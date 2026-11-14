Украина привлекает новые инвестиции для восстановления: €146 млн — на поддержку бизнеса, еще €75 млн — на энергетику общин

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 ноября 2026, 14:50 Читати українською

Украина привлекает новые инвестиции для восстановления: €146 млн — на поддержку бизнеса, еще €75 млн — на энергетику общин

Поддержка малого и среднего бизнеса, развитие энергетической инфраструктуры, новые инвестиционные обязательства и финансирование промышленных проектов — таковы основные результаты международной выставки-конференции ReBuild Ukraine Construction & Energy 2026, которая состоялась в Варшаве. Об этом сообщило Министерство экономики и окружающей среды Украины.

Поддержка малого и среднего бизнеса, развитие энергетической инфраструктуры, новые инвестиционные обязательства и финансирование промышленных проектов — таковы основные результаты международной выставки-конференции ReBuild Ukraine Construction & Energy 2026, которая состоялась в Варшаве.
Украина привлекает новые инвестиции
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По итогам мероприятия Украина и международные партнеры объявили о ряде финансовых договоренностей. В частности, €146,25 млн. предусмотрено для расширения доступа украинских предприятий к финансированию, €75 млн. — для развития энергетической инфраструктуры общин, а инвестиционный фонд Horizon Capital Catalyst Fund получил дополнительные обязательства на €50 млн.

Всего ReBuild Ukraine 2026 собрала более 7500 представителей правительств, бизнеса, международных финансовых учреждений, доноров и инвесторов из 33 стран. На выставке представлено более 800 компаний и организаций, 27 национальных павильонов и более 150 украинских общин.

€146 млн для малого и среднего бизнеса: кто сможет получить поддержку

Одной из самых больших договоренностей стала совместная программа Европейской комиссии и Международной финансовой корпорации (IFC), направленная на расширение финансирования украинских предприятий.

Ее общий объем составляет €146,25 млн. Из этой суммы €125 млн приходится на гарантии ЕС, еще €21,25 млн — на грантовую поддержку. Ожидается, что благодаря программе удастся привлечь более 600 млн евро новых инвестиций.

Приоритет будут предоставлять пострадавшим от войны предприятиям, а также ветеранскому бизнесу и компаниям, трудоустраивающим ветеранов. Цель — помочь предприятиям продолжать работу, сохранять рабочие места и вкладывать средства в восстановление и развитие.

Важно, что €125 млн гарантий — это не прямые выплаты предпринимателям. Такой механизм должен снизить риски финансовых учреждений и облегчить бизнесу доступ к кредитованию. Грантовая составляющая составляет €21,25 млн.

По данным Еврокомиссии, с 2024 года общий объем поддержки малого и среднего бизнеса Украины со стороны ЕС составил €1,2 млрд. Эти средства и инструменты должны помочь привлечь более €7,4 млрд инвестиций.

€75 млн на энергетическую инфраструктуру общин

Еще одна договоренность касается проекта «Собственный Город» в Дмитровской общине Киевской области. Украинский инвестор и польская компания E-HUB подписали соглашение о развитии местной энергетической инфраструктуры.

Объем проекта оценивается в €75 млн. Инициатива должна усилить энергетическую устойчивость общества и создать условия для развития местной экономики.

Для Украины это особенно важно на фоне российских атак на энергетические объекты. Развитие локального поколения и децентрализованной энергетической инфраструктуры дает общинам больше возможностей поддерживать критические услуги даже в случае повреждения крупных энергетических объектов.

Horizon Capital привлек еще €50 млн, фонд вырос до €200 млн

Инвесторы объявили о дополнительных обязательствах на €50 млн для Horizon Capital Catalyst Fund. После этого общий объем фонда достиг €200 млн.

Фонд нацелен на инвестиции в энергетику, цифровую инфраструктуру, строительство и индустрия. Одним из первых проектов стала инвестиция в 45% доли в ветроэнергетическом проекте в Одесской области мощностью 124 МВт.

Таким образом, иностранный капитал направляется не только на восстановление поврежденных объектов, но и на создание новых производственных и энергетических мощностей.

€3,4 млн грантов для предпринимателей через ПриватБанк

Отдельное соглашение было подписано ПриватБанком и Группой Европейского инвестиционного банка. Она предусматривает €3,4 млн. грантовой поддержки украинского бизнеса.

Предприниматели смогут получать компенсацию части расходов, связанных с кредитным финансированием. Максимальный размер гранта на одно предприятие составит €200 тыс.

Этот механизм должен облегчить привлечение кредитных средств для компаний, нуждающихся в финансировании для развития или возобновления деятельности.

Кроме того, к украинской платформе подготовки инвестиционных проектов Ukraine Framework for Project Preparation присоединился шведский государственный институт развития Swedfund International AB. Он станет четвёртым партнером, готовым оказывать техническую и грантовую помощь для подготовки качественных проектов, которые смогут привлекать инвестиции.

ЕС одобрил еще €376 млн для привлечения €1,4 млрд инвестиций

Еще один важный результат конференции — новый пакет программ в рамках Ukraine Investment Framework (UIF). Еврокомиссия сообщила, что руководящий совет инструмента одобрил четыре программы общим объемом €376 млн в форме гарантий и смешанного финансирования.

Ожидается, что они помогут привлечь в €1,4 млрд новых инвестиций. Денежные средства должны поддержать энергетические проекты, стратегические отрасли промышленности, в частности производство продукции двойного назначения, а также инвестиции в капитал компаний.

Ukraine Investment Framework является частью 50-миллиардного механизма Ukraine Facility. Его финансовые инструменты составляют €9,6 млрд в виде гарантий и смешанного финансирования. По состоянию на 4 ноября 2026 было распределено €8,9 млрд, или около 90% общего ресурса. Ожидается, что эти средства помогут мобилизовать €27,2 млрд. инвестиций.

Украинская компания привлекла $700 млн на развитие беспилотных систем

На полях ReBuild Ukraine также объявили о пятом соглашении в рамках Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления (URIF).

Украинская компания UFORCE привлекла $700 млн для развития технологий и масштабирования производства беспилотных систем в Украине и за границей. Этот проект касается развития технологического и оборонно-промышленного потенциала страны.

Таким образом, инвестиционная повестка дня восстановления охватывает не только традиционные сферы — строительство, энергетику и транспорт, — но и высокотехнологичное производство.

Читайте также: Бензин в Украине может подешеветь еще больше: Корецкий объяснил, когда ожидать снижения цен

На что рассчитывают международные инвесторы

В ходе третьей Инвестиционной конференции ЕС-Украина министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко назвал три ключевых условия для масштабного привлечения капитала: ускорение реформ, макрофинансовая стабильность и снижение инвестиционных рисков.

Для иностранных компаний важны предсказуемые правила ведения бизнеса, защита инвестиций и возможность долгосрочного планирования. В условиях войны к этому добавляется страхование военных рисков и защита критической инфраструктуры.

По оценке правительства, потребности Украины в восстановлении и реконструкции составляют около $588 млрд. Поэтому международные конференции и подписанные на них соглашения должны превращать интерес партнеров в конкретные проекты, финансирование, производство и рабочие места.

Восстановление постепенно переходит от финансирования отдельных восстановительных работ к более широкой модели привлечения частного капитала, модернизации экономики и интеграции украинского бизнеса в европейский рынок.

Как мы писали: Бронирование объединят с выполнением мобилизационных обязательств: Корецкий о целях правительства

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает TAN72 и 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами