Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев сообщил о результатах экспертного совещания с представителями ведущих аналитических центров. Среди обсужденных участниками предложений — законодательное закрепление риск-ориентированного отбора плательщиков для проверок, усиление борьбы с нелегальным игорным бизнесом и введение публичных показателей эффективности для налоговой, БЭБ и таможни.

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По словам Гетманцева, участники встречи сформировали широкую повестку дня, большинство предложений он поддержал. Общая цель — системно сокращать теневую экономику, защищая легальный бизнес от недобросовестной конкуренции и необоснованного государственного контроля.

Налоговые проверки предлагают проводить по оценке рисков

Одно из ключевых предложений касается введения риск-ориентированного подхода к отбору налогоплательщиков для проверок. Гетманцев сообщил, что соответствующие критерии предлагают закрепить на уровне закона.

При оценке рисков планируется учитывать, в частности, данные SAF-T — стандартизированного электронного формата налоговой и бухгалтерской информации. Такой подход должен помочь сосредоточить контроль на компаниях, в деятельности которых действительно есть признаки нарушений вместо массовых проверок плательщиков без достаточных оснований.

Налоговую, БЭБ и таможню хотят заставить работать более согласованно

Еще одно направление обсуждения — взаимодействие Государственной налоговой службы, Бюро экономической безопасности и Государственной таможенной службы.

Среди предложений синхронизировать работу этих органов, восстановить общий аналитический кабинет и нормативно урегулировать порядок обмена информацией и взаимодействия между ведомствами.

Кроме того, участники встречи предложили ввести публичные ключевые показатели эффективности (KPI) для налоговой, БЭБ и таможни. По замыслу результаты работы этих органов должны оцениваться не только по формальным отчетам, но и по конкретным измеряемым показателям.

Предлагают изменить борьбу с нелегальными онлайн-казино

Отдельно обсудили противодействие нелегальному игорному бизнесу. В частности, участники предложили изучить опыт Эстонии, где для выигрышей в нелегальных онлайн-казино применяются налогообложения по двойной ставке.

Речь идет о возможности использовать подобный механизм в Украине. В то же время Гетманцев не уточнил, какой именно может быть ставка, как ее будут администрировать и будет ли она касаться игроков, организаторов азартных игр или обеих категорий.

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Хотят сделать более прозрачной работу с налоговым долгом и блокировкой накладных

Участники совещания также подняли вопрос налогового долга. Среди предложений регулярно публиковать информацию о его структуре и наработать решения для сокращения задолженности.

Относительно системы мониторинга критериев оценки рисков (СМКОР), используемой для контроля налоговых накладных, было предложено возобновить практику работы специальной группы с участием Министерства финансов, ГНС, аналитических центров и бизнеса.

Она должна рассматривать конкретные случаи блокирования налоговых накладных и на основе этих кейсов нарабатывать системные изменения.

Гетманцев назвал предложения участников основой дальнейшей работы и подчеркнул, что борьба с теневой экономикой должна быть постоянным процессом.

В то же время озвученные во время совещания идеи пока не приняты решениями: для их реализации могут потребоваться законодательные изменения, нормативные акты или изменение практики работы государственных органов.

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