Мошенники подделали сайт Фонда гарантирования вкладов: украинцам рассылают опасные электронные письма

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) предупредил украинцев о фишинговой кампании. Гражданам поступают электронные письма якобы от имени учреждения с призывом перейти по ссылке. Злоумышленники создают поддельные сайты, адреса которых почти не отличаются от официального домена Фонда.

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Один из доменов, которые используют мошенники, — fg-gov.in.ua. Письма таких адресов могут выглядеть убедительно: злоумышленники копируют оформление и используют логотип учреждения. Однако это не подтверждает подлинность сообщения.

В Фонде отмечают, что вся корпоративная электронная почта учреждения и его работников имеет исключительно домен fg.gov.ua. Единственный официальный адрес сайта — https://www.fg.gov.ua/ .

Любой домен, только напоминающий официальный, но содержащий дополнительные символы, другие буквы или другое доменное окончание, не принадлежит Фонду.

Чем опасны поддельные сайты

Переход по фишинговой ссылке может привести к похищению банковских реквизитов, персональным данным или заражению устройства вредоносным программным обеспечением.

Если пользователь введет на поддельной странице данные карты, пароли или другую конфиденциальную информацию, они могут попасть в мошенники. Это создает риск несанкционированного доступа к счетам и финансовым потерям.

Специалисты Фонда уже работают над блокировкой мошеннических ресурсов. Также учреждение планирует обратиться в правоохранительные органы для прекращения фишинговой рассылки.

Как не попасть на крючок мошенников

ФГВФО советует соблюдать несколько правил кибербезопасности:

Проверяйте адрес сайта до последнего символа. Фишинговый домен может отличаться от настоящего только одной буквой, точкой или дополнительным элементом.

Не переходите по ссылкам из подозрительных писем. Если вы хотите посетить сайт учреждения, введите его адрес самостоятельно в браузере.

Не доверяйте логотипам. Мошенники могут скопировать фирменное оформление государственного учреждения, поэтому проверять нужно именно адрес отправителя и ссылку.

Аккуратно относитесь к требованиям немедленно выполнить определенные действия. Давление и спешка — распространенные приемы фишинга. Если письмо якобы поступило от знакомой организации или человека, проверьте его подлинность через независимый канал связи.

В Фонде также напоминают, что учреждение не производит лотерей и розыгрышей и не предлагает гражданам специальных условий размещения депозитов. Поэтому подобные обещания от имени ФГОФО также должны вызывать подозрение.

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Сколько денег Фонд вернул вкладчикам

Фонд гарантирования вкладов обеспечивает выплаты клиентам банков, которые признаны неплатежеспособными и находятся в процессе ликвидации.

По данным ФГВФЛ, в октябре 2026 года вкладчикам таких банков выплатили 1,6 млн грн гарантированного возмещения. Всего с начала работы учреждения сумма выплат составила 105,1 млрд грн. Деньги получили более 2 млн вкладчиков — это 96,1% обратившихся за возмещением.

Важно: получать гарантированное возмещение нужно только через официальные каналы Фонда и определенные банки-агенты. Не следует платить посредникам за ускорение выплат или сообщать неизвестным лицам банковские реквизиты и подтверждающие коды.

Как мы писали: Фонд гарантирования выплатил вкладчикам 1,6 млн грн: сколько денег осталось