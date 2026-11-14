Более 1 млрд грн на пенсии: кто из украинцев получит дополнительные выплаты

Кабинет Министров направил дополнительно более 1 млрд грн на выплату пенсий, перечисленных по решениям судов. Речь идет о пенсионерах, добившихся через суд назначения или перерасчета выплат, но еще не получивших причитающихся им сумм в полном объеме. Об этом пишет издание «На пенсии».

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Соответствующие изменения правительство утвердило постановлением № 1364 от 30 октября 2026 года. Согласно документу, финансирование пенсий в солидарной системе, перечисленных во исполнение судебных решений, увеличили с 500 млн грн до примерно 1,577 млрд грн. То есть дополнительно на это направление предусмотрено около 1,077 млрд грн.

Кто может рассчитывать на дополнительные выплаты

Прежде всего, средства касаются пенсионеров, которые обращались в суд из-за неправильного начисления пенсии или требовали ее перерасчета. Это могут быть люди, которым суд обязал Пенсионный фонд:

перечислить уже назначенную пенсию и выплачивать ее в большем размере;

учесть при исчислении пенсии надлежащие показатели, надбавки или другие составляющие;

назначить пенсию, если суд признал отказ Пенсионного фонда неправомерным.

В то же время, увеличение финансирования не означает, что каждый из этих пенсионеров сразу получит всю задолженность. По правилам, утвержденным постановлением Кабмина № 1046 от 19 августа 2026 года, бюджетные средства распределяют пропорционально всем получателям, чьи выплаты по судебным решениям внесены в соответствующий электронный перечень.

Для распределения учитывают данные по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу выплаты. Сумма зависит от размера выделенного финансирования и размера начисленной каждому пенсионеру задолженности.

Отдельно предусмотрено финансирование погашения задолженности по так называемым ретроспективным судебным решениям — когда суд обязал выплатить пенсию или ее часть за период, предшествовавший вступлению решения в законную силу.

Почему выплаты могут поступать не в полном объеме

Особый порядок финансирования означает, что даже после перерасчета пенсии Пенсионный фонд может продолжать выплачивать человеку меньшую сумму, чем определено судебным решением.

Причина — ограниченный бюджетный ресурс и пропорциональное распределение средств между всеми пенсионерами, включенными в соответствующий перечень. Поэтому дополнительное финансирование увеличивает возможности выплат, но само по себе не гарантирует немедленного погашения всей задолженности.

Пенсионерам, которые уже имеют решение суда, но не видят полный пересчет в выплатах, следует проверить состояние исполнения решения через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

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Для пенсионеров-ВПО финансирование долгов сократили

В то же время правительство пересмотрело расходы на погашение задолженности по пенсиям перед внутренне перемещенными лицами, которые не обращались в суд.

На это направление финансирование уменьшили на 352,04 млн грн — с 1 млрд грн до примерно 647,96 млн грн. Таким образом, дополнительные средства были направлены на другие пенсионные обязательства, в частности выплаты по судебным решениям.

Важно, что речь идет именно о погашении задолженности перед ВПЛ за прошлые периоды, а не об отмене их текущих пенсий. Постановление не означает прекращения обычных пенсионных выплат или общего повышения пенсий для всех граждан.

Следовательно, дополнительные деньги прежде всего касаются пенсионеров, которые имеют судебные решения в свою пользу и ожидают выполнения перерасчета или выплаты задолженности. Общее повышение пенсий для всех украинцев это постановление не предусматривает.

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