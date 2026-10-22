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22 октября 2026, 19:30 Читати українською

Топ-5 новостей за четверг: правила бронирования до конца недели, более высокие ставки по депозитам и особый режим для Харькова

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Кабмин изменит правила бронирования до конца недели: какой пункт уже убрали из проекта

Кабинет Министров Украины планирует до конца недели принять постановление об обновлении правил бронирования военнообязанных. Из проекта документа уже исключили пункт, который предусматривал неучет работников с отсрочкой от мобилизации при расчете квоты на бронирование. О текущем состоянии подготовки постановления сообщил народный депутат Дмитрий Кисилевский.

Пышный прокомментировал обыски НАБУ: дело не касается деятельности НБУ или его работы в должности главы

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что уголовное производство, в рамках которого детективы НАБУ провели следственные действия в его рабочем пространстве, не касается ни деятельности НБУ, ни его служебной деятельности в должности главы Нацбанка. Об этом Пышный сообщил в своем заявлении.

Банки в Украине готовятся повышать ставки по депозитам: что показал опрос НБУ

Украинские банки ожидают, что в IV квартале 2026 года привлечение средств будет дорожать, в первую очередь из-за повышения ставок по депозитам бизнеса и населения. В то же время, финансовые учреждения прогнозируют увеличение объемов фондирования — как за счет вкладов клиентов, так и благодаря оптовым заимствованиям.

Харьков просит особый налоговый режим для бизнеса: какие льготы предлагают ввести

Харьковский городской совет обратился к Президенту Украины, Верховной Раде, Кабинету Министров и Национальному банку с предложениями ввести специальные условия поддержки предпринимателей в прифронтовом городе. Об этом сообщил президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак.

ЕС упростил возврат денег за отмененные рейсы: что изменится для пассажиров

Пассажирам в Евросоюзе будет проще вернуть деньги за отмененные рейсы, в частности, если билеты покупали через туристические агентства или онлайн-платформы. Европейский парламент поддержал новые правила, которые устанавливают более четкую ответственность посредников, вводят единую форму для заявлений на компенсацию и усиливают права людей с инвалидностью.

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Источник: Минфин
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