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27 октября 2026, 20:30 Читати українською

Топ-5 новостей за вторник: 50% налога на банки, 12 тыс. грн за закрытую кредитку и €400 млн от ЕС

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Как банки начисляют проценты на закрытый долг и «наказывают» за мошеннический кредит

В сентябре потребители финансовых услуг активно делились впечатлениями о своем опыте пользования банковскими услугами: за месяц в разделе «Отзывы» оставлено 334 новых сообщений. Из них зачислены и направлены на рассмотрение финучреждениям 89. Банки смогли найти решение в 56 случаях. С какими проблемами столкнулись наши читатели и советуют юристы и банкиры, чтобы избежать их в будущем, расскажем в свежем обзоре Народного рейтинга банков.

Новые правила бронирования: три ловушки, из-за которых бизнес может потерять критический статус

Правительство приняло изменения в порядок бронирования (постановления № 76 и № 707). Принятый текст почти дословно совпадает с проектом. Добавлена только гуманитарная сфера: только те организации, без которых государство не может работать в особый период. Об этом написал заместитель председателя Налогового Комитета Ярослав Железняк.

Совет поддержал в первом чтении 50% налог на прибыль банков в 2027 году

Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 15262, предусматривающий сохранение ставки налога на прибыль банков на уровне 50% в 2027 году. За документ проголосовали 265 народных депутатов, пишет первый заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

«Долг 0 грн» в приложении ничего не гарантирует: почему Райффайзен Банк насчитал 12 000 грн процентов на закрытую кредитку

Редакция Минфина определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в сентябре 2026 года. Им стал клиент Райффайзен Банка Иван Питик, пожаловавшийся на начисление 12 272,30 грн процентов по кредитной карте после того, как он вовремя погасил задолженность в пределах льготного периода.

Украина рискует потерять более 400 млн евро помощи от ЕС: в чем причина

Украина рискует недополучить более 400 млн евро финансирования от Европейского Союза из-за задержки принятия Антикоррупционной стратегии на 2026−2030 годы. Страна уже дважды пропустила установленные сроки выполнения соответствующего обязательства. Об этом сообщает Центр экономической стратегии (ЦЭС).

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Источник: Минфин
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