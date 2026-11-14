Украина привлекает новые инвестиции для восстановления: €146 млн — на поддержку бизнеса, еще €75 млн — на энергетику общин

Поддержка малого и среднего бизнеса, развитие энергетической инфраструктуры, новые инвестиционные обязательства и финансирование промышленных проектов — таковы основные результаты международной выставки-конференции ReBuild Ukraine Construction & Energy 2026, которая состоялась в Варшаве. Об этом сообщило Министерство экономики и окружающей среды Украины.

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По итогам мероприятия Украина и международные партнеры объявили о ряде финансовых договоренностей. В частности, €146,25 млн. предусмотрено для расширения доступа украинских предприятий к финансированию, €75 млн. — для развития энергетической инфраструктуры общин, а инвестиционный фонд Horizon Capital Catalyst Fund получил дополнительные обязательства на €50 млн.

Всего ReBuild Ukraine 2026 собрала более 7500 представителей правительств, бизнеса, международных финансовых учреждений, доноров и инвесторов из 33 стран. На выставке представлено более 800 компаний и организаций, 27 национальных павильонов и более 150 украинских общин.

€146 млн для малого и среднего бизнеса: кто сможет получить поддержку

Одной из самых больших договоренностей стала совместная программа Европейской комиссии и Международной финансовой корпорации (IFC), направленная на расширение финансирования украинских предприятий.

Ее общий объем составляет €146,25 млн. Из этой суммы €125 млн приходится на гарантии ЕС, еще €21,25 млн — на грантовую поддержку. Ожидается, что благодаря программе удастся привлечь более 600 млн евро новых инвестиций.

Приоритет будут предоставлять пострадавшим от войны предприятиям, а также ветеранскому бизнесу и компаниям, трудоустраивающим ветеранов. Цель — помочь предприятиям продолжать работу, сохранять рабочие места и вкладывать средства в восстановление и развитие.

Важно, что €125 млн гарантий — это не прямые выплаты предпринимателям. Такой механизм должен снизить риски финансовых учреждений и облегчить бизнесу доступ к кредитованию. Грантовая составляющая составляет €21,25 млн.

По данным Еврокомиссии, с 2024 года общий объем поддержки малого и среднего бизнеса Украины со стороны ЕС составил €1,2 млрд. Эти средства и инструменты должны помочь привлечь более €7,4 млрд инвестиций.

€75 млн на энергетическую инфраструктуру общин

Еще одна договоренность касается проекта «Собственный Город» в Дмитровской общине Киевской области. Украинский инвестор и польская компания E-HUB подписали соглашение о развитии местной энергетической инфраструктуры.

Объем проекта оценивается в €75 млн. Инициатива должна усилить энергетическую устойчивость общества и создать условия для развития местной экономики.

Для Украины это особенно важно на фоне российских атак на энергетические объекты. Развитие локального поколения и децентрализованной энергетической инфраструктуры дает общинам больше возможностей поддерживать критические услуги даже в случае повреждения крупных энергетических объектов.

Horizon Capital привлек еще €50 млн, фонд вырос до €200 млн

Инвесторы объявили о дополнительных обязательствах на €50 млн для Horizon Capital Catalyst Fund. После этого общий объем фонда достиг €200 млн.

Фонд нацелен на инвестиции в энергетику, цифровую инфраструктуру, строительство и индустрия. Одним из первых проектов стала инвестиция в 45% доли в ветроэнергетическом проекте в Одесской области мощностью 124 МВт.

Таким образом, иностранный капитал направляется не только на восстановление поврежденных объектов, но и на создание новых производственных и энергетических мощностей.

€3,4 млн грантов для предпринимателей через ПриватБанк

Отдельное соглашение было подписано ПриватБанком и Группой Европейского инвестиционного банка. Она предусматривает €3,4 млн. грантовой поддержки украинского бизнеса.

Предприниматели смогут получать компенсацию части расходов, связанных с кредитным финансированием. Максимальный размер гранта на одно предприятие составит €200 тыс.

Этот механизм должен облегчить привлечение кредитных средств для компаний, нуждающихся в финансировании для развития или возобновления деятельности.

Кроме того, к украинской платформе подготовки инвестиционных проектов Ukraine Framework for Project Preparation присоединился шведский государственный институт развития Swedfund International AB. Он станет четвёртым партнером, готовым оказывать техническую и грантовую помощь для подготовки качественных проектов, которые смогут привлекать инвестиции.

ЕС одобрил еще €376 млн для привлечения €1,4 млрд инвестиций

Еще один важный результат конференции — новый пакет программ в рамках Ukraine Investment Framework (UIF). Еврокомиссия сообщила, что руководящий совет инструмента одобрил четыре программы общим объемом €376 млн в форме гарантий и смешанного финансирования.

Ожидается, что они помогут привлечь в €1,4 млрд новых инвестиций. Денежные средства должны поддержать энергетические проекты, стратегические отрасли промышленности, в частности производство продукции двойного назначения, а также инвестиции в капитал компаний.

Ukraine Investment Framework является частью 50-миллиардного механизма Ukraine Facility. Его финансовые инструменты составляют €9,6 млрд в виде гарантий и смешанного финансирования. По состоянию на 4 ноября 2026 было распределено €8,9 млрд, или около 90% общего ресурса. Ожидается, что эти средства помогут мобилизовать €27,2 млрд. инвестиций.

Украинская компания привлекла $700 млн на развитие беспилотных систем

На полях ReBuild Ukraine также объявили о пятом соглашении в рамках Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления (URIF).

Украинская компания UFORCE привлекла $700 млн для развития технологий и масштабирования производства беспилотных систем в Украине и за границей. Этот проект касается развития технологического и оборонно-промышленного потенциала страны.

Таким образом, инвестиционная повестка дня восстановления охватывает не только традиционные сферы — строительство, энергетику и транспорт, — но и высокотехнологичное производство.

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На что рассчитывают международные инвесторы

В ходе третьей Инвестиционной конференции ЕС-Украина министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко назвал три ключевых условия для масштабного привлечения капитала: ускорение реформ, макрофинансовая стабильность и снижение инвестиционных рисков.

Для иностранных компаний важны предсказуемые правила ведения бизнеса, защита инвестиций и возможность долгосрочного планирования. В условиях войны к этому добавляется страхование военных рисков и защита критической инфраструктуры.

По оценке правительства, потребности Украины в восстановлении и реконструкции составляют около $588 млрд. Поэтому международные конференции и подписанные на них соглашения должны превращать интерес партнеров в конкретные проекты, финансирование, производство и рабочие места.

Восстановление постепенно переходит от финансирования отдельных восстановительных работ к более широкой модели привлечения частного капитала, модернизации экономики и интеграции украинского бизнеса в европейский рынок.

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