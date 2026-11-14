Зеленский подписал закон о дроп-счетах: за передачу банковской карты грозит до шести лет заключения

В Украине вводится уголовная ответственность за участие в схемах с использованием чужих банковских карт и счетов. Президент Владимир Зеленский подписал закон № 16013, предусматривающий наказание не только для организаторов финансового мошенничества, но и людей, которые передают свои платежные карты или доступ к счетам для проведения незаконных операций.

За передачу банковской карты грозит до 6 лет заключения

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За тяжкие правонарушения предусмотрено до шести лет лишения свободы. Также закон устанавливает штрафы, максимальный размер которых может составлять 170 тыс. грн.

Кого будет касаться уголовной ответственности

Закон направлен прежде всего против так называемых дропов — людей, которые за вознаграждение передают другим лицам свои банковские карты, реквизиты или доступ к счетам. Такие счета используются для перевода, получения и вывода денег, в том числе средств, полученных в результате мошенничества.

Ранее держатели карт могли недооценивать риски такого сотрудничества, считая, что только предоставляют реквизиты или помогают провести перевод. Теперь закон прямо предусматривает уголовную ответственность за передачу платежных инструментов и доступ к счетам, если это делается с целью совершения мошенничества или иного уголовного преступления.

В то же время важно условие: речь идет не о какой-либо передаче карты другому человеку, а о действиях в соответствующих преступных целях. Сам факт того, что кто-то пользовался чужими реквизитами, еще не значит автоматической виновности владельца счета.

Какие штрафы и сроки заключения предусматривает закон

Документ дополняет Уголовный кодекс новой статьей 201−1. Наказание будет зависеть от того, какую роль человек выполнял в схеме.

Основные санкции:

Передача собственной карты или доступа к счету для мошенничества других лиц — штраф от 300 до 1000 тысяч рублей, то есть от 5100 до 17 000 грн.

Получение, приобретение, хранение, сбыт или передача чужих карт с целью мошенничества — штраф от 51 000 до 85 000 грн, ограничение свободы до трех лет или заключение сроком от двух до четырех лет.

Повторное правонарушение или действия организованной группы — штраф от 85 000 до 170 000 грн или лишение свободы сроком от четырех до шести лет.

Эти санкции относятся именно к действиям, определенным новой статьей 201−1 У К Украины .

Можно ли избежать уголовной ответственности

Закон предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности для человека, впервые совершившего правонарушение по части первой новой статьи 201−1 У К Украины , добровольно сообщила о нем правоохранителям и активно помогла раскрыть и прекратить преступление.

Кроме того, изменения расширяют основания для применения мер уголовно-правового характера к юридическим лицам, если соответствующие преступления совершали их уполномоченные представители от имени и в интересах компании.

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Зачем принял закон

Документ должен усилить противодействие финансовому мошенничеству и приблизить украинское законодательство к европейским правилам. В частности, он имплементирует положения Директивы Е С 2019/713, касающейся борьбы с мошенничеством и подлогом безналичных платежных средств.

Главное изменение состоит в том, что уголовная ответственность теперь более четко охватывает не только организаторов мошенничества, но и людей, предоставляющих им банковские карты, счета и другие инструменты для проведения незаконных операций.

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