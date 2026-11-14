Биткоин упал до $66 500 и торгуется ниже важной поддержки: аналитик предупредил о риске падения до $57 700

Как сообщает Cointelegraph, биткоин продолжает дешеветь и приближается к уровням, которые могут определить дальнейшее направление рынка. По состоянию на 14 ноября BTC торгуется около $67 100. Но в ходе торгов цена опускалась примерно до $66 500. За последние 24 часа биткоин потерял около 3%, в то время как совокупная капитализация более широкого крипторинка сократилась на 3,5%.

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На фоне распродажи биткоин оказался ниже 200-недельной простой скользящей средней (SMA) — важного долгосрочного технического индикатора. К этому моменту этот показатель находился вблизи $67 993. BTC впервые с середины августа вернулся к этой линии, опустившись ниже нее.

200-недельную SMA участники рынка часто используют для оценки долгосрочного тренда биткоина. В предыдущих рыночных циклах она выступала важной зоной поддержки, а во время медвежьих периодов могла превращаться в сопротивление. Поэтому закрепление цены ниже этого уровня может усилить опасения по поводу дальнейшего падения.

Аналитик назвал уровень, ниже которого возрастает риск падения до $57 700

Сооснователь аналитической платформы Material Indicators Кит Алан обратил внимание не только на цену биткоина, но и на динамику его недельного индекса относительной силы (RSI).

По его оценке, важной отметкой 41,5 пункта. Этот уровень выступал поддержкой для недельного RSI в конце июля. Если индикатор опустится ниже нее, биткоин может получить пространство для снижения до $57 700 — уровня предыдущего циклического минимума.

Таким образом, прогноз аналитика не означает, что BTC обязательно упадет в эту цену. Речь идет о потенциальном сценарии, реализация которого будет зависеть от того, удержится ли недельный RSI выше критической отметки. Сохранение поддержки, напротив, может стать положительным сигналом для покупателей.

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Почему крипторынок оказался под давлением

Падение биткоина происходит на фоне ухудшения настроений на более широких финансовых рынках. По данным CoinDesk, инвесторы оценивают перспективу повышения ставки Федеральной резервной системой США в декабре. Ожидания более жесткой монетарной политики поддерживают доллар и делают рисковые активы менее привлекательными.

Дополнительным фактором давления стали оттоки средств из спотовых биткоин-ETF в США. По данным Farside Investors, в первые дни ноября фонды зафиксировали значительные чистые изъятия капитала. Также распродажа сопровождалась масштабными ликвидациями позиций трейдеров, торговавших с кредитным плечом.

В частности, CoinDesk сообщал о ликвидации криптовалютных позиций на $1,64 млрд за 24 часа по состоянию на 13 ноября. Около 88,7% этой суммы пришлось на длинные позиции — ставки на дальнейший рост цен.

Итак, сейчас рынок следит за двумя важными ориентирами: сможет ли биткоин вернуться выше 200-недельной скользящей средней и удержится ли недельный RSI над уровнем 41,5. Утрата этих технических рубежей может усилить риск дальнейшего снижения.

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