровне 1% в день. Об этом в телеграм-канале написал первый заместитель председателя Налогового комитета В Р Ярослав Железняк.

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Ограничение ставок

Закон вводит показатель «дневная процентная ставка по потребительскому кредиту» и предусматривает постепенное снижение максимального размера такой ставки на уровне 1% в день от общего размера кредита.

Кроме того, запрещается кредитодателю и новому кредитору требовать уплаты каких-либо платежей, не указанных в договоре о потребительском кредите и/или не учтенных в расчете дневной процентной ставки, указанной в договоре.

В то же время кредитодатель будет обязан передавать информацию по всем потребительским кредитам хотя бы в одно из бюро кредитных историй, а также проводить оценку кредитоспособности заемщика.

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