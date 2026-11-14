ИИ-гиганты финансируют своих клиентов, чтобы те больше покупали у ИИ-гигантов. Цена вопроса $1,4 трлн — МВФ

Крупные технологические компании вкладывают миллиарды долларов в разработчиков искусственного интеллекта, которые затем тратят эти средства на услуги и оборудование своих инвесторов. Международный валютный фонд (МВФ) предупреждает, что подобная модель финансирования может усилить риски для мирового рынка. Об этом говорится в октябрьском отчете МВФ о глобальной финансовой стабильности.

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Деньги ходят по кругу

Аналитики МВФ исследовали 14 сделок в сфере искусственного интеллекта, предусматривающих около $300 млрд инвестиций в капитал, $650 млрд связанного долгового финансирования и $1,4 трлн будущих закупок облачных услуг и чипов.

Последняя сумма — не фактически полученная выручка, а обязательства компаний осуществить закупки в течение следующих лет.

Такая схема называется циклическим финансированием (circular financing). Технологические корпорации инвестируют в ИИ-компании, а те используют привлеченные средства для оплаты вычислительных мощностей и оборудования, в частности, у своих инвесторов.

В итоге поставщики технологий сразу финансируют клиентов и обеспечивают для себя будущие заказы.

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В чем риск

МВФ предостерегает: если спрос на искусственный интеллект не оправдает ожиданий, разработчики могут столкнуться с трудностями в исполнении финансовых обязательств.

Для их инвесторов это означает не только возможные убытки от вложений, но и потерю ожидаемых доходов от продажи облачных услуг и оборудования.

Дополнительную угрозу создает долговая нагрузка. По данным Фонда, девять из 14 проанализированных соглашений связаны с привлечением долгового финансирования.

МВФ не прогнозирует неизбежного обвала ИИ-рынка, однако предупреждает, что тесные финансовые связи между технологическими компаниями могут усугубить последствия возможной коррекции.

Главный вопрос для инвесторов — насколько устойчив спрос на ИИ-инфраструктуру, когда компаниям придется оплачивать ее по собственным доходам, а не по привлеченным инвестициям.

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