В Украине почти половина проверенных сетей автозаправочных станций отпускала меньше дизельного горючего, чем оплачивали водители. Такие результаты обнародовал Институт потребительских экспертиз, проверивший точность отпуска горючего в 17 сетях АЗС. Исследование охватило национальных операторов, региональные заправки и дискаунтеры.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По итогам измерений в восьми сетях зафиксировали недолив более 0,5% — это 47% от проверенной выборки. Еще пять операторов остались в пределах допустимого отклонения, а четыре отпустили чуть больше горючего, чем было оплачено.

Какие сети АЗС показали самый большой недолив

По данным исследования, худший результат получила сеть OVIS — минус 2%. На втором месте оказалась БРСМ-НЕФТЬ с показателем 1,75%, на третьем — одесская VST, где недолив составил 1,65%.

Также нехватку дизельного горючего обнаружили в следующих сетях:

ДНЕПРОНЕФТЬ и MARKET — по 0,95%;

ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ — 0,85%;

MANGO — 0,75%;

MARSHALL — 0,70%.

По расчетам исследователей, из-за таких отклонений, фактическая стоимость литра дизеля для водителя растет примерно на 73−212 копеек в зависимости от сети и заявленной цены.

К примеру, на OVIS по заявленной стоимости 106 грн за литр фактическая цена полученного горючего с учетом недолива составляет около 108,12 грн.

Где горючее отпускали без недолива

Четыре сети показали незначительный перелив — то есть фактически отпустили больше дизеля, чем отмечено в чеке. Это KLO (+0,20%), ОККО (+0,15%), UKRNAFTA (+0,10%) и WOG (+0,05%).

Еще пять операторов попали в группу с отклонением в пределах 0,5%. В сетях 24/7, AMIC и Автотранс измерения показали соответствие оплаченному объему. На SOCAR и BVS зафиксировали незначительный недолив — по 0,10%.

Таким образом, результаты проверки демонстрируют существенную разницу между операторами не только по цене на потолке АЗС, но и по фактическому объему топлива, получаемого водителем.

Почему недолив особенно ощутим для водителей

Проблема приобретает большее значение на фоне высоких цен на дизель. По данным, приведенным в исследовании, на 10 ноября средняя розничная цена этого вида горючего в Украине составила 104,42 грн за литр.

В таких условиях даже небольшое отклонение означает дополнительные затраты. Если недолив составляет 2%, то при заправке 50 литров водитель фактически получает около 49 литров. Для грузового автомобиля с баком на 500 литров аналогичная погрешность означала бы недостаток примерно в 10 литров.

В то же время сам факт недолива во время контрольного измерения еще не доказывает умышленный обман со стороны оператора. Причиной может быть неправильная калибровка топливораздаточной колонки, технические неисправности или другие проблемы с оборудованием. Для установления конкретного нарушения требуется дополнительная проверка.

Важно также, что результаты исследования касаются проверенных точек и не означают, что все АЗС соответствующей сети отпускают топливо с таким же отклонением.

Читайте также: АЗС снижают цены на бензин и дизель: сколько стоит топливо 12 ноября



Как водитель может проверить точность налива

Автомобилист может попросить работников АЗС провести контрольный налив с помощью специального мерника. Такое оборудование предназначено для проверки фактического объема топлива, отпускаемого колонкой.

Если возникают сомнения в точности отпуска, следует сохранить чек и зафиксировать показатели контрольного измерения. Для официального установления нарушения можно обратиться в Госпродпотребслужбу, осуществляющую государственный надзор в сфере защиты прав потребителей и метрологического контроля.

Как мы писали: Бензин в Украине может подешеветь еще больше: Корецкий объяснил, когда ожидать снижения цен