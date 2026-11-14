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14 ноября 2026, 12:17 Читати українською

Биткоин упал до $66 500 и торгуется ниже важной поддержки: аналитик предупредил о риске падения до $57 700

Как сообщает Cointelegraph, биткоин продолжает дешеветь и приближается к уровням, которые могут определить дальнейшее направление рынка. По состоянию на 14 ноября BTC торгуется около $67 100. Но в ходе торгов цена опускалась примерно до $66 500. За последние 24 часа биткоин потерял около 3%, в то время как совокупная капитализация более широкого крипторинка сократилась на 3,5%.

Біткоїн впав до $66 500
Биткоин упал до $66 500
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На фоне распродажи биткоин оказался ниже 200-недельной простой скользящей средней (SMA) — важного долгосрочного технического индикатора. К этому моменту этот показатель находился вблизи $67 993. BTC впервые с середины августа вернулся к этой линии, опустившись ниже нее.

200-недельную SMA участники рынка часто используют для оценки долгосрочного тренда биткоина. В предыдущих рыночных циклах она выступала важной зоной поддержки, а во время медвежьих периодов могла превращаться в сопротивление. Поэтому закрепление цены ниже этого уровня может усилить опасения по поводу дальнейшего падения.

Аналитик назвал уровень, ниже которого возрастает риск падения до $57 700

Сооснователь аналитической платформы Material Indicators Кит Алан обратил внимание не только на цену биткоина, но и на динамику его недельного индекса относительной силы (RSI).

По его оценке, важной отметкой 41,5 пункта. Этот уровень выступал поддержкой для недельного RSI в конце июля. Если индикатор опустится ниже нее, биткоин может получить пространство для снижения до $57 700 — уровня предыдущего циклического минимума.

Таким образом, прогноз аналитика не означает, что BTC обязательно упадет в эту цену. Речь идет о потенциальном сценарии, реализация которого будет зависеть от того, удержится ли недельный RSI выше критической отметки. Сохранение поддержки, напротив, может стать положительным сигналом для покупателей.

Читайте также: Биткоин опустился ниже $69 000: крипторынок охватил «крайний страх»

Почему крипторынок оказался под давлением

Падение биткоина происходит на фоне ухудшения настроений на более широких финансовых рынках. По данным CoinDesk, инвесторы оценивают перспективу повышения ставки Федеральной резервной системой США в декабре. Ожидания более жесткой монетарной политики поддерживают доллар и делают рисковые активы менее привлекательными.

Дополнительным фактором давления стали оттоки средств из спотовых биткоин-ETF в США. По данным Farside Investors, в первые дни ноября фонды зафиксировали значительные чистые изъятия капитала. Также распродажа сопровождалась масштабными ликвидациями позиций трейдеров, торговавших с кредитным плечом.

В частности, CoinDesk сообщал о ликвидации криптовалютных позиций на $1,64 млрд за 24 часа по состоянию на 13 ноября. Около 88,7% этой суммы пришлось на длинные позиции — ставки на дальнейший рост цен.

Итак, сейчас рынок следит за двумя важными ориентирами: сможет ли биткоин вернуться выше 200-недельной скользящей средней и удержится ли недельный RSI над уровнем 41,5. Утрата этих технических рубежей может усилить риск дальнейшего снижения.

Как мы писали: Код красный. Почему ваш биткоин зависит от чужих долгов за ИИ

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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