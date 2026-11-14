Меч Дарта Вейдера продали за $4,875 млн: рекорд для всех коллекционных предметов Star Wars

Один из самых известных кинореквизитов в истории кино — световой меч Дарта Вейдера — продали на аукционе за $4,875 млн. Оружие использовали во время съемок фильмов «Империя наносит ответный удар» (1980) и «Возвращение джедая» (1983). О результате сообщили CBS News со ссылкой на Associated Press и сам организатор торгов.

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Торги прошли 12 ноября на аукционе Ultimate Star Wars Auction, организованном американским аукционным домом Heritage Auctions. Продажа установила новый мировой аукционный рекорд для любого предмета, связанного с франшизой Star Wars.

Меч использовали в одной из самых известных сцен саги — финальном поединке на Облачном городе (Cloud City), во время которого Дарт Вейдер сообщает Люку Скайуокеру, что его отец. Этот эпизод из фильма «Империя наносит ответный удар» стал одним из ключевых моментов всей кинофраншизы.

Какие рекорды побил меч Дарта Вейдера

Продажа за $4,875 млн превысила предыдущий рекорд среди всех коллекционных предметов Star Wars на $1 млн. До этого самым дорогим лотом считалась оригинальная иллюстрация-постер Тома Юнга к фильму «Звездные войны: Эпизод IV — Новая надежда». Ее продали за $3,875 млн.

Отдельно установлен рекорд для кинореквизита, который использовали во время съемок. Предыдущий максимум составил $3,75 млн: в июле 2026 года за эту сумму продали светящийся меч Люка Скайвокера вместе с реквизитом эффекта отсеченной руки персонажа. Оба предмета также использовали в сцене поединка на Облачном городе.

Итак, меч Вейдера установил сразу два рекорда: стал самым дорогим предметом Star Wars, проданным на аукционе и самым дорогим экранным реквизитом франшизы.

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На аукционе продали около 8 млн долларов коллекционных предметов

Меч Дарта Вейдера стал главным лотом масштабных торгов, посвященных вселенной Star Wars. В целом аукцион Heritage Auctions принес почти $8 млн в два этапа: первый завершился результатом $7,34 млн, второй — еще $606 тыс.

Кроме меча Вейдера, на торги выставили еще 27 световых мечей, связанных с разными фильмами франшизы. Среди других лотов были кинореквизит, оригинальные концепт-арты, подписанные актерами постеры, винтажные фигурки Kenner и коллекционный набор карт Topps 1977 года.

Аукцион стал одним из самых масштабных публичных собраний предметов, связанных с «Звездными войнами». Результаты торгов показывают, как высоко коллекционеры оценивают уникальные вещи, которые использовали при разработке культовых кинематографических сцен.

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