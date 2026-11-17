В Украине почти половина проверенных сетей автозаправочных станций отпускала меньше дизельного горючего, чем оплачивали водители. Такие результаты обнародовал Институт потребительских экспертиз, проверивший точность отпуска горючего в 17 сетях АЗС. Исследование охватило национальных операторов, региональные заправки и дискаунтеры.
Почти половина АЗС недоливает дизель: результаты исследования ИПЭ
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По итогам измерений в восьми сетях зафиксировали недолив более 0,5% — это 47% от проверенной выборки. Еще пять операторов остались в пределах допустимого отклонения, а четыре отпустили чуть больше горючего, чем было оплачено.
Какие сети АЗС показали самый большой недолив
По данным исследования, худший результат получила сеть OVIS — минус 2%. На втором месте оказалась БРСМ-НЕФТЬ с показателем 1,75%, на третьем — одесская VST, где недолив составил 1,65%.
Также нехватку дизельного горючего обнаружили в следующих сетях:
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ДНЕПРОНЕФТЬ и MARKET — по 0,95%;
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ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ — 0,85%;
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MANGO — 0,75%;
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MARSHALL — 0,70%.
По расчетам исследователей, из-за таких отклонений, фактическая стоимость литра дизеля для водителя растет примерно на 73−212 копеек в зависимости от сети и заявленной цены.
К примеру, на OVIS по заявленной стоимости 106 грн за литр фактическая цена полученного горючего с учетом недолива составляет около 108,12 грн.
Где горючее отпускали без недолива
Четыре сети показали незначительный перелив — то есть фактически отпустили больше дизеля, чем отмечено в чеке. Это KLO (+0,20%), ОККО (+0,15%), UKRNAFTA (+0,10%) и WOG (+0,05%).
Еще пять операторов попали в группу с отклонением в пределах 0,5%. В сетях 24/7, AMIC и Автотранс измерения показали соответствие оплаченному объему. На SOCAR и BVS зафиксировали незначительный недолив — по 0,10%.
Таким образом, результаты проверки демонстрируют существенную разницу между операторами не только по цене на потолке АЗС, но и по фактическому объему топлива, получаемого водителем.
Почему недолив особенно ощутим для водителей
Проблема приобретает большее значение на фоне высоких цен на дизель. По данным, приведенным в исследовании, на 10 ноября средняя розничная цена этого вида горючего в Украине составила 104,42 грн за литр.
В таких условиях даже небольшое отклонение означает дополнительные затраты. Если недолив составляет 2%, то при заправке 50 литров водитель фактически получает около 49 литров. Для грузового автомобиля с баком на 500 литров аналогичная погрешность означала бы недостаток примерно в 10 литров.
В то же время сам факт недолива во время контрольного измерения еще не доказывает умышленный обман со стороны оператора. Причиной может быть неправильная калибровка топливораздаточной колонки, технические неисправности или другие проблемы с оборудованием. Для установления конкретного нарушения требуется дополнительная проверка.
Важно также, что результаты исследования касаются проверенных точек и не означают, что все АЗС соответствующей сети отпускают топливо с таким же отклонением.
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Как водитель может проверить точность налива
Автомобилист может попросить работников АЗС провести контрольный налив с помощью специального мерника. Такое оборудование предназначено для проверки фактического объема топлива, отпускаемого колонкой.
Если возникают сомнения в точности отпуска, следует сохранить чек и зафиксировать показатели контрольного измерения. Для официального установления нарушения можно обратиться в Госпродпотребслужбу, осуществляющую государственный надзор в сфере защиты прав потребителей и метрологического контроля.
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