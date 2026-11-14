ТЦК незаконно мобилизовал 50-летнего студента с отсрочкой: не смог объяснить, как сдает сессию

Закарпатский окружной административный суд признал противоправной мобилизацию 50-летнего мужчины, который учился на дневной форме в колледже и имел оформленную отсрочку, но якобы затруднился ответить на вопросы ТЦК об учебном плане, специальных дисциплинах и порядке составления сессий. Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

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Однако суд установил, что военнообязанный не потерял статус студента, выполнял учебный план, а его отсрочка не была отменена в предусмотренном законом порядке. В результате суд отменил приказ о призыве и обязал воинскую часть исключить мужчину из списков личного состава.

Почему ТЦК решил мобилизовать студента

Истец 1976 года учился по дневной форме в Свалявском техническом профессиональном колледже Национального университета пищевых технологий по специальности «Туризм и рекреация».

Согласно справке учебного заведения от 1 июля 2023 года, мужчина был студентом второго курса, не имел академической задолженности, выполнял индивидуальный учебный план и не нарушал условия договора о предоставлении образовательных услуг.

Кроме того, его право на отсрочку отражалось в электронном военно-учетном документе в приложении «Резерв+». По состоянию на 18 июля 2026 г. документ подтверждал наличие отсрочки до 1 августа 2026 года.

Однако в тот же день начальник ТЦК издал приказ о призыве мужчины на военную службу во время мобилизации.

В ТЦК объяснили свои действия сомнениями по фактическому обучению военнообязанному. По утверждению представителей центра, во время опроса мужчина затруднился ответить на базовые вопросы об образовательной программе, назвать профильные дисциплины и объяснить порядок составления сессий.

По мнению ТЦК, такое поведение могло свидетельствовать о том, что мужчина формально оформил обучение для получения отсрочки, но фактически не получал образование.

Также представители центра утверждали, что истец не предоставил должного подтверждения своего права на отсрочку, в частности, справки о соискателе образования из Единой государственной электронной базы по вопросам образования.

Почему суд признал мобилизацию незаконной

Суд установил, что на момент призыва мужчина продолжал обучаться по дневной форме, не был отчислен из колледжа и не потерял оснований для отсрочки.

В то же время ответчики не предоставили доказательств прекращения его обучения или утраты права на отсрочку.

Особое внимание суд уделил процедуре отмены отсрочки. Согласно пунктам 59 и 60 Порядка № 560, если ТЦК выявляет отсутствие законных оснований для отсрочки, ее отмена должна производиться в установленном порядке.

В частности, решение об отмене ранее оформленной отсрочки принимает соответствующая комиссия при ТЦК. Если основания для автоматически оформленной отсрочки исчезают и это подтверждается данными государственных реестров, она может быть отменена автоматически.

Однако по этому делу ТЦК не предоставил суду решение об отмене отсрочки мужчины.

Суд подчеркнул, что должностные лица центра не могут самостоятельно аннулировать отсрочку без надлежащего решения и законных оснований. Одни сомнения в знаниях студента об учебном процессе не заменяют предусмотренной законодательством процедуры.

Кроме того, суд напомнил, что электронный военно-учетный документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный. Поэтому информацию о действующей отсрочке в «Резерве+» должностные лица должны были учесть при принятии решения о призыве.

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Суд обязал воинскую часть исключить мужчину из списков

После мобилизации мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе. 24 июля 2026 года его причислили к личному составу воинской части и назначили стрелком-зенитчиком зенитного ракетного взвода штурмового батальона.

Истец обжаловал не только приказ ТЦК о призыве, но и приказ командира воинской части о причислении в списки личного состава.

Военная часть возражала против иска, объясняя, что не уполномочена проверять наличие оснований для отсрочки. Она получила документы от ТЦК и действовала на основании информации, предоставленной уполномоченным органом.

Суд согласился, что проверка права на отсрочку входит в компетенцию ТЦК. В то же время, это не означает, что последствия противоправного призыва не нужно устранять.

В итоге Закарпатский окружной административный суд полностью удовлетворил иск мужчины:

признал противоправными действия ТЦК по призыву мужчины на военную службу;

отменил приказ ТЦК от 18 июля 2026 № М382 в части его призыва;

признал противоправным и отменил приказ командира воинской части от 24 июля 2026 г. № 55 о причислении мужчины в личный состав;

обязал воинскую часть исключить истца из списков личного состава.

Решение может быть обжаловано в Восьмой апелляционный административный суд в течение 30 дней со дня составления полного судебного решения.

Таким образом, суд подтвердил: ТЦК не может лишить военнообязанной отсрочки только из-за сомнений в его фактическом обучении. Для этого необходимы законные основания и соблюдение установленной процедуры отмены отсрочки.

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