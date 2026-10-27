Топ-5 новостей за вторник: 50% налога на банки, 12 тыс. грн за закрытую кредитку и €400 млн от ЕС

В сентябре потребители финансовых услуг активно делились впечатлениями о своем опыте пользования банковскими услугами: за месяц в разделе «Отзывы» оставлено 334 новых сообщений. Из них зачислены и направлены на рассмотрение финучреждениям 89. Банки смогли найти решение в 56 случаях. С какими проблемами столкнулись наши читатели и советуют юристы и банкиры, чтобы избежать их в будущем, расскажем в свежем обзоре Народного рейтинга банков.

Правительство приняло изменения в порядок бронирования (постановления № 76 и № 707). Принятый текст почти дословно совпадает с проектом. Добавлена только гуманитарная сфера: только те организации, без которых государство не может работать в особый период. Об этом написал заместитель председателя Налогового Комитета Ярослав Железняк.

Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 15262, предусматривающий сохранение ставки налога на прибыль банков на уровне 50% в 2027 году. За документ проголосовали 265 народных депутатов, пишет первый заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

Редакция Минфина определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в сентябре 2026 года. Им стал клиент Райффайзен Банка Иван Питик, пожаловавшийся на начисление 12 272,30 грн процентов по кредитной карте после того, как он вовремя погасил задолженность в пределах льготного периода.

Украина рискует недополучить более 400 млн евро финансирования от Европейского Союза из-за задержки принятия Антикоррупционной стратегии на 2026−2030 годы. Страна уже дважды пропустила установленные сроки выполнения соответствующего обязательства. Об этом сообщает Центр экономической стратегии (ЦЭС).