Deutsche Bank, который в последние годы убеждал инвесторов в завершении масштабной трансформации, снова оказался под давлением из-за старых скандалов и проблем с внутренним контролем. Международное журналистское расследование на основе более 15 млн. внутренних документов показало, что за публичными обещаниями реформ могли оставаться решения, противоречащие заявленному курсу на оздоровление банка. В центре внимания оказался и его руководитель Кристиан Зевинг, возглавивший учреждение после одного из самых сложных периодов его истории. Об этом говорится в материале Financial Times.

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Обнаружили 15 млн документов Deutsche Bank

Массив документов охватывает период с начала 2010-х годов. В него вошли электронная переписка, протоколы заседаний совета директоров, материалы внутренних расследований, документы комплаенс-подразделений и рабочие чаты сотрудников.

Их анализировали более 200 журналистов из десятков медиа в рамках международного проекта Inside Deutsche Bank. Среди участников — Financial Times, Der Spiegel, The New York Times, Le Monde и другие издания. Расследование координировала южноафриканская некоммерческая организация Barracuda Media при технической поддержке немецкого Data and Research Center.

Документы позволяют посмотреть на банк изнутри и сопоставить его публичные заявления с происходящим в управленческих кабинетах. В частности, журналисты выявили случаи, когда руководство настаивало на большем принятии рисков, критиковало работу комплаенс-специалистов и не доводило часть проблем до сведения акционеров.

Особое место в расследовании занимает Кристиан Зевинг. Он возглавил Deutsche Bank в 2018 году, когда учреждение испытывало последствия многочисленных скандалов и финансовых проблем. Новому руководителю удалось вернуть банк к рекордным прибылям, а его деятельность стала символом возобновления финансового учреждения.

Однако внутренние документы, проанализированные журналистами, подвергают сомнению то, насколько последовательно руководство придерживалось провозглашенного курса на смену корпоративной культуре.

Российский бизнес, несмотря на оговорки комплаенсов-специалистов

Одной из причин, побудивших обличителей передать документы журналистам, были операции банка с деньгами российских олигархов.

По данным расследования, Deutsche Bank планировал расширять свой российский бизнес при руководстве Зевинга. Это происходило даже несмотря на опасения комплаенс-подразделения клиентов, связанных с Кремлем, на фоне обострения геополитической ситуации.

Двое обличителей, скопировавших документы и передавшие их журналистам, объяснили свои действия общественным интересом. Они хотели привлечь внимание к практикам банка, в частности, к обслуживанию счетов российских олигархов. Один из них заявил о необходимости полного пересмотра менеджмента и корпоративной культуры учреждения.

Российское направление — не единственный эпизод, привлекающий внимание журналистов. Документы также раскрыли ранее неизвестные подробности отношений Deutsche Bank с Джеффри Эпштейном и Дональдом Трампом.

Почти $600 млн платежей, связанных с Эпштейном

По результатам расследования, Deutsche Bank провел около $600 млн подозрительных платежей, связанных с Джеффри Эпштейном. Эта сумма значительно превышает объемы сделок, о которых было известно ранее.

Другой эпизод касается Дональда Трампа. Во время первого президентского срока банк случайно раскрыл его налоговые документы. По информации FT, руководство Deutsche Bank знало об инциденте, но решило не сообщать о нем Белый дом. О том, как банк прорабатывал эту ситуацию, был проинформирован и Зевинг.

Эти истории дополняют общую картину, воспроизведенную журналистами: проблемы банка касались не только финансового мониторинга, но и защиты конфиденциальной информации, внутреннего контроля и управленческих решений.

€18,6 млрд на урегулирование скандалов и новые претензии регуляторов

Проблемы Deutsche Bank не ограничиваются эпизодами, обнаруженными в утечке. С 2012 года учреждение оплатило €18,6 млрд для урегулирования претензий по поводу нарушений и судебных споров.

Речь идет, в частности, о манипуляции финансовыми рынками, отмывании российских денег, слабом внутреннем контроле, ненадлежащей продаже финансовых продуктов и искажении информации.

В 2021 году банк заключил с Министерством юстиции США соглашение об отложенном уголовном преследовании. А в 2026 году немецкие правоохранители уже трижды проводили обыски в учреждении.

Отдельные внутренние документы свидетельствуют о проблемах с технологическими системами, корпоративным управлением и соблюдением требований комплаенса. Один из материалов содержит признание банка перед регуляторами, что фактически он работал вне надлежащего правового порядка.

Что ответил Deutsche Bank

В банке отметили, что поднятые в расследовании вопросы в основном касаются событий многолетней давности. В отдельных случаях речь идет о периоде до 20 лет назад. По утверждению Deutsche Bank, эти ситуации в свое время проверялись и обсуждались с регуляторами.

Также учреждение заявило, что при руководстве Зевинга прошла фундаментальную трансформацию. Усовершенствование систем контроля в течение 2019−2025 годов стоило банку €7 млрд.

В Deutsche Bank утверждают, что изменения признали рынок, надзорные органы, регуляторы и клиенты. В то же время банк не согласен с тем, что документы прошлых лет отражают его нынешнее состояние.

Однако публикация расследования сказалась на котировках учреждения. Во вторник во время утренних торгов акции Deutsche Bank теряли до 6%.