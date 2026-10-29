Топ-5 новостей за четверг: ставка НБУ — 16,5%, средняя зарплата — 33 000 грн, новые гранты и обещания властей для бизнеса

Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку с 16% годовых до 16,5% с 30 октября. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.

Средняя заработная плата штатных работников в Украине в сентябре 2026 составила 33 153 грн. Это на 4% больше, чем в августе, сообщила Государственная служба статистики. Самые высокие средние зарплаты зафиксировали в Киеве почти 49 тыс. грн, а также во Львовской и Киевской областях. В то же время меньше всего в среднем зарабатывали работники Кировоградской, Черниговской и Черновицкой областей.

В Украине идет прием заявок на финансовую помощь для начала, восстановления или развития микробизнеса. В рамках программы Prosper Global при финансовой поддержке Швейцарии можно получить до $2600 в гривневом эквиваленте на приобретение оборудования и инструментов для собственного дела. Об этом сообщает The Project.

Украинские перерабатывающие предприятия смогут получать государственные гранты без обязательного создания пяти дополнительных рабочих мест, если будут платить работникам зарплату выше средней в регионе. Также правительство расширило возможности использования средств на возобновление производства и разрешило подаваться на такие гранты иностранным компаниям, работающим в Украине и пострадавшим от российских атак.

Национальный банк Украины повысил прогноз инфляции на 2026 год с 10% до 12,5% и ухудшил оценку динамики реального ВВП с ожидаемого роста на 1,8% до сокращения на 0,4%. Причинами пересмотра стали усиление российских атак на промышленность и логистику, блокада морских портов и удорожание горючего из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом говорится в обновленном макроэкономическом прогнозе НБУ .