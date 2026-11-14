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14 ноября 2026, 16:10 Читати українською

Мошенники подделали сайт Фонда гарантирования вкладов: украинцам рассылают опасные электронные письма

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) предупредил украинцев о фишинговой кампании. Гражданам поступают электронные письма якобы от имени учреждения с призывом перейти по ссылке. Злоумышленники создают поддельные сайты, адреса которых почти не отличаются от официального домена Фонда.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) предупредил украинцев о фишинговой кампании.
Мошенники подделали сайт Фонда гарантирования вкладов
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Один из доменов, которые используют мошенники, — fg-gov.in.ua. Письма таких адресов могут выглядеть убедительно: злоумышленники копируют оформление и используют логотип учреждения. Однако это не подтверждает подлинность сообщения.

В Фонде отмечают, что вся корпоративная электронная почта учреждения и его работников имеет исключительно домен fg.gov.ua. Единственный официальный адрес сайта — https://www.fg.gov.ua/ .

Любой домен, только напоминающий официальный, но содержащий дополнительные символы, другие буквы или другое доменное окончание, не принадлежит Фонду.

Чем опасны поддельные сайты

Переход по фишинговой ссылке может привести к похищению банковских реквизитов, персональным данным или заражению устройства вредоносным программным обеспечением.

Если пользователь введет на поддельной странице данные карты, пароли или другую конфиденциальную информацию, они могут попасть в мошенники. Это создает риск несанкционированного доступа к счетам и финансовым потерям.

Специалисты Фонда уже работают над блокировкой мошеннических ресурсов. Также учреждение планирует обратиться в правоохранительные органы для прекращения фишинговой рассылки.

Как не попасть на крючок мошенников

ФГВФО советует соблюдать несколько правил кибербезопасности:

  • Проверяйте адрес сайта до последнего символа. Фишинговый домен может отличаться от настоящего только одной буквой, точкой или дополнительным элементом.

  • Не переходите по ссылкам из подозрительных писем. Если вы хотите посетить сайт учреждения, введите его адрес самостоятельно в браузере.

  • Не доверяйте логотипам. Мошенники могут скопировать фирменное оформление государственного учреждения, поэтому проверять нужно именно адрес отправителя и ссылку.

  • Аккуратно относитесь к требованиям немедленно выполнить определенные действия. Давление и спешка — распространенные приемы фишинга. Если письмо якобы поступило от знакомой организации или человека, проверьте его подлинность через независимый канал связи.

В Фонде также напоминают, что учреждение не производит лотерей и розыгрышей и не предлагает гражданам специальных условий размещения депозитов. Поэтому подобные обещания от имени ФГОФО также должны вызывать подозрение.

Читайте также: Мошенничество под маской пассивного дохода: почему легальные инвестпроекты никогда не требуют микроссуд

Сколько денег Фонд вернул вкладчикам

Фонд гарантирования вкладов обеспечивает выплаты клиентам банков, которые признаны неплатежеспособными и находятся в процессе ликвидации.

По данным ФГВФЛ, в октябре 2026 года вкладчикам таких банков выплатили 1,6 млн грн гарантированного возмещения. Всего с начала работы учреждения сумма выплат составила 105,1 млрд грн. Деньги получили более 2 млн вкладчиков — это 96,1% обратившихся за возмещением.

Важно: получать гарантированное возмещение нужно только через официальные каналы Фонда и определенные банки-агенты. Не следует платить посредникам за ускорение выплат или сообщать неизвестным лицам банковские реквизиты и подтверждающие коды.

Как мы писали: Фонд гарантирования выплатил вкладчикам 1,6 млн грн: сколько денег осталось

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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