В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 16230 «О международном рекрутинге в Сила обороны Украины», который должен установить единые правила привлечения иностранцев и лиц без гражданства в украинскую армию.

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Документ в частности предусматривает минимальную стоимость услуг по сопровождению одного кандидата на уровне 300 тыс. грн. Выплачивать эти средства предлагают по частям — в зависимости от прохождения кандидатом этапов рекрутинга.

За что рекрутинговые компании будут получать 300 тыс грн

Документ предусматривает создание перечня компаний, имеющих право сопровождать иностранных кандидатов. Речь идет о зарегистрированных в Украине хозяйственных обществах, включенных в соответствующий государственный перечень.

Такие компании будут отвечать за организационное, документальное и логистическое сопровождение добровольцев. В частности, будут помогать с подготовкой документов, оформлением виз, прибытием в Украину и другими процедурами, необходимыми для заключения контракта.

Минимальная стоимость услуг по сопровождению одного кандидата предлагается установить на уровне 300 тыс грн. Оплата будет осуществляться поэтапно — по результатам фактического привлечения кандидата в службу. Такой механизм авторы называют принципом «средства за добровольцем».

В то же время эта сумма не является денежным вознаграждением самому иностранному военному. Она предназначена для оплаты услуг компании, организующей его привлечение и сопровождение.

Следует учитывать, что правительство уже утвердило механизм сопровождения иностранных добровольцев в июле 2026 года. Он также предусматривает оплату компаниям в размере 300 тыс грн. за кандидата с поэтапным перечислением средств. Теперь депутаты предлагают закрепить общие правила международного рекрутинга отдельным законом и определить минимальную стоимость таких услуг.

Как хотят упростить вступление иностранцев в украинскую армию

Законопроект предусматривает создание единого реестра кандидатов и иностранных добровольцев, а также перечень компаний, занимающихся их сопровождением. Координировать систему должно Министерство обороны.

Для иностранцев предлагают ввести принцип «единой точки входа»: кандидат сможет дистанционно подать заявку на иностранный язык, выбрать военное формирование и, по желанию, конкретную воинскую часть.

Также авторы документа хотят определить сроки прохождения основных процедур. В частности, специальную проверку иностранцев предлагает сократить с одного месяца до 10 дней. Если необходима дополнительная проверка, ее продолжительность может составлять до 20 дней.

Отдельно предусмотрен принцип «должность — за добровольцем». Он должен позволить оперативно создавать дополнительные штатные должности для принятия иностранцев, готовых служить в украинском войске.

Кроме того, законопроект предлагает установить отдельную предельную численность иностранных добровольцев — до 100 тыс. человек. Они не будут учитываться в общей численности Вооруженных сил и других военных формирований Украины.

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Какие гарантии предлагают иностранным военным

Документ предусматривает закрепление принципа «честного контракта». Иностранный доброволец должен получить полную информацию об условиях службы, правах, обязанностях, социальных гарантиях и порядке прекращения контракта на языке, которым владеет.

Также предлагают гарантировать иностранным военнослужащим равенство с гражданами Украины по поводу денежного довольствия, социальных гарантий и других выплат. Среди других положений — доступ к электронным сервисам, языковая поддержка, пастырская опека и возможность перевода денежного довольствия за границу без ограничений военного времени.

Законопроект предусматривает и изменения в миграционных правилах. В частности, после завершения контракта срок действия вида на жительство предлагают увеличить с шести до 12 месяцев. Минимальный срок службы, необходимый для получения разрешения на иммиграцию во время военного положения, хотят сократить с одного года до шести месяцев. Также иностранным военным предлагают разрешить получать разрешение на иммиграцию вне установленных квот.

Отдельные гарантии касаются семей добровольцев: документ предусматривает перевод и легализацию документов членов семей, проживающих за границей, а также перевозку тел погибших военнослужащих на средства государства. По окончании службы иностранцы должны сохранить право на лечение, реабилитацию и участие в программах поддержки ветеранов.

Авторы также предлагают ввести ежеквартальную отчетность Минобороны перед профильным комитетом Верховной Рады и ежегодное обнародование обобщенной статистики международного рекрутинга.

Законопроект должен превратить привлечение иностранцев в Сил обороны в централизованную систему с определенными процедурами, ответственными компаниями и гарантиями для добровольцев. Но для этого Верховная Рада еще предстоит рассмотреть и принять документ.

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