Только 4,5% экономически активных украинцев в возрасте 50−74 лет не имеют работы. Однако это не означает, что остальные трудоустроены: 65,1% людей этой возрастной группы экономически неактивны. После увольнения или потери работы 77% из них даже не пытались найти новую. Такие результаты показали исследования Украинского центра социальных реформ.

В возрасте 60–64 лет работают лишь 34 % украинцев. В ЕС этот показатель составляет 55 %. Фото: Pexels

Среди причин выхода с рынка труда выявлены проблемы со здоровьем, возрастные стереотипы, неуверенность в собственных шансах на трудоустройство и нехватку поддержки.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Исследование «Рынок труда 50+: почему люди и работодатели не находят друг друга» презентовали 16 ноября в рамках инициативы JTI Украина «Серебряная экономика Украины: потенциал поколения 50+». Его провел Украинский центр социальных реформ при поддержке Института демографии и исследований качества жизни имени Птухи НАН Украины. В исследовании приняли участие 120 работодателей из разных отраслей экономики и 3461 украинец 50−74 лет. Такой масштаб опроса позволил оценить ситуацию по обе стороны рынка труда: увидеть, как работодатели относятся к старшим работникам и с какими трудностями сталкиваются сами люди.

Один из главных выводов исследования: с возрастом украинцы все чаще покидают рынок труда. Если среди людей в возрасте 50−54 лет работают 70%, то в группе 60−64 года уже всего 34%. В странах ЕС показатели значительно выше: 83% и 55% соответственно. Следовательно, разрыв с ЕС увеличивается с 13 процентных пунктов в младшей возрастной группе до 21 в старшей.

Низкий уровень безработицы среди украинцев 50−74 лет не означает, что большинство из них работает. Напротив, 65,1% людей этой возрастной группы экономически неактивны, то есть не работают и не ищут работу. Среди экономически активных безработных только 4,5%. После потери работы многие так и не возвращаются к ее поиску: 77% экономически неактивных не искали нового места работы после увольнения или потери предыдущей работы.

Возраст в голове и в глазах работодателей

Первый этап исследования, результаты которого были представлены в мае 2026 года, показал, что работодатели ценят в работниках 50+ опыт, ответственность и надежность. Однако при оценке кандидатов возрастные стереотипы нередко преобладают над этими преимуществами.

Второй этап исследования раскрыл другую сторону проблемы: люди постарше часто сами ограничивают свои возможности на рынке труда. Да, 44% безработных отказывались от работы, поскольку считали, что она им не подходит по возрасту. Среди занятых 33% сомневаются, что смогут найти не худшую работу, если лишатся нынешней, а 29% вообще не планируют искать другую.

О распространенности негативных стереотипов по отношению к старшим работникам сообщили 45% опрошенных. С дискриминационными практиками сталкивались представители разных профессиональных групп: 32% квалифицированных рабочих, 30% специалистов, а также 27% профессионалов и работников торговли и сферы услуг.

Здоровье и усталость

Почти половина экономически неактивных людей в возрасте 50+ (49%) прекратили работать из-за состояния здоровья или физического истощения. Среди тех, кто продолжает работать, нагрузка тоже часто оказывается излишней. Об этом говорят 46% занятых в возрасте 54−59 лет. Еще 28% работают более девяти часов в день, а среди работников в возрасте 54−57 лет 16% имеют рабочую неделю продолжительностью шесть-семь дней.

Треть опрошенных на протяжении жизни ощущала профессиональный «потолок». Некоторые сталкивались с этим уже в 40−45 лет. Следовательно, предпосылки потери мотивации и ухода с рынка труда могут возникать задолго до пенсии.

Работа есть, но проще

Отдельная проблема состоит в том, какую именно работу могут найти или сохранить люди постарше. Среди занятых в возрасте 50−74 лет доля работающих на простейших должностях составляет 22%. В группе 50−54 года этот показатель равен 14%, а среди людей в возрасте 65−69 лет растет до 32%.

