Деньги от продажи квартиры, зарплата моряка, переводы с Wise или задекларированные на таможне наличные деньги — любое значительное поступление может вызвать вопросы у болгарского банка. Сам факт перевода между вашими счетами больше не является достаточным доказательством легальности средств. «Минфин» разобрался, какие документы требуют европейские финучреждения от украинцев и как подготовиться к финансовому мониторингу во избежание задержек платежей.

За девять месяцев 2026 года чистая прибыль платежеспособных украинских банков сократилась на 33,3% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году — до 79,7 млрд грн. В то же время прибыль до налогообложения выросла на 4,5%. Причиной такой разницы явилось применение повышенной ставки налога на прибыль в размере 50%. Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Группа компаний NOVA, в которую входят Новая почта и NovaPay, завершила соглашение по приобретению АО БТА Банк. Теперь компания начинает интеграцию банка с платежным сервисом NovaPay и подготовку к работе под новым брендом NovaBank. Об этом сообщила пресс-служба группы.

Международные банки начали публиковать прогнозы по валютам на 2027 год. Как пишет Bloomberg, Goldman Sachs и ING ожидают, что в Азии лучше других будут выглядеть валюты стран-экспортеров технологий, прежде корейская она и тайваньский доллар. Их поддержат инвестиции в искусственный интеллект (ИИ) и ослабление доллара.

Международный валютный фонд просмотрел оценки экономической динамики Украины на 2026 и 2027 годы. Вместо роста ВВП на 1% в этом году и на 3,5% в следующем Фонд теперь ожидает сокращение экономики на 0,5% в 2026 году и еще на 1% в 2027 году.