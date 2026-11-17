Международный валютный фонд просмотрел оценки экономической динамики Украины на 2026 и 2027 годы. Вместо роста ВВП на 1% в этом году и на 3,5% в следующем Фонд теперь ожидает сокращение экономики на 0,5% в 2026 году и еще на 1% в 2027 году.

Экономика Украины может сокращаться второй год подряд. В то же время, по оценке министра финансов Сергея Марченко, ситуация с финансированием сейчас выглядит более оптимистично, чем несколько месяцев назад. Фото: facebook.com/minfin.gov.ua

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МВФ связывает пересмотр прогноза, прежде всего, с ухудшением ситуации безопасности. В Фонде исходят из того, что война продлится весь 2027 год, а российские обстрелы и дальше будут ограничивать работу украинских предприятий. Под ударами оказываются энергетика, производство и инфраструктура, от которой зависит работа экономики.

Последствия можно увидеть в статистике. По данным Госстата, в июле-сентябре 2026 года украинский ВВП уменьшился на 0,7%, если сравнивать с тем же периодом в прошлом году. Во втором квартале экономика показывала рост на 0,4%, однако в первом сократилась на 0,6%.

Схожие изменения и в прогнозах Национального банка. В конце октября НБУ пересмотрел оценку на 2026 год: вместо ожидаемого ранее роста ВВП на 1,8% теперь допускает его сокращение на 0,4%. Прогноз на 2027 год тоже снизили. Если раньше регулятор рассчитывал на рост экономики на 2,8%, то теперь ожидает всего 0,4%.

Впрочем, оценки МВФ оказались еще пессимистичнее прогнозов украинского регулятора.

Как новый прогноз повлияет на бюджет-2027

Ухудшение экономических ожиданий заставляет правительство пересмотреть макропрогноз, используемый для подготовки государственного бюджета. Речь идет о показателях экономического роста, на основе которых рассчитывают будущие доходы и другие параметры главного финансового документа страны.

По предварительным расчетам Кабмина прогноз роста ВВП на 2026 год планировали снизить с 1,6% до 0,1%. К 2027 году ожидания должны были ухудшить с 1,3% до 0,4%.

Рассмотрение соответствующего постановления правительства было отложено. Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что Кабмин вернется к этому вопросу в ближайшее время.

При этом он не ожидает, что пересмотр макропоказателей существенно изменит проект бюджета на 2027 год, который правительство готовит ко второму чтению в Верховной Раде.

«Мы не предполагаем существенного пересмотра. Это не существенно повлияет на бюджет. На некоторые показатели влияет, но незначительно», — сказал Марченко журналистам.

Правительство планирует скорректировать экономические ожидания, но пока не видит необходимости серьезно перерабатывать бюджетные расчеты.

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Сколько денег понадобится Украине в 2027 году

Отдельная проблема, на которую обращает внимание МВФ, — потребность Украины во внешнем финансировании. По оценкам Фонда, в 2027 году стране дополнительно понадобится $32−34 млрд. Еще $17 млрд Украина будет нуждаться в 2028 году.

Эти средства необходимы для покрытия финансовых потребностей государства в условиях продолжительной войны и более слабой экономической активности.

МВФ советует правительству осторожно подходить к планированию бюджета. Среди основных возможностей увеличения доходов Фонд называет борьбу с теневой экономикой, в частности реформирование упрощенной системы налогообложения.

Также МВФ рекомендует не увеличивать невоенные расходы без четкого понимания их эффективности. Пенсионная реформа по позиции Фонда не должна приводить к росту бюджетного дефицита.

Особое внимание уделено энергетическому сектору. Перед либерализацией рынка электроэнергии и реформированием механизма возложения специальных обязанностей (ПСО) государство должно ввести адресную помощь уязвимым домохозяйствам.

Хватает ли государству денег на текущие платежи

Несмотря на ухудшение экономических прогнозов, в Министерстве финансов уверяют, что непосредственных проблем с проведением государственных платежей сейчас нет.

По словам Сергея Марченко, средств на Едином казначейском счете достаточно для всех выплат. Государство также полностью возмещает бизнесу налог на добавленную стоимость, а непроплаченных платежных поручений пока нет.

Министр напомнил, что в октябре ситуация была более сложной. Из-за недостаточного поступления международной помощи Казначейство не могло своевременно проводить все платежи. Сейчас финансирование от партнеров улучшило ситуацию.

Марченко назвал международную поддержку вместе с налоговыми поступлениями в основу финансовой стабильности Украины. По его словам, даже при сложных экономических условиях страна сможет обеспечивать необходимые выплаты в 2026 и 2027 годах.

Однако проблемы бизнеса оказывают непосредственное влияние на возможности государства наполнять бюджет. Российские атаки на энергетическую, логистическую и производственную инфраструктуру приводят к закрытию предприятий, разрушению складов, потере продукции и усложнению перевозок. Все это отражается на налоговых поступлениях.

Каких реформ ожидает МВФ и что планирует правительство

Фонд отмечает, что для поддержки государственных финансов Украине нужно продолжать структурные реформы. Речь идет не только о поиске дополнительных доходов, но и изменениях в налоговой системе и управлении государственными расходами.

Марченко также признает необходимость ускорить реформаторскую работу. Среди уже принятых решений он назвал законодательные изменения по налогообложению цифровых платформ и посылок, а также упрощение администрирования НДС.

Следующим важным шагом министр назвал присоединение Украины к SEPA — Единой зоне платежей в евро. Это должно упростить и удешевить переводы граждан и бизнеса, а также облегчить расчеты с европейскими партнерами.

Еще один вопрос, нуждающийся в переговорах с бизнесом, — расширение круга предпринимателей, обязанных регистрироваться плательщиками НДС. Марченко признал, что эта тема остается чувствительной для предпринимателей, но рассчитывает найти компромисс.

По данным МВФ, выполнение Украиной условий программы сотрудничества улучшилось по сравнению с первым пересмотром. По предварительной оценке Фонда, на конец сентября страна выполнила все количественные критерии эффективности. Из шести структурных маяков, которые нужно было выполнить до конца октября, два выполнили вовремя, еще два — с задержкой. Работа над остальными двумя продолжается.

Для Украины это важно не только с точки зрения продолжения реформ, но из-за необходимости сохранять поддержку международных партнеров. В условиях, когда МВФ прогнозирует сокращение экономики, а потребность во внешнем финансировании остается значительной, стабильность государственных финансов и дальше будет зависеть от международной помощи и способности правительства выполнять взятые обязательства.

Украина остается крупнейшим должником МВФ в Европе

По объему непогашенных кредитов МВФ Украина занимает первое место в Европе и второе в мире. По данным Фонда, по состоянию на 30 сентября 2026 г. долг страны составлял 10,69 млрд специальных прав заимствования (СПЗ), или около 8,68% всех непогашенных кредитов Фонда. Больше должна только Аргентина — 41,97 млрд СДР.

В пятерку крупнейших заемщиков также вошли Пакистан (7,99 млрд СДР), Египет (7,86 млрд СДР) и Эквадор (7,08 млрд СДР). За сентябрь долг Украины сократился примерно на 185,4 млн СДР по сравнению с показателем на конец августа.

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