По данным исследования, на таких должностях работают не только люди без профессиональной подготовки, но и имеющие профессионально-техническое, неполное высшее или высшее образование. Это свидетельствует о возможном несоответствии между уровнем квалификации и характером работы, хотя сами данные не позволяют проследить индивидуальные карьерные пути опрошенных.

Простейшие профессии уступают другим и возможностям развития. Только 13% работников этой категории видят перспективы профессионального роста. Среди всех занятых 50+ таких 46%. Свою работу считают престижной 35% работников простейших профессий против 59% всех опрошенных.

В общей сложности 46% занятых 50+ видят возможности для профессионального роста на нынешнем месте работы, а 31% говорят, что таких перспектив нет совсем. Среди работников простейших профессий доля последних достигает 64%. Для сравнения, среди руководителей и профессионалов этот показатель составляет всего около 5−6%.

С возрастом перспективы профессионального развития сужаются. Если среди 50-летних более половины работников видят возможности для роста, то в 55 лет таких остается около двух пятых. После 60 лет профессиональное развитие для многих практически останавливается. Авторы исследования связывают это, в частности, с тем, что работодатели часто не готовы инвестировать в развитие старших старших, не рассматривая их как долгосрочный кадровый ресурс.

Часть работников 50+ остается на нынешнем месте не из-за удовлетворения работой, а из-за отсутствия лучших альтернатив. Среди тех, кого не устраивают условия труда, 43% объясняют свое решение тем, что не видят лучшей работы по специальности в доступной для себя местности. Еще 33% ожидают, что работодатели не возьмут их на другую должность из-за возраста. Среди людей 60−64 лет так считают уже 54%.

Исследование также выявило риск неформальной занятости. Среди украинцев 50−54 лет 19% работают на основе устной договоренности. После 60 лет этот показатель снова растет. Такой формат может быть удобным для тех, кто ищет подработку или гибкий график, однако оставляет работников с меньшими социальными гарантиями и без надлежащей защиты трудовых прав.

Что могло бы удержать людей в профессии

Несмотря на сложности, 43% опрошенных хотят или не исключают возможности работать после достижения пенсионного возраста. Для этого им нужны, прежде всего, другие условия труда. Чаще респонденты называли гибкий график и частичную занятость (57%), равную оплату за равный труд независимо от возраста (49%), стабильную и понятную зарплату (40%), дружескую атмосферу в коллективе (40%) и адаптацию рабочего места к физическим возможностям (31%).

Переквалификация, на которую часто возлагают надежды как способ возвращения людей старшего возраста к работе, оказалась не слишком популярной. Только 5% занятых готовы пройти его в случае потери работы. Люди 50+ больше склонны совершенствовать уже имеющиеся навыки и развиваться в рамках своей профессии, чем овладевать принципиально новой специальностью.

От государства почти половина опрошенных (48%) ожидают бесплатные медицинские обследования и программы поддержки здоровья. Дополнительные стимулы за продолжение трудовой деятельности назвали 24%, бесплатные курсы обучения — 17%, компенсацию затрат на проезд к работе — 16%, поддержку в открытии собственного дела — 11%. Еще одна проблема заключается в недостаточной осведомленности: 51% опрошенных не знают, что могут одновременно работать и получать пенсию без потери пенсионных выплат.

Александр Цымбал, заведующий отделом исследования рисков занятости населения Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи НАН Украины, отметил, что исследований такого масштаба и глубины по этой возрастной группе раньше практически не проводили. По его словам, полученные результаты могут стать основой доказательной государственной политики и новых кадровых стратегий бизнеса.

Старшая научная сотрудница института Мария Крымова подчеркнула: «Ответ на этот вызов не в том, чтобы убеждать всех работать дольше. Задача государства, работодателей и общества — создать условия, при которых у человека, который хочет и может работать, будет для этого реальны возможности. А решение — продолжать трудовую деятельность или завершить ее будет оставаться собственным выбором каждого человека».