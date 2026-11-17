Экономика стран еврозоны оказалась более устойчивой, чем ожидали аналитики ранее. Несмотря на высокие цены на энергоносители, спрос на оборудование для развития искусственного интеллекта США и Азии поддерживает европейский экспорт. На этом фоне Еврокомиссия улучшила прогноз роста экономики блока на 2026 год с 0,9 до 1,2%. Об этом 17 ноября сообщила The Financial Times.

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По оценкам Еврокомиссии, в 2027 году экономика еврозоны будет расти такими же темпами. Одним из факторов, помогающих европейским производителям, стал глобальный спрос на промышленное оборудование для развития ИИ. Речь идет, в частности, о системах охлаждения и оборудования для производства микросхем. Такую продукцию активно закупают компании в США и странах Азии.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис в интервью FT объяснил, что нынешние результаты европейского экспорта в значительной степени поддерживаются мировым циклом инвестиций в искусственный интеллект.

Рост спроса на технологическое оборудование помогает европейскому бизнесу компенсировать потери высоких затрат на энергоносители. Они резко подорожали после начала войны между США и Ираном. В последние недели цены на нефть несколько снизились на фоне возобновления добычи на Ближнем Востоке.

Несмотря на лучшие перспективы экономического роста, инфляция в еврозоне остается неувязкой. Еврокомиссия прогнозирует, что в 2026 году она в среднем составит 3,2%, а в 2027-м — 3,1%. К целевому уровню Европейского центрального банка в 2% инфляция приблизится только в 2028 году, когда, по прогнозу, замедлится до 2,1%.

Германия будет расти быстрее, Франция отстает

За улучшением общего прогноза для еврозоны скрывается существенная разница в экономических перспективах крупнейших стран валютного блока.

Для Германии Еврокомиссия повысила прогноз роста ВВП на 2026 год сразу на 0,7 процентного пункта — до 1,3%. Одной из причин пересмотра стал более сильный экспорт, поддерживаемый германской промышленностью.

Для Франции оценки, напротив, ухудшились. Еврокомиссия сократила прогноз роста французской экономики вдвое — до 0,4% в 2026 году. На следующий год ожидания также стали более сдержанными: вместо прогнозируемых весной 1,1% теперь речь идет о 0,6%.

Среди причин давления на французскую экономику Financial Times называет политическую нестабильность в преддверии президентских выборов в апреле и обеспокоенность состоянием государственных финансов. Это уже сказалось на стоимости заимствований страны. В прошлом месяце доходность французских десятилетних государственных облигаций впервые с 2002 года составила 5%.

Государственные долги и риски для финансовых рынков

Еврокомиссия также обратила внимание на проблемы государственных финансов. Высокая инфляция, более дорогие заимствования и увеличение расходов на оборону усиливают нагрузку на бюджеты стран с наибольшими долгами. Среди них Франция и Италия.

По прогнозу, государственный долг еврозоны вырастет с 88,6% ВВП в 2025 году до 91,3% в 2028 году. В восьми странах ЕС дефицит бюджета в этом году может превысить 5% ВВП.

Валдис Домбровскис призвал правительства стран еврозоны придерживаться взвешенной бюджетной политики.

Еще один риск связан с самим бумом искусственного интеллекта. Инвестиции в эту отрасль поддерживают мировую экономику, но стремительный рост стоимости акций технологических компаний вызывает беспокойство среди инвесторов и регуляторов. На рынке опасаются, что завышенные оценки ИИ-компаний могут резко скорректироваться.

Домбровскис признал, что возможное падение акций подобных компаний создает риски для финансовых рынков. Ранее экономисты Европейского центрального банка также предупреждали: проблемы на американском рынке искусственного интеллекта не ограничатся США и могут оказаться угрозой для финансовой стабильности еврозоны.

Напомним

Ранее Минфин писал, что глобальный бум инвестиций в искусственный интеллект уже влияет на европейский фондовый рынок. Среди компаний, получающих выгоду от этого процесса, есть производители оборудования для дата-центров и микросхем. Спрос на их продукцию растет вместе с потребностью в большей вычислительной мощности.

Европа также пытается развивать собственную инфраструктуру для ИИ, чтобы меньше зависеть от американских технологических компаний. В частности, французская Mistral AI привлекла 3 млрд. евро на развитие ШИ-моделей и вычислительных мощностей. Среди ее инвесторов есть производитель оборудования для полупроводниковой отрасли ASML.

Однако стремительный рост инвестиций в эту сферу имеет и обратную сторону: аналитики предупреждают о риске переоценки ШИ-компаний и возможной коррекции их рыночной стоимости.



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