Во вторник, 17 ноября, средняя цена дизельного горючего в Украине снизилась на 1,10 грн — до 101,42 грн за литр. Бензин также немного подешевел, а автогаз продолжил дорожать. Об этом свидетельствуют данные Минфина .

Во вторник, 17 ноября, средняя цена дизельного горючего в Украине снизилась на 1,10 грн - до 101,42 грн за литр

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Как изменились цены на топливо

По состоянию на 17 ноября средние цены на украинские АЗС составляют:

Больше всего за сутки подешевело дизельное топливо — примерно на 1,1%. Для водителей это означает, что заправка 50-литрового бака дизелем по средней цене обойдется в 55 грн дешевле, чем накануне.

В то же время, за последние два дня дизель подешевел в общей сложности на 1,82 грн за литр. В понедельник, 16 ноября, его средняя стоимость составила 102,52 грн/л после понижения на 72 копейки.

Сколько стоит топливо в разных сетях АЗС

Цены на заправки существенно отличаются в зависимости от оператора.

Среди указанных сетей самое дешевое дизельное топливо предлагает БРСМ-Нафта — 98,55 грн/л. Дороже всего — BVS, где литр стоит 105 грн.

Разница составляет 6,45 грн/литр. Следовательно, заправка 50-литрового бака может стоить на 322,50 грн больше в зависимости от выбранной сети.

Что происходит на рынке нефти

На мировом рынке нефти 17 ноября наблюдалась относительная стабилизация котировок.

По данным Reuters, ожидания увеличения предложения нефти благодаря возобновлению экспорта с Ближнего Востока сдерживают рост цен. В то же время, рынок реагирует на риски новых атак на нефтяные танкеры и возможное сокращение запасов нефти в США.

Международное энергетическое агентство ожидает, что уже в четвертом квартале мировой нефтяной рынок вернется в избыток предложения.

Однако снижение мировых цен на нефть не всегда сразу отражается на украинских АЗС. На розничную стоимость топлива также влияют закупочные цены на нефтепродукты, валютный курс, логистика, налоги и ценовая политика сетей.