За девять месяцев 2026 года украинцы совершили безналичные операции с платежными картами на 4 трлн грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, их общая сумма увеличилась на 16,6%, а количество — на 7,5%. Наибольшее количество операций приходилось на расчеты в магазинах и заведениях сферы услуг, тогда как по сумме заметную долю составляли переводы между карточками.

Украинцы всё чаще расплачиваются картой: сумма безналичных операций выросла на 16,6%. Фото: Pexels

Такие данные обнародовал Национальный банк Украины, проанализировав использование платежных карт, эмитированных украинскими банками и финансовыми учреждениями в Украине и за рубежом.

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Всего за январь-сентябрь украинцы совершили 7 539,0 млн операций с платежными картами на 5 983,5 млрд грн. Из них 7 241,8 млн были безналичными, а их сумма составила 4 017,8 млрд грн. Остальные пришлись на обналичивание.

Безналичные операции обеспечили 96,1% общего количества транзакций с картами и 67,1% их суммы. Для сравнения: за девять месяцев 2025 г. эти показатели составляли соответственно 95,4% и 65,4%.

На что украинцы чаще всего тратят деньги с карточек

Больше безналичных операций приходилось на расчеты в торговых и сервисных сетях. За девять месяцев совершено 5 497,0 млн таких операций на общую сумму 2 147,9 млрд грн. Это 75,9% всех безналичных сделок по количеству и 53,5% по сумме.

Вторая по объему категория по сумме — переводы с карты на карту. На них пришлось 993,4 млрд грн, или 24,7% общего объема безналичных операций. В то же время по количеству таких транзакций их значительно меньше: 492,5 млн, или 6,8%.

Оплата товаров и услуг в интернете обеспечила 669,7 млрд грн, что соответствует 16,7% от общей суммы безналичных операций. По количеству эта категория заняла второе место — 981,8 млн транзакций, или 13,6%.

Еще 90,2 млрд грн пришлось на переводы с карточек на банковские счета, а 116,6 млрд грн — на другие операции.

Где самая средняя сумма одной операции

Размер сделок заметно отличается в зависимости от их вида. Самая средняя сумма — в переводах с карты на банковский счет: 3513 грн. К этой категории, в частности, относятся погашение кредитов и пополнение депозитов с использованием карты.

Для переводов с карты на карту средняя сумма составляла 2 017 грн. В интернет-магазинах и при оплате товаров и услуг онлайн — 682 грн, а при расчетах через платежные терминалы — 391 грн.

Для других операций, в частности, платежей через устройства самообслуживания и операций типа «квазикеш», этот показатель составил 476 грн.

Как украинцы пользовались карточками за границей

Отдельно регулятор анализирует операции с физическим присутствием держателя карты в месте совершения сделки — то есть расчеты и снятие наличных денег, не включая интернет-платежи.

В Украине за девять месяцев 2026 года через платежные терминалы провели 5 225,7 млн операций на 1 904,2 млрд грн. Для сравнения: за аналогичный период 2025 года их было 4 751,8 млн на 1 516,5 млрд грн.

В то же время наличные с украинских карт сняли на 1 918,6 млрд грн против 1 755,3 млрд грн в прошлом году. Однако количество таких операций сократилось: 292,3 млн против 318,2 млн.

За рубежом владельцы украинских карточек совершили операции с физическим присутствием на общую сумму 290,8 млрд грн. Их количество составило 276,2 млн.

Основная часть зарубежных операций пришлась на расчеты через платежные терминалы: 243,7 млрд грн и 271,3 млн транзакций. Годом ранее соответствующие показатели составили 213,9 млрд грн и 270,2 млн операций.

Объемы снятия наличных за рубежом несколько сократились. За январь-сентябрь 2026 года украинцы сняли 47,1 млрд грн против 48,1 млрд грн в прошлом году. Число таких операций уменьшилось с 5,5 млн до 4,9 млн.

По данным НБУ, зарубежные расчеты через терминалы составили 11,3% от общей суммы таких операций, а по количеству — 4,9%. Для снятия наличных соответствующие доли были значительно меньше: 2,4% по сумме и 1,6% по количеству.

Платежная инфраструктура продолжает расширяться

За три квартала 2026 года количество активных POS-терминалов в торговых и сервисных сетях увеличилось на 5,2% — до 587,8 тыс. В отчете НБУ указано, что количество пунктов продаж товаров и услуг, принимающих платежные карты, увеличилось на 18,4% — до 727,2 тыс.

Растет и общее количество карт: на конец сентября их было 154,5 млн. Это на 3,9% больше, чем в январе 2026 года. Еще одна характерная тенденция — почти полный переход на бесконтактную оплату в торговой сети.

По данным Нацбанка, почти 99% безналичных сделок в этой сети как по количеству, так и по сумме осуществлялись с использованием бесконтактной технологии и NFC.